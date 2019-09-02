إسرائيل تبعث بتهديد للبنان عبر وزير الخارجية الألماني

بحسب بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية، طلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من نظيره الألماني هايكو ماس نقل التهديد التالي إلى الحكومة اللبنانية: "إذا لم توقفوا أنشطة حزب الله ضد إسرائيل، فسيتكبد لبنان بأكمله خسائر، وسيُصاب بقسوة". وقال كاتس في بيان صدر الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) إن ليس لدى إسرائيل نية لاستمرار تصعيد الوضع، إلا أنه أضاف أن "إسرائيل مستعدة للرد بكل قوة على أي هجوم، وتعتبر الدولة اللبنانية هي المسؤول الوحيد في ذلك".

وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية مع لبنان أمس الأحد على نحو خطير، حيث قصف حزب الله الشيعي - بحسب بياناته - آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم". وأعلن الحزب أن الهجوم انتقام لمقتل مقاتلين من صفوفه خلال هجوم إسرائيلي في سوريا. وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن القصف استهدف عدة أهداف، لكنه لم يسفر عن ضحايا، مضيفاً أن الجيش رد بإطلاق النار عبر استخدام المدفعية ومروحيات قتالية، وقصف أهدافاً في جنوب لبنان.

مشاهدة الفيديو 13:48 شارك بعد تهديدات نصر الله .. انقسام حاد في لبنان إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3OaUu بعد تهديدات نصر الله .. انقسام حاد في لبنان

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا في الجانب اللبناني. وكان حزب الله قد اتهم إسرائيل قبل نحو أسبوع بالتخطيط لشن هجوم قرب معقله في بيروت عقب إسقاط طائرة مسيرة واكتشاف أخرى فوق العاصمة اللبنانية.

وبحسب البيان، طالب كاتس نظيره الألماني بأن تفرض ألمانيا عقوبات ضد حزب الله، وأن تصنف ألمانيا الحزب على أنه منظمة إرهابية. ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على البيان حتى الآن.

ح.ز/ ي.أ (د.ب.أ)