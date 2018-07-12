إسبانيا تسحب مذكرات الاعتقال بحق كبار المسؤولين الكاتالونيين

سحب القضاء الإسباني طلبه الأوروبي تسليم الزعيم الكتالوني كارلوس بوتشيمون الموجود حاليا في ألمانيا. وقالت المحكمة العليا في إسبانيا إن القاضي بابلو ليارينا الذي يتولى التحقيق بشأن بوتشيمون الذي يسعى لانفصال إقليم كتالونيا عن اسبانيا قرر سحب طلب تسليم رئيس الوزراء السابق في إقليم كتالونيا، وذلك حسبما أفادت المحكمة اليوم الخميس (19 تموز/يوليو 2018) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت محكمة ولاية شليسفغ هولشتاين شمال ألمانيا قد قضت مؤخرا بقانونية تسليم بوتشيمون بسبب اتهامه في بلاده بالاختلاس ولكن ليس بسبب تهمة التمرد وهي التهمة الرئيسية التي يوجهها له القضاء الإسباني.

وكانت المحكمة العليا في مدريد قد أكدت أواخر حزيران/يونيو الماضي أنها فتحت قضايا ضد بوتشيمون و14 سياسيا انفصاليا آخر في كتالونيا بتهمة التمرد والاختلاس والعصيان المدني.

وحسب البيانات الرسمية فإن القاضي ليارينا سحب أيضا طلبات التسليم الأوروبية ضد خمسة انفصاليين آخرين انتقلوا إلى خارج البلاد مع الإبقاء على أوامر الضبط والإحضار الإسبانية مما يعني عدم قدرة المعنيين على العودة للبلاد.

وجاء في بيان عن المحكمة الإسبانية العليا أن محكمة ولاية شليسفيغ هولشتاين قوضت قدرة القاضي ليارينا على التصرف كقاضي تحقيقات. ويتهم القاضي القضاء الألماني بـ "قصور في التعاون" ولكنه يعتزم رغم ذلك التخلي عن إشراك محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.

وكان بوتشيمون قد انتقل إلى بروكسل في خريف عام 2017 بعد أن رفضت الحكومة المركزية في اسبانيا نتيجة الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا ثم ألقي القبض عليه في الخامس والعشرين من آذار/مارس في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا بالقرب من الحدود مع الدنمارك أثناء عودته من رحلة إلى إسكندنافيا.

وقد احتجز الصحفي السابق بوتشيمون /55 عاما/ فترة قصيرة في السجن بمدينة نويمونستر بالولاية قبل أن يطلق سراحه فيما بعد بشروط.

ي.ب/ ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)