إسرائيل.. اعتراض مقذوفات وحزب الله يستهدف قاعدة بحرية

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل بسبب عدد من المقذوفات التي أطلقت من لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب حيفا بـ "صلية صاروخية نوعية".

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، بينما سمع صحافيون في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب عسكرية أصابتها مسيّرة أطلقها حزب الله الأحد وقتل فيها أربعة جنود.

وقال الجيش في بيان "متابعة لإطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق شارون، والمنشية، ووادي عارة، تمّ رصد إطلاق بعض المقذوفات من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا "اعتراضها جميعها بنجاح".

حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية

من جانب آخر أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، استهداف قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية. وكان حزب الله قد أعلن، في بيانات سابقة، أن عناصره استهدفوا اليوم قوات إسرائيلية بالصواريخ في منطقتي اللبونة، وخلة وردة في جنوب لبنان، مشيرا إلى استهداف بقذائف المدفعية قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

في المقابل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين سلسلة غارات استهدفت بلدات أنصار ومعروب وبيت ليف والنميرية في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، على منزل في حي المرج في بلدة أنصار الجنوبية فدمره، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة صديقين الجنوبية أمس، أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح". وأدت غارة إسرائيلية أمس على بلدة صربين الجنوبية، بحسب بيان لوزارة الصحة العامة، إلى "إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني وتضرر آليتين تابعتين له".

قصف مدفعي إسرائيلي

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجرا سلسلة غارات جوية استهدفت الحي الشرقي لبلدة يحمر الشقيف ودمرت خمسة منازل فيه، كما استهدفت غارة جوية محيط المدرسة الرسمية في البلدة وتسببت بقطع الطريق العام للبلدة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة وجبل العلام في جنوب لبنان. واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسير والحربي الإسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم. وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

ع.ش/ ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)