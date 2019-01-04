 إسبانيا أكثر المرحبين باللاجئين في أوروبا.. حقيقة أم أسطورة؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 05.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

إسبانيا أكثر المرحبين باللاجئين في أوروبا.. حقيقة أم أسطورة؟

خلال العام المنصرم تغيرت وجهة المهاجرين من إيطاليا إلى إسبانيا. ومُذّاك يقال إن إسبانيا هي "جنة الدخول الحرّ" لأوروبا. "مهاجر نيوز" يكشف بالأرقام والحقائق مدى صدقية المقولة ويرصد تغيرات سياسة مدريد وصعود اليمين المتشدد.

Symbolbild | Flüchtlinge im Mittelmeer (picture-alliance/dpa/AP/O. Calvo)

فرضت موجة اللاجئين نفسها على أجندة الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة وكدول. فقد أدت إلى استقطاب بين دول الاتحاد وأوصلت أحزاب شعبوية ومن أقصى اليمين إلى السلطة في النمسا وهنغاريا وإيطاليا. كما شكلت تهديداً معتبراً للأحزاب التقليدية في فرنسا وألمانيا. بدت إسبانيا استثناء؛ إذ حازت مؤخراً على لقب "الدولة" الأكثر ترحيباً. ولكن هل هذا واقع الحال فعلاً؟

من إيطاليا إلى إسبانيا

ذكرت المفوضية الأممية السامية للاجئين أنه وصل أوروبا في عام 2018 ما مجموعه 119.575 مهاجر، ووصل منهم إلى إسبانيا وحدها 62.479. ولم تتجاوز نسبة الواصلين عبر البر أو البحر إلى إسبانيا في 2017 و2016 نسبة 17 و4 بالمئة على التوالي. وقد نتجت زيادة الإقبال على إسبانيا عن سياسة تشديد الحدود وإغلاق الأبواب في باقي الدول الأوروبية.

وفي نهاية 2017 كانت إيطاليا هي المستقبل الأكبر في أوروبا. بيد أن الاتفاقات المثيرة للجدل مع ليبيا لكبح تدفق المهاجرين والسياسات المتشددة للائتلاف اليميني الحاكم أدت إلى انخفاض حاد في أعداد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. ومن ذلك الحين أصبح الطريق إلى إسبانيا عبر البحر هو الطريق الأكثر سلوكاً من قبل المهاجرين

"بين بين"

بعدما استقبلت إسبانيا بحفاوة سفينة "أكواريوس" في حزيران/ يونيو، رحّلت قبل فترة مهاجرين إلى المغرب. واعتبرت الخطوة أنها تدل على أن الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز ترسل إشارات متناقضة في مسألة الهجرة التي تُغرق البلاد في النقاش الأوروبي المحتدم. لدى وصوله إلى الحكم في الأول من حزيران/ يونيو، أقدم رئيس الحكومة الاشتراكية فوراً على خطوة لافتة في أوروبا عبر فتح مرفأ فالنسيا أمام سفينة "أكواريوس" الإنسانية وعلى متنها 630 مهاجراً، بعد أن رفضت إيطاليا لا سيما وزير داخليتها ماتيو سالفيني ومالطا استقبالها. في الوقت نفسه تقريباً، أعلنت حكومة سانشيز نيتها تسهيل استفادة من لا يملكون أوراقاً ثبوتية من خدمات قطاع الصحة العام وإزالة سياج الأسلاك الشائكة حول جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، والذي يسبب بشكل منتظم جروحاً للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد من المغرب.

بدورها انتقدت المعارضة اليمينية بشدة سياسة الانفتاح هذه واتهمت الاشتراكيين بخلق فراغ يشجع الهجرة غير الشرعية و"عصابات" التهريب.

