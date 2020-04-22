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إسبانيا

لم تكد إسبانيا تتعافى من الأزمة المالية العالمية حتى أصابها فيروس كورونا بضربة قاسية. وفي الوقت الذي تكافح فيه من أجل وضع حد لانتشار الفيروس، فإن البلاد ما تزال من نسبة بطالة عالية وديون مرتفعة.

تقع أسبانيا في جنوب غرب أوروبا. بشبه الجزيرة الأيبيرية. يتبع للأراضي الأسبانية أيضا جزر البليار في البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري في المحيط الأطلسي إضافة إلى سبتة ومليلة على الساحل المغربي الشمالي. وأسبانيا هي دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. أما اقتصادها فهو تاسع أكبر اقتصاد في العالم.

dpatopbilder - HANDOUT - 17.02.2020, USA, Hamilton: Diese undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme, die vom U.S. National Institutes of Health im Februar 2020 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das Virus, das COVID-19 verursacht. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten der USA hat klargestellt, das es bislang nur vereinzelte Berichte über eine Wirksamkeit des Malaria-Medikaments Chloroquin gegen Corona gibt, aber keine ernsthaften klinischen Studien. Foto: Uncredited/NIAID-RML/via Ap/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

البقع الزرقاء.. عارض لكورونا يثير قلق الأطباء 22.04.2020

الأطباء قلقون من عرض مرضي جديد يشتبهون أنه من أعراض فيروس كورونا، ويصيب الأطفال والشباب بشكل خاص. فما هو؟
Medical staff from Fundacion Jimenez Diaz hospital hold a banner reading Thank you all as neighbours applaud from their balconies in support for healthcare workers, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Madrid, Spain, March 30, 2020. REUTERS/Sergio Perez

بسبب كورونا.. إسبانيا تسعى لتطبيق الدخل الأساسي غير المشروط 08.04.2020

في ظل أزمة كورونا يعد ذوي الدخل المحدود الأكثر تضرراً من التبعات الإقتصادية، وهو ما دفع إسبانيا لقرار تطبيق الدخل الأساسي غير المشروط.
Cristiano Ronaldo (Reuters/M. Sezer)

الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق 16.07.2018

الحذاء الذهبي؟ الكرة الذهبية؟ القفاز الذهبي؟ هذه هي الجوائز التي يعرفها الجميع، لكنها لا تغطي كل اللحظات والأداء الرائع ضمن بطولة كأس العالم. نجوم كثر سجلوا لحظات تاريخية ترصدها DW في جولة مصورة.
Dolores Leis stands in a field on her farm in Galicia, in northern Spain, Thursday April 19, 2018. Leis, has found unexpected fame on social media after many found she bore a striking resemblance to U.S. President Donald Trump. Thousands of responses flooded in last week after a journalist reporting on farming in northwestern Spain posted on Instagram a picture of Dolores Leis dressed in farm clothing with a hoe over her shoulder. (Paula Vazquez via AP) |

شبيهة الرئيس الأمريكي ترامب مزارعة في أسبانيا 27.04.2018

كثيرا ما نسمع هذا المثل الشهير "يخلق من الشبه أربعين". العثور على شبيهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسبانيا يؤكد على أن هذا المثل حقيقة لا يمكن إنكارها. فمن هي إذا شبيهة ترامب؟
A migrant child is helped by a Red Cross member in the southern Spanish port of Malaga on January 1, 2017 after an inflatable boat carrying 52 Africans, four of them women and three children, was rescued by the Spanish coast guard off the Spanish coast. / AFP / JORGE GUERRERO (Photo credit should read JORGE GUERRERO/AFP/Getty Images)

الخطر يحدق بـ"الأطفال المهاجرين" في مدينة مليلية 25.02.2018

أن تكون قاصراً ومهاجراً في آنٍ معاً هو مزيجٌ صعب، على الأقل في مدينة مليلية، حيث يعيش عشرات الأطفال في الشوارع منتظرين الفرج والفرار من شمال إفريقيا باتجاه الفردوس الأوروبي وتحقيق أحلامهم هناك.
18.08.2017+++ People hold banners as they observe a minute of silence in Placa de Catalunya, a day after a van crashed into pedestrians at Las Ramblas in Barcelona, Spain August 18, 2017. REUTERS/Sergio Perez

مسلمون في إسبانيا: "نتفهم الغضب" بعد اعتداء برشلونة 18.08.2017

هجوم دهس في برشلونة خلف قتلى وجرحى ينحدرون من أكثر من 20 دولة، وكشفت السلطات عن هوية أحد المشتبه بهم. رد فعل الروابط الإسلامية في إسبانيا جاء سريعا، في حين تسببت هوية المشتبه به في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
30.06.2017 Fußball, U-21 Männer: EM, Deutschland - Spanien, Finalrunde, Finale am 30.06.2017 im Cracovia-Stadion in Krakau, Polen. (l-r) Serge Gnabry, Janik Haberer, Lukas Klünter, aus Deutschland jubeln über den Seig. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

المنتخب الألماني يهزم أسبانيا ويتوج ببطولة أوروبا للشباب 30.06.2017

تحقق حلم المنتخب الألماني للشباب دون 21 عاما لكرة القدم بنيل اللقب الأوروبي بعد فوز مستحق على نظيره الاسباني في نهائي البطولة التي انتهت مساء اليوم الجمعة في مدينة كراكاو البولندية بهدف واحد دون مقابل.

