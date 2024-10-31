إسبانيا: إرتفاع عدد ضحايا أخطر كارثة طبيعية وتأجيل مباريات

في أول أيام الحداد الرسمي على ضحايا الفيضانات العارمة في إسبانيا وفي حصيلة غير نهائية، رفعت السلطات أعداد الضحايا ليقترب من 160 قتيلا، ما أدى إلى تأجيل تأجلت كل مباريات كرة القدم بمنطقة فالنسيا.

في إسبانيا، ارتفع عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة إلى ما لا يقل عن 155 قتيلا، بحسب ما ذكرت السلطات الإسبانية اليوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024). و بحثت فرق الإنقاذ عن جثث في سيارات معطلة ومبان غمرتها المياه اليوم الخميس، بينما حاول أشخاص إنقاذ ما يمكنهم من منازلهم المدمرة في أعقاب الفيضانات المفاجئة العارمة في إسبانيا والتي أودت بحياة 158 شخصا على الأقل، مع تأكيد وفاة 155 شخصا في منطقة واحدة فقط.

وظهر المزيد من الأهوال من الحطام وطبقات الطين المنتشرة التي خلفها طوفان المياه الذي أسفر عن أخطر كارثة طبيعية في إسبانيا في الذاكرة الحية. وقال مسؤولون اليوم الخميس إن 155 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في المنطقة الأكثر تضررا في فالنسيا.

عدد مجهول من المفقودين في الفيضانات

وأعاد الدمار الواسع النطاق إلى الأذهان عواقب إعصار أو موجات مد عالية (تسونامي). وتكدست السيارات فوق بعضها البعض، بينما غرقت الأشجار وأعمدة نقل الطاقة المتساقطة، والأغراض المنزلية في الوحل الذي غطى الشوارع في عشرات المناطق في فالنسيا.

ولا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين وقد يتم العثور على المزيد من الضحايا.

وحولت المياه المتدفقة الشوارع الضيقة إلى مصائد موت وكونت أنهارا اخترقت المنازل ومقرات الشركات، وجرفت السيارات والأشخاص وكل شيء آخر في طريقها. وهدمت الفيضانات الجسور وألحقت أضرارا بالطرق مما تعذر التعرف عليها .

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد اجتماعه مع المسؤولين الإقليميين وخدمات الطوارئ في فالنسيا اليوم الخميس، وهو اليوم الأول من ثلاثة أيام حداد رسمية: "أولويتنا هي العثور على الضحايا والمفقودين حتى نتمكن من المساعدة في إنهاء معاناة أسرهم".

عشرات القتلى في فيضانات عارمة تضرب أسبانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تأجيل جميع المباريات في فالنسيا

ومن جهته، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إن جميع المباريات التي كان من المقرر إقامتها في منطقة بلنسية هذا الأسبوع تأجلت بسبب الفيضانات. ويشمل القرار مباراة ريال مدريد وفالنسيا المقررة بعد غد السبت وكذلك لقاء فياريال ضد رايو فايكانو.

وتأجلت مباريات السيدات والشباب وألعاب الصالات.

وقرر الاتحاد الإسباني، أمس الأربعاء، تأجيل ست مباريات بكأس ملك إسبانيا، والتي تضم أندية من دوري الأضواء مثل فالنسيا وخيتافي وريال سوسيداد، بعد أن أوصت السلطات بعدم السفر في المنطقة بالحالات غير الضرورية. وأضاف الاتحاد الإسباني "بعيدا عن التأجيلات، أرادت كرة القدم الإسبانية إظهار تضامنها مع المتضررين، وخاصة مع ذوي القتلى في هذه الكارثة الطبيعية. "ولهذا، فإن جميع المباريات التي أقيمت أمس في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني سبقتها دقائق صمت. وسوف يتكرر ذلك على مدار الأيام المقبلة".

ص.ش/خ.س (أ ب، رويترز)