إسرائيل تبيع الأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه

توصل الأردن وإسرائيل اليوم الخميس (الثامن يوليو/تموز 2021) لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، وفق نص بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. وأضاف أن الاتفاق تم خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).

وحسب البيان تم كذلك خلال اللقاء اتفاق "سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار".

واتفق الجانبان على أن تجتمع الفرق الفنية من البلدين خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه، ومتابعة تفاصيل الاتفاق بشان الصادرات الأردنية إلى الفلسطينيين.

من ناحية أخرى، قال مصدر طلب عدم نشر اسمه أو جنسيته إن نفتالي بينيت خليفة نتنياهو قام بزيارة غير معلنة إلى عمان الأسبوع الماضي لمقابلة الملك عبد الله. ولم يرد أي تعليق من متحدثين إسرائيليين أو أردنيين على ما وصفها المصدر بأنها محادثات 29 يونيو/ حزيران في قصر الملك عبد الله وقال إنها كانت تهدف إلى تحسين العلاقات التي كانت متوترة خلال ولاية نتنياهو.

ويواجه الأردن، الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا إلى المياه في العالم، وضعا مائيا حرجا هذا الصيف مع عجز متوقع في المياه المخصصة للشرب بمقدار 40 مليون متر مكعب اثر تراجع محصول مياه الأمطار. ويحتاج الأردن سنويا إلى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.

أعلنت عمان منتصف نيسان/إبريل الماضي أن إسرائيل وافقت على بيعها 8 ملايين متر مكعب من المياه إضافة إلى 55 مليون متر مكعب يحصل عليها الأردن سنويا بموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994. بينما تحدثت إسرائيل حينها عن تزويد الأردن بـ3 ملايين متر مكعب فقط. ووفقا للصحافة الإسرائيلية تدفع عمان ثمن المياه الإضافية بما يعادل 40 سنتا للمتر المكعب.

وفي بيان أكدت فيه الاتفاق، نقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس عن لبيد قوله إن "المملكة الأردنية جارة وحليفة مهمة لدولة إسرائيل" مضيفا أن "الحوار الدائم بين البلدين سيستمر لتعزيز الروابط الثنائية".

من جانبه، قال جدعون برومبرغ المدير الإسرائيلي لمنظمة "إيكو بيس الشرق الأوسط" لفرانس برس إن "عملية بيع المياه هذه هي الأكبر والأهم بين البلدين على الإطلاق". وأضاف هذا الخبير أنها "تمثل فهما حقيقيا للمصالح المشتركة وكيف أن دول المنطقة يجب أن تتعاون اذا اردنا التغلب على التحديات الهائلة في مجال المياه".

والأردن شريك أمني رئيسي لإسرائيل لكن العلاقات بينهما تضررت في السنوات الأخيرة بسبب التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)