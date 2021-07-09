إساءة عنصرية تتسبب في توقف مباراة ودية لألمانيا

تسببت إساءة عنصرية في توقف مباراة ودية للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم اليوم السبت (17 تموز/ يوليو) استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبل خمس دقائق من نهايتها.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المدافع جوردان توروناريغا تعرض لإساءات عنصرية من قبل منافس خلال المباراة أمام منتخب هندوراس في مدينة واكاياما اليابانية.



وغادر لاعبو المنتخب الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي عندما كان الفريقان متعادلين 1 / 1 .

وأقيمت المباراة، التي تشكل آخر اختبار للمنتخب الأولمبي الألماني الذي يدربه شتيفان كونتز قبل الأولمبياد، بدون جماهير.

وقال كونتز :"إذا تعرض أحد لاعبينا لإساءات عنصرية، فإن مواصلة اللعب لا تشكل خيارا بالنسبة لنا."



من جانبه، ذكر نادي هيرتا برلين، الذي يلعب له توروناريغا، عبر تويتر :"هذا هو القرار الصائب الوحيد."

وللأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها توروناريغا، مدافع هيرتا برلين، للانتهاكات العنصرية. ففي النصف الثاني من مباراة كأس ألمانيا ضد شالكه في شباط/ فبراير 2020 ، يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قد تعرض لهتافات عنصرية مسيئة.

ر.ض (د ب أ)