إسبانيا تتجاوز إيطاليا في عدد المهاجرين الواصلين إليها

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء (17 تموز/ يوليو 2018)، أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين بحرا إلى إسبانيا منذ مطلع العام الحالي، تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها.

وأضاف المصدر نفسه أن عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عبر المتوسط هذه السنة تجاوز عتبة الخمسين ألفا، أي أقل بمرتين من العدد الذين سجل العام 2017 خلال الفترة نفسها. كما سجلت المنظمة مقتل أو فقدان 1443 شخصا في البحر المتوسط منذ مطلع السنة.

وقال المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف "كما سبق أن توقعنا قبل أسابيع فإن إسبانيا باتت الطريق الأكثر سلوكا للمهاجرين الأفارقة وللأشخاص الذين يستخدمون إفريقيا نقطة انطلاق نحو أوروبا".

وفي الإجمال وصل 18016 مهاجرا من طريق البحر إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، مقابل نحو 6500 خلال الفترة نفسها من العام 2017، بحسب إحصاءات هذه المنظمة. كما وصل نحو ثلاثة آلاف مهاجر إلى إسبانيا عبر جيبي سبتة ومليلية.

وبالنسبة إلى إيطاليا سجل منذ مطلع السنة الحالية وصول 17827 مهاجرا، في حين أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 93237 مهاجرا. وساهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف تموز/يوليو 2017 مع خفر السواحل الليبيين في تراجع عدد المهاجرين الواصلين بشكل كبير.

وكان مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) فابريس ليغيري أعلن مطلع تموز/يوليو أن إسبانيا قد تصبح المقصد الأول لوصول المهاجرين من إفريقيا، خصوصا بعد أن أصبحت الطريق عبر ليبيا أكثر صعوبة مع زيادة عدد دوريات خفر السواحل الليبيين.

وشهدت إسبانيا خلال الأسابيع الماضية زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى شواطئها. وبلغ عددهم 9866 منذ مطلع حزيران/يونيو أي أكثر مما سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (8150)، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وقال المسؤول الأممي إنه رغم هذه الزيادة "نحن مرتاحون لأن عدد الوفيات الذي سجل قليل جدا مقارنة بعدد العابرين" بحرا إلى إسبانيا. إلا أنه أوضح في المقابل أن الوضع قبالة الشواطئ الليبية كان "فظيعا خلال الأيام الثلاثين الماضية"، حيث سجل غرق عدد كبير من المهاجرين.

ي.ب/أ.ح (أ ف ب)