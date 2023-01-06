نادي إسبانيول هو أحد أندية إقليم كاتالونيا الثلاثة التي تشارك في الدوري الإسباني "لا ليغا"، لكن علاقته المشحونة دائماً مع الشقيق الأكبر برشلونة تجعل ديربي كاتالونيا بينهما دائماً حافلاً بالإثارة والندية.

تأسس نادي إسبانيول في أكتوبر/ تشرين الأول 1900، وفي عام 1912 حصل النادي على رعاية الملك ألفونسو الثالث عشر وبات شعاره يحمل التاج الملكي وأُعطي له حق استخدام كلمة "ريال". ومن أبرز إنجازاته المحلية فوزه بلقب كأس الملك لأربع مرات آخرها عام 2006، أما على المستوى القاري فقد تمكن من الوصول للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي التي كانت تعرف سابقاً بكأس الاتحاد الأوروبي، وذلك في عامي 1988 و2007 من دون الفوز باللقب.