إسرائيل.. إدانة مدير سابق لمنظمة خيرية أمريكية بتمويل حماس

أدانت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء (15 حزيران/يونيو 2022) المدير السابق لفرع منظمة "وورلد فيجن" الخيرية الأمريكية في قطاع غزة، محمد الحلبي، باختلاس ملايين الدولارات وتحويلها لصالح حركة حماس، وذلك بعد ست سنوات من توقيفه.



وأدانت المحكمة المركزية في بئر السبع الحلبي بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، بالإشارة إلى حركة حماس و"تمويل أنشطة إرهابية" و"نقل معلومات إلى العدو" وحيازة سلاح، بحسب لائحة التهم التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وأضافت المحكمة أن "التهم الموجهة تشير إلى دعم مالي واسع وتبادل معلومات مع حماس"، لكنها برأته من الخيانة. وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تموز/يوليو.



وكانت إسرائيل ألقت القبض على الفلسطيني محمد الحلبي في حزيران/ يونيو 2016 ووجهت إليه لائحة اتهام في آب/أغسطس من العام نفسه باختلاس نحو 50 مليون دولار وتحويلها لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع الفلسطيني.



وينفي الحلبي التهم الموجّهة إليه كما تنفي منظمة "وورلد فيجن" هذه الادعاءات. وأُبقي الكثير من الأدلة ضد الحلبي طي الكتمان، وقالت السلطات الإسرائيلية "إنها ملفات أمنية سرية"، مما دفع فريقه القانوني للتشكيك في شرعية الحكم. ووصف وكيل الدفاع عن الحلبي، ماهر حنا، الحكم بأنه "سياسي بالكامل" قائلًا إنه "لا علاقة له بالوقائع". وقال المحامي إن موكّله "سيقدم استئنافًا".



وانتقدت منظمات حقوقية دولية اعتقال الحلبي لفترة طويلة ومحاكمته. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قرار الإدانة الصادر بحقه "يزيد من إجهاض العدالة. فاحتجاز الحلبي لمدة ستة أعوام استنادًا إلى أدلة سرية يعد استخفافًا بقواعد الإجراءات القانونية وأبسط أحكام المحاكمة العادلة". وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعرب الثلاثاء عن "مخاوف جدية" بشأن الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بـ"نقص الأدلة".



مشاهدة الفيديو 02:04 مساعدات ألمانية للاجئين الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة



المنظمة تنفي

وأعلنت الحكومة الأسترالية وهي مانح رئيسي لمنظمة "وورلد فيجن"، أنها جمدت تمويلها لمشاريع في قطاع غزة بعد اعتقال الحلبي. ولم يجد تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية لاحقًا أي دليل على الاختلاس. وعبرت المسؤولة الرفيعة في "وورلد فيجن"، شارون مارشال، عن "خيبة أملها الشديدة" إثر إدانة الحلبي، وقالت: "من وجهة نظرنا، كانت هناك مخالفات في آلية المحاكمة ونقص في الأدلة الموضوعية والمتاحة".

وقالت المنظمة إنه في فترة السنوات العشر التي تولى فيها الحلبي مهام منصبه، خصصت المنظمة ميزانية بحوالي 22.5 مليون دولار لعملياتها في غزة، مما يجعل من "الصعب تسوية" المبلغ الذي يقال إن الحلبي حوله.

وكانت المنظمة الخيرية "وورلد فيجن" التي يعمل معها أكثر من أربعين ألف شخص في قرابة مئة بلد، قد أعلنت أن برامجها تخضع "لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، وتقييم مستقل" لتجنب إساءة استخدام مساعداتها. وتعمل المنظمة الأمريكية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقوم في أغلب الأحيان بتنفيذ مشاريعها، وهي بدأت أنشطتها في اسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 1975.



م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)