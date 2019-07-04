إسبانيا - القبض على أربعة سياح ألمان متهمين باغتصاب سائحة

يواجه أربعة سياح ألمان، اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي في جزيرة مايوركا الإسبانية، أو بإخفاء الجريمة والمساعدة في ارتكابها والتحريض عليها. وتم القبض على الرجال أمس الخميس (الرابع من يوليو/تموز 2019) في مطار "بالما دي مايوركا" قبل أن يتمكنوا من إنهاء إجراءات المغادرة على رحلة العودة إلى ألمانيا.

وأكدت شرطة المدنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تقارير نقلتها وسائل الإعلام، وقالوا إن فتاة ألمانية تبلغ من العمر (18 عاماً) أبلغت عن الرجال المعتقلين. وقال المتحدثون باسم الشرطة للصحف المحلية، إن الشابة شهدت بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل اثنين من الرجال، في حضور اثنين آخرين مساء الأربعاء الماضي، في غرفة بالفندق الذي كانت تقيم فيه المجموعة في منتجع "كالا راتخادا" الساحلي في شمال شرق جزيرة مايوركا.

وجاء في التقارير الصحفية المحلية أن الفتاة، تعرفت على الرجال خلال حفلات في "كالا راتخادا" وذهبت معهم طوعا إلى غرفة الفندق، وأنه بعد الحادث المزعوم، ذهبت الشابة على الفور إلى الحرس المدني في "كالا راتخادا" وقدمت بلاغا، حيث تم فحص الشابة في المستشفى، ووجد الخبراء أدلة على تعرضها للعنف الجنسي. وذكرت التقارير أنه تم اقتياد الرجال إلى الحجز. ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام قاضي التحقيق. ولم يتم الكشف عن أعمار وهويات المشتبه بهم بعد، أو أين يعيشون في ألمانيا.

ر.م/ط.أ ( د ب أ(