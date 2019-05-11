إرث رونالدو يزعج صفقة ريال مدريد المُنتظرة!

أصبح انتقال نجم تشيلسي، إيدين هازارد إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية مسألة وقت ليس إلاّ، إذ يريد مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان، تعزيز كتيبته الكروية بالنجم البلجيكي، الذي ينشر سحره الكروي باستمرار أينما حل وارتحل.

ويرغب هازارد بشدة في الانتقال إلى ريال مدريد، حيث يدرك النجم البلجيكي أن حمل قميص فريق العاصمة الإسبانية، قد يُساعده في الفوز بالمزيد من الألقاب الجماعية والفردية، ومن بينها جائزة الكرة الذهبية.

بيد أن انتقال النجم البلجيكي المتوقع إلى القلعة المدريدية، سيحرمه على ما يبدو من شيء ارتبط باسمه كثيراً فوق المستطيل الأخضر، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن إيدين هازارد، لن يحمل قميصه المفضل رقم 10 مع ريال مدريد.

ويُعرف هازارد بحبه الكبير للقميص رقم 10، حيث حصل عليه سنة 2014 من زميله السابق في فريق تشيلسي خوان ماتا، كما أن النجم البلجيكي المميز يحمل نفس القميص منذ عدة سنوات مع منتخب بلاده.

وأفاد موقع "ديلي ستار"، أن إدارة "الأبيض الملكي" قررت منح هازارد القميص رقم 7، الذي كان يحمله أسطورة الفريق كريستيانو رونالدو، وذلك قبل رحيله إلى يوفنتوس صيف السنة الماضية، وأضاف أن هازارد سيأخذ الرقم 7 من اللاعب ماريانو دياز، الذي سيرحل عن الفريق بنسبة كبيرة في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضح نفس المصدر، أن ريال مدريد لن يأخذ القميص رقم 10 من نجم الفريق لوكا مودريتش، الذي يحمله حاليا ويمنحه بعد ذلك إلى إيدين هازارد، حيث يتحتم الآن على النجم البلجيكي التنازل عن قميصه المفضل فوق أرضية الميدان.