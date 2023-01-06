نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

إسبانيول

نادي إسبانيول هو أحد أندية إقليم كاتالونيا الثلاثة التي تشارك في الدوري الإسباني "لا ليغا"، لكن علاقته المشحونة دائماً مع الشقيق الأكبر برشلونة تجعل ديربي كاتالونيا بينهما دائماً حافلاً بالإثارة والندية.

تأسس نادي إسبانيول في أكتوبر/ تشرين الأول 1900، وفي عام 1912 حصل النادي على رعاية الملك ألفونسو الثالث عشر وبات شعاره يحمل التاج الملكي وأُعطي له حق استخدام كلمة "ريال". ومن أبرز إنجازاته المحلية فوزه بلقب كأس الملك لأربع مرات آخرها عام 2006، أما على المستوى القاري فقد تمكن من الوصول للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي التي كانت تعرف سابقاً بكأس الاتحاد الأوروبي، وذلك في عامي 1988 و2007 من دون الفوز باللقب.

صاحب البطاقات – الحكم الإسباني لاهوز المثير للجدل يخطط للاعتزال

"صاحب البطاقات" – الحكم الإسباني لاهوز المثير للجدل "يخطط للاعتزال" 06.01.2023

واصل الحكم الإسباني ماتيو لاهوز إثارة الجدل هذا الأسبوع بعد أسابيع على استبعاده من مونديال قطر. ولم تدرجه إدارة الليغا لتحكيم مباريات الأسبوع، فهل ستستبعده طويلا؟ أم أنه قرر الاعتزال بعد انتقاد نجوم له مثل ميسي!
تشافي في أول اختبار حقيقي مع برشلونة ـ فهل تنجح مهمته الإنقاذية؟

تشافي في أول اختبار حقيقي مع برشلونة ـ فهل تنجح مهمته "الإنقاذية"؟ 22.11.2021

يستضيف برشلونة في منافسات دوري الأبطال، بنفيكا على أرضه، في مباراة ستحسم تأهله إلى الأدوار اللاحقة في المسابقة، وهي الامتحان الأول الحقيقي لتشافي منذ عودته إلى بيته الأول.

جعلته يتألق أمام إسبانيول؟.. ميسي يشتري طائرة خاصة جديدة

جعلته يتألق أمام إسبانيول؟.. ميسي يشتري طائرة خاصة جديدة 10.12.2018

بهدفين في مرمى إسبانيول افتتح واختتم ميسي فوز فريقه العريض على إسبانيول. ونفى قائد برشلونة أن يكون هذا هو رده على الكرة الذهبية. صحيفة ألمانية تقول إنه اشترى أولا طائرة ثم جعل الكرة تحلق (داخل شباك إسبانيول).

برشلونة مهدد بالإقصاء عن الليغا حال انفصال كتالونيا

برشلونة مهدد بالإقصاء عن "الليغا" حال انفصال كتالونيا 07.10.2014

هل يمكن تخيل الدوري الإسباني أو "الليغا" بدون برشلونة؟ هذا ما قد يحصل لو انفصل إقليم كتالونيا عن إسبانيا. وبالفعل هدد رئيس اللجنة المنظمة للدوري الإسباني بإسقاط فريقي برشلونة وإسبانيول من الدوري في حال انفصال الإقليم.
اشبيليه يحتفظ بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

اشبيليه يحتفظ بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 17.05.2007

اشبيليه يحتفظ بكأس الأندية الأوروبية إثر فوزه على اسبانيول برشلونه في الركلات الترجيحية في لقاء مثير جمعهما في غلاسكو أمام نحو 52 ألف مشجع. بالدفاع عن لقبه دخل الفريق الأندلسي تاريخ مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
إشبيليه وإسبانيول إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية

إشبيليه وإسبانيول إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية 04.05.2007

فريقان إسبانيان يتأهلان إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إشبيليه وإسبانيول برشلونه يبلغان نهائي البطولة الأوروبية ( 16 مايو في غلاسكو ) على حساب فريقي فريقي أوساسونا بامبلونا ( إسبانيا ) وفيردر بريمن الألماني