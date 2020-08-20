 إذا ما هاجمت الولايات المتحدة.. ترامب يتوعد إيران بهجوم ″أقوى ألف مرة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2020

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إذا ما هاجمت الولايات المتحدة.. ترامب يتوعد إيران بهجوم "أقوى ألف مرة"

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد "أكبر بألف مرة" إذا ما هاجمت الأخيرة الولايات المتحدة. ويأتي ذلك تعليقاً عن أنباء تتحدث عن مخططات إيرانية لمهاجمة دبلوماسية أمريكية قُبيل موعد الرئاسيات الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدداً إيران برد أقوى بألف مرة إذا ما أقدمت على قتل السفيرة الأمريكية لانا ماركس

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  مساء الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2020) إيران من شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنّ الردّ الأميركي سيكون "أقوى ألف مرّة"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

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وجدت واشنطن نفسها في عزلة جديدة بمجلس الأمن الدولي بعد معارضة جل الدول بمن فيهم حلفاؤها، المساعي الأمريكية لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، لكن أمريكا واثقة أن شروط استمرار العقوبات على طهران موجودة.

كشف المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، في كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" الكثير من أسرار "المطبخ" الداخلي للرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع إيران وأردوغان والأسد، وقضية مقتل خاشقجي والعلاقة مع بن سلمان.

انتقدت ألمانيا الاستراتيجية الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة أن لغة التهديدات والأعمال العسكرية لم تحقق أيا من أهدافها. يتزامن ذلك مع انهيار الاتفاق النووي مع طهران وغياب أي آفاق لحل هذه الأزمة.

رفض الرئيس الإيراني اقتراحاً لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم "اتفاق ترامب" بهدف حل النزاع النووي، منتقداً الرئيس الأمريكي واصفاً إياه بأنه دائم النكوص عن تعهداته. روحاني انتقد أيضاً الأوروبيين لعدم وقوفهم في وجه ترامب.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وفقاً لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو لهجوم آخر ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القيادي الإرهابي (قاسم) سليماني، الذي تم بسبب تخطيطه لهجوم مستقبلي أو قتل جنود أمريكيين". وأضاف: "أي هجوم من جانب إيران وبأي شكل ضد الولايات المتحدة سيقابله هجوم على إيران أكبر قوة بألف مرة".

ويأتي ذلك تعقيباً على ما أورده موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي نقلاً عن مسؤولَيْن أمريكيَّين لم يكشف عن هويتيهما قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال سفيرة الولايات المتّحدة في جنوب إفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب، وذلك قبيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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وقال الموقع إن هذه الخطّة اكتشفتها واشنطن في الربيع وأصبحت معالمها أوضح في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنّ طهران خطّطت لاغتيال السفيرة ماركس انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قتل الجنرال سليماني بضربة جوية في بغداد. وتدفع واشنطن حالياً باتجاه تمديد حظر مفروض على تسليم إيران أسلحة ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر وباتجاه إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

"تقرير مغرض" 

من جهتها وصفت طهران تقرير موقع "بوليتيكو" بأنه "مغرض"، ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة المسؤولين الأميركيين إلى "الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معادٍ لإيران على الساحة الدولية".

وقال خطيب إن "إصرار الولايات المتحدة على توجيه الاتهامات والأكاذيب ضد إيران تأتي في إطار الدعاية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي ظل استغلال واشنطن لمجلس الأمن الدولي بهدف تشديد الضغوط على الشعب الإيراني".

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وتابع أن إيران "كعضو مسؤول في المجتمع الدولي أثبتت التزامها الدائم بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية العالمية، وعلى العكس من ذلك، اتخذت إدارة البيت الابيض الحالية خاصة في السنوات الاخيرة إجراءات كثيرة تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية".

وذكر الناطق الإيراني خصوصاً "العشرات من عمليات الاغتيال والتدخلات العسكرية والاستخباراتية، والخروج من العديد من المعاهدات الدولية، والاغتيال الجبان للفريق قاسم سليماني القائد الشامخ في ميادين مكافحة الارهاب".

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ورأى أن الولايات المتحدة "أظهرت بذلك مدى استهانتها بالمبادئ الاساسية للدبلوماسية وتحولت الى كيان منفلت على الساحة الدولية".

وكانت البحرية الإيرانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها طردت طائرة أمريكية حلقت بالقرب من منطقة تجري فيها تدريبات عسكرية قريبة من مضيق هرمز.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، أسقطت إيران طائرة بدون طيار أميركية من طراز "آر كيو-4" اتهمتها بانتهاك مجالها الجوي، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

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