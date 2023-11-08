 إسبانيا - خطر ندرة المياه | تقارير جديدة | DW | 08.11.2023

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تقارير جديدة

إسبانيا - خطر ندرة المياه

في إسبانيا، توترت الأوضاع بشكل كبير في عام 2023، مما اضطر إقليم كتالونيا، الذي تضرر بشكل خاص من الجفاف، إلى اتخاذ تدابير صارمة ومُبكرة، في شهر أبريل، لتوفير المياه.

Stills WDR-Doku Spanien - Wassermangel im Urlaubsparadies

Stills WDR-Doku Spanien - Wassermangel im Urlaubsparadies

أما صيف 2023، فقد جلب معه درجات حرارة وجفافًا قياسيين. ولذلك تواجه البلاد تحديات كبيرة فيما يتعلق بكيفية توزيع المياه الشحيحة بشكل منطقي وعادل. ففي نهاية المطاف، ليست المنازل وحدها التي تستخدم المياه، بل القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الزراعة والسياحة أيضا، مما يُنذر بصراعات مُستقبلية قادمة لا محالة.

 

Stills WDR-Doku Spanien - Wassermangel im Urlaubsparadies

 

يتتبع الفيلم الوثائقي أسباب نقص المياه في إسبانيا، ويتقصى تأثير الجفاف في كتالونيا والأندلس، وتفاعل قطاع السياحة مع الوضع الجديد، وكيف يُمكن قضاء العطلات في أوقات الجفاف والحر الشديد، وما إذا كان بإمكان السائحين المساهمة في تحسين الأوضاع.

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 22:15 UTC
الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 01:15 UTC
الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:00 UTC
الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:15 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 10:15 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 15:15 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 23:15 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 13:15 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 19:15 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 21  نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 11:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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