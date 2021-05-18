إسرائيل تؤكد وفاة خمسة من مواطنيها في حادثة مأساوية بإيطاليا

لقي 14 شخصاً مصرعهم، بينهم خمسة إسرائيليين، وأصيب طفل بجروح خطرة وحالته حرجة جداً، في حادث تحطّم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري أمس الأحد (23 مايو/ أيار 2021).

وأصيب في الحادث طفلان (9 و5 أعوام) نقلا إلى تورينو للعلاج، لكن سرعان ما قضى الأول متأثراً بجروحه، في حين يرقد الثاني في المستشفى بين الحياة والموت وهو يعاني خصوصاً من صدمة في الرأس وكسور في الساقين.

وفي القدس أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس مقتل خمسة إسرائيليين في الحادث، وهم زوجان وطفل يقيمون في إيطاليا وزوجان يقيمان في إسرائيل، مشيرة إلى أنّ الطفل الراقد حالياً في المستشفى بين الحياة والموت هو ابن الزوجين الأخيرين. وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي عن "الألم العميق".

ووقع الحادث عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,30 ت. غ) على بعد مائة متر من أعلى محطة للتلفريك بحسب بيان لوزارة البنى التحتية. وقد يكون الحادث ناجما عن انقطاع كابل في الجزء الأعلى من مسار الرحلة، ما أدى إلى سقوط المقصورة وكان على متنها 15 شخصا.

ويبدو أنه جرى استبعاد فرضية الحمل الزائد منذ البداية إذ يمكن لهذه المقصورات أن تستوعب أكثر من 35 راكبا. وقال مسؤول عن الدرك إنّ المقصورة سقطت من على ارتفاع 15 مترا قبل أن تتدحرج على جزء من المنحدر وتصطدم بشجرة.

ويربط التلفريك السياحي في رحلة تستغرق 20 دقيقة قرية ستريزا بجبل موتاروني الواقع على ارتفاع 1500 متر مع منظر رائع مطل على بحيرة مادجوري وجبال الألب.

وأظهرت مشاهد أولى للمأساة بثتها السلطات عناصر إٍسعاف وشرطة حول حطام المقصورة الحمراء والبيضاء التي سقطت في منطقة حرجية شديدة الانحدار ما يصعّب الوصول إليها.

