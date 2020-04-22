لم تكد إسبانيا تتعافى من الأزمة المالية العالمية حتى أصابها فيروس كورونا بضربة قاسية. وفي الوقت الذي تكافح فيه من أجل وضع حد لانتشار الفيروس، فإن البلاد ما تزال من نسبة بطالة عالية وديون مرتفعة.

تقع أسبانيا في جنوب غرب أوروبا. بشبه الجزيرة الأيبيرية. يتبع للأراضي الأسبانية أيضا جزر البليار في البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري في المحيط الأطلسي إضافة إلى سبتة ومليلة على الساحل المغربي الشمالي. وأسبانيا هي دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. أما اقتصادها فهو تاسع أكبر اقتصاد في العالم.