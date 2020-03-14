إسبانيا ـ 1500 إصابة و15 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

أكثر من 1500 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجدّ منذ مساء الجمعة في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا بعد إيطاليا، فبلغ العدد الإجمالي5753 إصابة، وفق الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات السبت (14 آذار/مارس 2020). كما أرتفع عدد الوفيات إلى 136 حالة وفاة مقابل 121 مساء الجمعة.

ويُتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في وقت لاحق اليوم، بعد اجتماع وزاري استثنائي ويُرجح أن يعلن على إثره عن تدابير جديدة. ومن المنتظر أن تبدأ إسبانيا اليوم بتطبيق حالة التأهب لمحاولة للحدّ من انتشار الفيروس.

وفي كلمة مقتضبة الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لـ 15 يوماً. وأضاف "للأسف لا يمكننا أن نستبعد بلوغ عدد الإصابات بحلول الأسبوع المقبل عشرة آلاف حالة". وتسمح حالة التأهّب للحكومة بفرض قيود على تنقّل الأشخاص وتنظيم بيع كل أنواع السلع.

وذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم السبت وتؤكد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الحكومة الإسبانية ستطلب من الشعب البقاء في المنازل باستثناء الخروج لشراء غذاء ودواء أو الذهاب إلى المستشفيات أو العمل أو غيرها من الأمور الطارئة.

وفيما ازداد عدد الإصابات عشر مرات منذ الأحد، كثّفت السلطات الوطنية والإقليمية التدابير في الأيام الأخيرة لمحاولة منع تفشي الفيروس.

وأعلنت منطقة مدريد الأكثر تأثراً بالوباء في البلاد مع قرابة ثلاثة آلاف إصابة، منذ السبت ومع إغلاق كل المتاجر والمحال غير الأساسية.

وفي شمال البلاد، سبق أن أعلن إقليم كاتالونيا عزل أربع مناطق الخميس، كما تقرر إقفال المراكز التجارية والنوادي الرياضية ومحطات التزلج. وفي منطقة مرسيا في جنوب شرق البلاد، أعلنت السلطات على تويتر الحجر في المناطق السياحية خصوصاً المدن الساحلية المطلة على المتوسط مثل كارتاخينا.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)