إسبانيا- القبض على "هاكرز" مؤيدين لروسيا بعد هجمات إلكترونية

أوقفت الشرطة الإسبانية ثلاثة قراصنة مؤيدين لروسيا للاشتباه في تنفيذهم هجمات إلكترونية لحجب خدمات مؤسسات عامة وقطاعات استراتيجية وبنى تحتية حيوية في إسبانيا ودول أخرى بالناتو تدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

قالت الشرطة الإسبانية اليوم السبت (20 تموز/يوليو 2024) إنها ألقت القبض على ثلاثة متسللين إلكترونيين مؤيدين لروسيا للاشتباه بتنفيذهم هجمات إلكترونية على إسبانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأغراض إرهابية.

وأفاد الحرس المدني بأن إلقاء القبض على الثلاثة جاء للاشتباه بمشاركتهم في هجمات إلكترونية لحجب خدمات مؤسسات عامة وقطاعات استراتيجية. ولم يذكر ما إذا كان قد جرى توجيه اتهام إلى المشتبه بهم أو احتجازهم. وأضاف الحرس المدني أن الهجمات الإلكترونية نُفذت ضد صفحات على الإنترنت تخص منظمات عامة وخاصة في قطاعات حكومية وبنى تحتية حيوية وخدمات أساسية في البلدان التي تدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

ونشرت الشرطة مقطعًا مصورًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لمداهمة منزل أحد المشتبه بهم حيث عثرت على علم المطرقة والمنجل، الذي يعود للحقبة السوفيتية، معلقًا على الحائط.

وقال الحرس المدني في بيان "نظم هذه الهجمات مجموعة القرصنة 'نو نيم 057 (16)'، (التي بدأت نشاطها) بعد غزو روسيا لأوكرانيا وهي واحدة من أكثر المجموعات نشاطًا". وأضاف أن هذه المجموعة "تعترف في بيانها التأسيسي بأنها سترد بشكل متناسب على الأعمال العدائية ومعاداة روسيا بشكل علني من الكارهين لروسيا في الغرب".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشتبه بهم في ماناكور الواقعة في مايوركا بجزر البليار الإسبانية وفي ولبة وإشبيلية بجنوب البلاد. وأضافت أن التحقيق جار.

م.ع.ح/ف.ي (رويترز)