بعد "أكواريوس"، رست سفينة أخرى تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية ثلاث مرات في مرافئ إسبانية قبل أن تعارض الحكومة في منتصف آب/ أغسطس استقبال سفينة "أكواريوس" جديدة مشيرة إلى أنها تفضل التفاوض مع دول أوروبية أخرى لتقاسم المهاجرين الذي كانوا على متنها وقد أنزلوا أخيراً في مالطا. وهذه إشارة أولى على تغير موقف إسبانيا، تلتها في أواخر آب/ أغسطس إعادة حوالي مئة مهاجر إلى المغرب غداة دخولهم إلى سبتة عبر اجتيازهم السياج بالقوة وبعنف في ثاني عملية اقتحام في أقلّ من شهر.

الخطوة قوبلت بانتقادات من جانب اليسار والمنظمات غير الحكومية. ونددت المدافعة عن حقوق المهاجرين إيلينا مالينو بهذا التدبير واعتبرته إشارة إلى اعتماد "سياسة عنصرية واستعمارية، نقطة تحول فظيعة" لبيدرو سانشيز. غير أن نائبة رئيس الحكومة كارمن كالفو أكدت "أننا لم نغيّر" أي شيء مشيرة إلى أن سياسة إسبانيا حيال الهجرة تعتمد مبدأين: "احترام حقوق الإنسان وأمن الحدود".

Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

وتقول الباحثة المتخصصة في شؤون الهجرة جيما بينيول لوكالة فرانس برس "أعتقد أنهم أرادوا أن يجعلوها عبرة وإثبات أنهم يتخذون قرارات، لكي لا يُقال إن (إسبانيا) هي جنة الدخول الحرّ".

واستغل اليمين المتطرف الأوروبي هذا الترحيل الجماعي. إذ اعتبرت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعادي للأجانب أليس فيدل على مواقع التواصل الاجتماعي أن "إسبانيا تُظهر كيف يجب التصرف مع المهاجرين غير القانونيين". وكتب ماتيو سالفيني على حسابه على موقع "تويتر"، "اذا كانت إسبانيا من فعل ذلك، لا بأس، لكن لو كنت أنا من يقترح ذلك، فأنا عنصري وفاشي وغير إنساني".

ويصف الناشط في منظمة Accem الإسبانية المدافعة عن اللاجئين عبد اللطيف البكاري موقف السلطات الإسبانية من اللاجئين في تصريح خاص بـ"مهاجر نيوز" بأنه في "الوسط" بين الدول الطاردة والمرحبة.

أقصى اليمين يحث الخطى

تعاني إسبانيا من ارتفاع نسبة البطالة بمعدل 15.2 بالمئة وهو ثاني أعلى معدل في أوروبا. وحسب استطلاع للرأي لمركز دراسات اجتماعية إسباني فإن البطالة هي أكبر ما يقلق المواطنين وجاءت الهجرة في المرتبة الخامسة. وبعكس دول أوروبية أخرى، لا يلقِ الإسبان باللائمة على المهاجرين في قضية البطالة.

في كانون الأول/ ديسمبر فاز حزب فوكس اليميني المتشدد بـ 12 مقعداً في الانتخابات المحلية في مقاطعة الأندلس، وهي المرة الأولى التي يفعلها الحزب المتشدد في أي انتخابات محلية منذ ثمانينات القرن المنصرم.

Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

وفي أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ال موندو" اليومية يوم الأربعاء (الثاني من كانون الثاني/يناير 2019) حظي حزب فوكس اليميني المتطرف بفرص دخول البرلمان الإسباني بنسبة 13% من الأصوات، اذا ما أجريت الانتخابات أمس، وهذا يعني حصول المحافظين على الأكثرية.

ويمنح الاستطلاع حزب فوكس 43 إلى 45 مقعداً وهذا سيجعله يسجل دخولاً مظفراً إلى البرلمان الذي لا يشغل فيه أي مقعد. والاستطلاع الأخير الذي أعده معهد "سيغما دوس" نفسه في تموز/يوليو، لم يعطه أصواتاً كافية لدخول البرلمان.