Formula One - F1 - Spanish Grand Prix - Barcelona-Catalunya racetrack, Montmelo Spain - 14/05/17 - Ferrari's Sebastian Vettel, Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Daniel Ricciardo stand on the podium. REUTERS/Albert Gea

هاميلتون يفوز بجائزة اسبانيا في الفورمولا-1 وفيتيل ثانياً 14.05.2017

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس اليوم الأحد لقب سباق جائزة أسبانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1.
LONDON, ENGLAND - DECEMBER 26: Mesut Ozil of Arsenal in action during the Barclays Premier League match between West Ham United and Arsenal at Boleyn Ground on December 26, 2013 in London, England. (Photo by Bryn Lennon/Getty Images)

مصير مجهول مع أرسنال.. أوزيل مطلوب في أسبانيا وألمانيا وفرنسا 04.02.2017

دخلت مفاوضات تمديد العقد بين مسعود أوزيل وأرسنال حالة من الجمود منذ شهور. والآن يجري الحديث عن اهتمام أكبر الأندية الأوروبية بضم اللاعب منها أندية في إسبانيا وألمانيا. كما أن هناك زميلا له يحاول إغرائه للعب في فرنسا.
18.07.2016 *** Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann spricht am 18.07.2016 auf einer Kundgebung der islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung auf dem Wienerplatz in Dresden (Sachsen). Foto: dpa (zu dpa «Pegida-Chef Bachmann verkündet Parteigründung» vom 18.07.2016) Copyright: picture-alliance/dpa

مؤسس "بيغيدا" شخص غير مرغوب فيه في جزر الكناري 29.10.2016

بعدما أسس حركة "بيغيدا" المعادية للأجانب والإسلام في ألمانيا قرر لوتس باخمان مغادرة ألمانيا والهجرة إلى جزر الكناري. برلمان الجزر قرر بالإجماع اعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، فيما وصفه بعض السياسيين بـ"الفيروس".
August 31, 2016 Spain's acting Prime Minister and People's Party leader Mariano Rajoy reacts during an investiture debate at parliament in Madrid, Spain August 31, 2016 Copyright: Reuters/J. Medina

برلمان اسبانيا يرفض منح الثقة للقائم بأعمال رئيس الوزراء راخوي 02.09.2016

فشل القائم بأعمال رئيس الوزراء في أسبانيا ماريانو راخوي في الفوز بثقة البرلمان للبقاء لولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء ليبدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات ثالثة محتملة في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الشهرين المقبلين.
26.06.2016+++++ Football Soccer - Germany v Slovakia - EURO 2016 - Round of 16 - Stade Pierre-Mauroy, Lille, France - 26/6/16 Germany's Jerome Boateng celebrates after scoring their first goal Livepic © Reuters/C. Recine

ألمانيا تكتسح سلوفاكيا وتنتظر أسبانيا أو إيطاليا في ربع نهائي يورو 2016 26.06.2016

حقق المنتخب الألماني فوزا مستحقا بثلاثة أهداف على نظيره السلوفاكي في دور الثمانية ببطولة يورو 2016 وصعد إلى ربع نهائي البطولة، حيث سيلتقي الفائز من مباراة اسبانيا وإيطاليا.
21.06.2016 Football Soccer - Croatia v Spain - EURO 2016 - Group D - Stade de Bordeaux, Bordeaux, France - 21/6/16 Croatia's Ivan Perisic celebrates scoring their second goal REUTERS/Michael Dalder Livepic Copyright: Reuters/M. Dalder

كرواتيا تتصدر مجموعتها وتركيا تحافظ على أملها في التأهل 21.06.2016

انتزعت كرواتيا صدارة المجموعة الرابعة من أسبانيا حامل اللقب بعد الفوز عليها في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة. وفي المجموعة نفسها حقق المنتخب التركي فوزا ثمينا على المنتخب التشيكي قد يؤهله لعبور للدور الثاني.
17.06.2016+++ Football Soccer - Spain v Turkey - EURO 2016 - Group D - Stade de Nice, Nice, France - 17/6/16 Spain's Alvaro Morata celebrates after scoring their third goal with teammates +++ (C) Reuters/Y. Herman

أسبانيا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة وتتأهل للدور المقبل 17.06.2016

بعد فوزه على المنتخب التركي بثلاثية نظيفة حجز المنتخب الأسباني مقعده في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم وذلك في المباراة التي جرت مساء الجمعة في إطار المرحلة الثانية من منافسات المجموعات.
Fußball-Fans im Irak (Symbolbilder), 2012; Copyright: DW/M. Al-Saidy

ريال مدريد يعلق الشارة السوداء حزنا على مقتل مشجعين في العراق 13.05.2016

أعرب نادي ريال مدريد عن أسفه وحزنه الكبيرين لمقتل عدد من مشجعيه في هجوم على مقهى في العراق، معلنا ارتداء لاعبيه للشارة السوداء في مباراته القادمة، فيما دانت الخارجية الاسبانية "بأقسى العبارات الاعتداء الإرهابي ".
epa04856510 (FILE) An undated file handout combo photograph made available on 21 July 2015, shows the three Spanish journalists (L-R) Jose Manuel Lopez, Angel Sastre, and Antonio Pampliega, who are missing in Syria. The three men arrived in Syria last 10 July and nobody as heard from them since 12 July. EPA/EFE / LA RAZON FILES HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

الإفراج عن ثلاثة صحافيين أسبان كانوا مخطوفين في سوريا 07.05.2016

قالت السلطات الأسبانية اليوم السبت إنه تم الإفراج عن ثلاثة صحافيين أسبان كانوا مخطوفين في سوريا من قبل جهة معارضة مسلحة منذ نحو عشرة أشهر، مشيرة إلى أنهم بخير وفي مكان آمن وسيعودون قريبا إلى بلدهم.
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