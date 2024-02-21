إسرائيل: الكنيست يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

أيد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد" بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

صوت الكنيست الإسرائيلي بغالبية واسعة الأربعاء (21 فبراير/شباط 2024) لصالح قرار اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد أي "اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية"، والذي سيكون وفقا للنص بمثابة مكافأة "للإرهاب غير المسبوق" لحركة حماس.

ويأتي التصويت بعد أيام من نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن إعداد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العرب خطة شاملة لتحقيق سلام إسرائيلي-فلسطيني دائم بعد انتهاء الحرب في غزة، تنص خصوصا على جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية.

ورحب نتنياهو بالتصويت قائلا عبر منصة إكس إن "هذا التصويت التاريخي يؤكد تصميمنا الجماعي"، مضيفا "لن نكافئ الإرهاب باعتراف أحادي الجانب ردا على مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، مثلما لن نقبل الحلول المفروضة".

ويؤكد نص القرار الذي تبناه 99 من أصل 120 نائبا في الكنيست، أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين"، وأن هذه التسوية لا يمكن تحقيقها إلا "من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومن دون شروط مسبقة".

من جانبها أدانت حركة حماس اليوم تصويت الكنيست الإسرائيلي برفض الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية حسب ما جاء في بيان لها عبر قناتها على منصة تلغرام.

واندلعت الحرب بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على ذلك، شنّت إسرائيل هجوما على قطاع غزة خلف حتى الآن 29313 قتيلا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية التابعة لحركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة والأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

مؤشرات واعدة بإحراز تقدم في المفاوضات

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الخطة التي تعمل عليها إدارة بايدن وعدد من الدول العربية الحليفة تنص على وقف إطلاق النار "لمدة لا تقل عن ستة أسابيع"، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في غزة، بالإضافة إلى جدول زمني ينتهي بإقامة دولة فلسطينية.

واعتمدت الصحيفة في تقريرها على تصريحات مسؤولين أميركيين وعرب قالوا إنهم يأملون التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان في الأسبوع الثاني من آذار/مارس.

وفي سياق متصل قال بيني غانتس، عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إن هناك "مؤشرات مبكرة واعدة بإحراز تقدم بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة وسط محادثات إقليمية لضمان تطبيق هدنة. لكنه أوضح أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في غزة حتى في شهر رمضان ، الذي يبدأ الشهر المقبل.

وأضاف غانتس في مؤتمر صحفي متلفز: "هناك محاولات مستمرة للدفع باتجاه اتفاق جديد بشأن الرهائن، وهناك مؤشرات مبكرة واعدة على تقدم محتمل" بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وتابع "لن نتوقف عن البحث عن طريقة ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأولادنا إلى الوطن".

وتتوسط قطر ومصر بدعم أمريكي للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن لدى حماس ومسجونين فلسطينيين لدى إسرائيل.

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تستعد لإنزال مساعدات طبية عاجلة في غزة صورة من: Jehad Shelbak/REUTERS

الأردن ينزل جوا مساعدات "طبية عاجلة"

في غضون ذلك أعلن الجيش الأردني في بيان الأربعاء أن طائرة تابعة له قامت بإنزال مساعدات "طبية عاجلة" في غزة بالتعاون مع بريطانيا.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، الأربعاء، بإنزال مساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة".

وأوضح أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وبحسب الجيش الأردني يتم إنزال المساعدات بواسطة مظلات موجهة بنظام تحديد المواقع (جي بي أس).

وأضاف المصدر أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة".

هـ.د/ أ.ح/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)