ولن يستطيع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز البقاء في الحكم، حتى لو أن حزبه الاشتراكي الإسباني تصدر نتائج الاستطلاع بحصوله على 22.6 % من الأصوات، أي أقل بأربع نقاط من ال 26.3 % التي حصل عليها في تموز/يوليو.

ولا يمنح هذا الاستطلاع الاشتراكيين سوى 92 إلى 96 من المقاعد ال 350 في مجلس النواب، ولن يتمكن سانشيز من تشكيل أكثرية حتى مع أصوات حزب بودييموس اليساري والأحزاب القومية الكاتالونية والباسكية التي أتاحت تنصيبه في حزيران/يونيو. وهي لا يتوقع أن تؤمن سوية سوى 167 مقعدا، فيما الأكثرية الضرورية 176.

ويمكن أن يحصل الحزب الشعبي (يميني) على 19،2%، يليه ليبراليو سيودادانوس الذين يمكن أن يحصلوا على 8.8 %.

واذا ما جمع الحزب الشعبي وسيودادانوس وفوكس قواها، يمكن أن تحصل على أكثرية مطلقة في الكونغرس مع 189 مقعداً، كما أفاد الاستطلاع.

يرى الناشط في منظمة Accem الإسبانية عبد اللطيف البكاري أن حزب فوكس حقق خروقات في جزء من البلد يعاني من صعوبات اقتصادية وقد يكون بدأ الناس هناك بالشعور أن المهاجرين يستحوذون على فرص العمل على حسابهم.

آسيم سالم/ خالد سلامة - مهاجر نيوز

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

إسبانيا والمغرب يتفاوضان على إعادة آلاف القصر المغاربة  

2262 مهاجرا قضوا خلال محاولتهم عبور المتوسط في 2018

"يبقى المتوسط أكثر بحر مميت في العالم للمهاجرين واللاجئين". هذا ما قالته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين وهي تقدم حصيلة عام 2018، التي بلغت "2262 مهاجرا ماتوا أو اعتبروا في عداد المفقودين" وهم يحاولون العبور نحو أوروبا. (03.01.2019)  

منظمة دولية: 100 ألف مهاجر عبروا المتوسط باتجاه أوروبا هذا العام

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أعداد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط في محاولة للوصول لأوروبا ارتفع إلى نحو 100600 مهاجر هذا العام. فيما أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع أكثر من 2000 مهاجر هذا العام في الطريق إلى اوروبا. (06.11.2018)  

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Spanien Marine rettet 164 Migranten

تراجع الهجرة غير الشرعية لأوروبا إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات 04.01.2019

تراجعت بشدة أعداد الذين يعبرون الحدود الأوروبية بشكل غير قانوني في عام 2018، طبقا لإحصائيات وكالة حماية الحدود الأوروبية. وتعد ألمانيا خامس بلد مستقبل للاجئين، وتراجعت أعداد الواصلين لإيطاليا وارتفعت بالنسبة لإسبانيا.

Deutsch-dänische Grenze

هل عفى الزمان على منظومة دبلن؟ 17.12.2018

في وقت ترتفع فيه وتيرة الضغط السياسي لتسريع عمليات إرجاع طالبي اللجوء إلى البلد الأوروبي الذي دخلوه أولاً وجعلها أكثر فاعلية. تحول صعوبات دون ارجاع اللاجئين. فما دور اتفاقية دبلن؟ وهل ما زالت قابلة للتطبيق؟

Symbolbild | Flüchtlinge im Mittelmeer

2262 مهاجرا قضوا خلال محاولتهم عبور المتوسط في 2018 03.01.2019

"يبقى المتوسط أكثر بحر مميت في العالم للمهاجرين واللاجئين". هذا ما قالته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين وهي تقدم حصيلة عام 2018، التي بلغت "2262 مهاجرا ماتوا أو اعتبروا في عداد المفقودين" وهم يحاولون العبور نحو أوروبا.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار