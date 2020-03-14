 إسبانيا ـ 1500 إصابة و15 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2020

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أخبار

إسبانيا ـ 1500 إصابة و15 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزت إلى 5753 اليوم السبت من 4231 مساء أمس الجمعة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 136 من 121. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة حالة تطوارئ في وقت لاحق اليوم.

قطار في العاصمة الإسبانية مدريد

ازداد عدد الإصابات بكورونا عشر مرات منذ الأحد (08 آذار/مارس إلى السبت 14 من نفس الشهر)

أكثر من 1500 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجدّ منذ مساء الجمعة في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا بعد إيطاليا، فبلغ العدد الإجمالي5753  إصابة، وفق الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات السبت (14 آذار/مارس 2020). كما أرتفع عدد الوفيات إلى 136 حالة وفاة مقابل 121 مساء الجمعة.

مختارات

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فرض نادي ريال مدريد حظراً صحياً على كل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد.. الأمر الذي دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني لتعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين. (12.03.2020)

ويُتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في وقت لاحق اليوم، بعد اجتماع وزاري استثنائي ويُرجح أن يعلن على إثره عن تدابير جديدة. ومن المنتظر أن تبدأ إسبانيا اليوم بتطبيق حالة التأهب لمحاولة للحدّ من انتشار الفيروس.

وفي كلمة مقتضبة الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لـ 15 يوماً. وأضاف "للأسف لا يمكننا أن نستبعد بلوغ عدد الإصابات بحلول الأسبوع المقبل عشرة آلاف حالة". وتسمح حالة التأهّب للحكومة بفرض قيود على تنقّل الأشخاص وتنظيم بيع كل أنواع السلع

وذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم السبت وتؤكد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الحكومة الإسبانية ستطلب من الشعب البقاء في المنازل باستثناء الخروج لشراء غذاء ودواء أو الذهاب إلى المستشفيات أو العمل أو غيرها من الأمور الطارئة.

وفيما ازداد عدد الإصابات عشر مرات منذ الأحد، كثّفت السلطات الوطنية والإقليمية التدابير في الأيام الأخيرة لمحاولة منع تفشي الفيروس. 

وأعلنت منطقة مدريد الأكثر تأثراً بالوباء في البلاد مع قرابة ثلاثة آلاف إصابة، منذ السبت ومع إغلاق كل المتاجر والمحال غير الأساسية. 

وفي شمال البلاد، سبق أن أعلن إقليم كاتالونيا عزل أربع مناطق الخميس، كما تقرر إقفال المراكز التجارية والنوادي الرياضية ومحطات التزلج. وفي منطقة مرسيا في جنوب شرق البلاد، أعلنت السلطات على تويتر الحجر في المناطق السياحية خصوصاً المدن الساحلية المطلة على المتوسط مثل كارتاخينا. 

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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  • Empty shelves in a supermarket

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    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

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    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

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  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

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  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

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مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

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