فتح تحقيق

من جهتها فتحت النيابة العامة في ميلانو تحقيقاً حول "القتل غير العمد وإصابة (أشخاص) عن طريق الإهمال". وكان التلفريك قد أغلق بين العامين 2014 و2016 للصيانة.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم يمر "القطار المعلق" فوق واد في الجبال الزرقاء، بأستراليا ويقدم أجمل مشهد لصخرة الأخوات الثلاث في كاتومبا. واحتراماً للتراث الثقافي للسكان الأصليين، يحظر التسلق على المنحدرات. تقول إحدى الأساطير إن السبب وراء تحول الأخوات إلى صخرة، يرجع إلى والدهم الذي أراد حمايتهم.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم يمر "تلفريك" لانكاوي في ماليزيا في المنطقة السياحية في القرية الشرقية شمال غرب جزيرة لانكاوي فوق الغابات المطيرة. في الطقس الجيد، توفر منصات المراقبة رؤية واضحة على طول الطريق إلى الطرف الجنوبي من تايلاند.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم يقع مطار هونغ كونغ الدولي خارج المدينة على جزيرة تشيك لابكوك، شمال جزيرة لانتاو، التي تفتخر بمعالم سياحية مثل: تمثال بوذا الكبير، ودير بو لين البوذي. يأخذك التلفريك (نغونغ بينغ 360) إلى هناك خلال نصف ساعة فوق خليج تونغ تشونغ.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم على تيانزي شان، ويعني بالصينية "جبل ابن السماء"، ينزلق التلفريك عبر موقع التراث العالمي (تشانغجياجيه)، حديقة الغابات الوطنية في مقاطعة هونان. أفضل وقت لخوض هذه التجربة: من شهر نيسان/ أبريل إلى تشرين الأول/ أكتوبر، حين يقل عناق الضباب للمناظر الطبيعية في تلك الأوقات.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم تعد تجربة التلفريك في برشلونة فرصة لمشاهدة المدينة الساحرة خلال 5 دقائق لا تنسى. تكلفة التذكرة 11 يورو للشخص الواحد.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم استبدلت عربات تلفريك (غرونوبل-الباستيل) في فرنسا مرتين بنماذج أحدث منذ عام 1934. ويربط الكابل المعلق بين وسط مدينة غرونوبل مع قلعة الباستيل، حيث يمكن مشاهدة مناظر بانورامية من غرونوبل وجبال الألب.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم في بعض مناطق إيطاليا يطلق على عربات تلفريك بـ (الجندول الهوائي)، الذي يبدو أكثر غرابة من غيره، حيث يأخذ المتجولين ومتسلقي الجبال من القمة الجليدية مارمولادا، أعلى قمة في الدولوميت، وصولاً الى بحيرة فيدايا. للحفاظ على التوازن في الجندول، يقف الشخص الأخف وزناً في المقدمة.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم أول (سيارة هوائية) تدور بشكل كامل 360 درجة، وجدت في سويسرا حيث يمكن التمتع بمشاهدة شاملة لصخور شديدة الانحدار وصدوع جليدية عميقة، وقمم مغطاة ببياض الثلج المذهل. يصل ارتفاع المحطة الجبلية في الأعلى إلى 3020 متراً فوق مستوى سطح البحر.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم أما في ألمانيا، يوفر التلفريك مشاهدة رائعة لغروب الشمس عند التقاء نهر الراين مع نهر موزيل في مدينة كوبلينز. في فصل الشتاء وحتى 28 آذار/ مارس، يعمل في عطلة الأسبوع فقط.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم في إسرائيل يعتبر (تلفريك) قلعة مسادا/ مسعدة في شمال صحراء النقب، الأكثر انخفاضاً في العالم. تقع محطة الوادي 250 متراً تحت مستوى سطح البحر. وبسبب أهميته للتاريخ اليهودي، أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. إيل سيمون/ ريم ضوا.



وأسف جوفاني توتي رئيس مقاطعة ليغوريا المجاورة لبييمونتي لهذه "المأساة العبثية" التي أتت في وقت بدأت فيه إيطاليا تستمتع بإزالة إجراءات الإغلاق بعد أشهر من القيود الصحية جراء جائحة كوفيد-19. وشدد توتي "كان يوم الأحد هذا مع إعادة فتح المنشأة، يحمل الكثير من الآمال".

وفي تغريدة أعرب شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في رسالة باللغة الإيطالية عن "أعمق التعازي للعائلات والأصدقاء الذين فقدوا شخصا عزيزا في هذا الحادث المأسوي".

حوادث سابقة

وعرفت أوروبا في السنوات الخمسين الأخيرة عدة حوادث تلفريك قاتلة. ويعود آخر هذه الحوادث إلى الخامس من أيلول/سبتمبر 2005 عندما سقطت كتلة إسمنتية زنتها 800 كيلوغرام من مروحية كانت تنقلها ووقعت على مقصورة تلفريك قرب سولدن في منطقة تيرول النمسوية ما أدى إلى مقتل تسعة متزلجين ألمان.

وفي إيطاليا وقع حادث في الثالث من شباط/فبراير 1998 عندما تسببت طائرة عسكرية أميركية بقطع سلك تلفريك في محطة تزلج في جبال دولوميتي ما أدى إلى مقتل 20 راكبا في المقصورة. في العام 1976 في منطقة كافاليزي أدى انقطاع سلك أيضا إلى تحطم مقصورة ما أسفر عن 42 قتيلا.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)