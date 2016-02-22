حالة تصيب مستخدم الهاتف بشكل تجعله ملتصقا به طوال الوقت، ما يدفع لاستخدامه دون أي سبب، وبالرغم من أن إدمان الهاتف الذكي ليس لديه مخاطر جسدية، لكن خبراء الصحة يحذرون من مخاطره النفسية والاجتماعية.

لم يعد ممكنا بالنسبة للكثيرين في عصرنا الحالي التخلي عن هاتفهم الذكي، ورغم مزايا هذا الهاتف، إلا أنه قد يتحول إلى حالة إدمان لا تقل خطورة عن إدمان الألعاب الالكترونية. ويعد الالتزام وضبط النفس أهم وسائل الحماية من الوقوع في فخ هذا الإدمان، وهنا ينصح الخبراء بتجنب استخدام الهاتف على مائدة الطعام أو في غرفة النوم، بالإضافة إلى إغلاق خاصية الاتصال بالإنترنت إلا في حالات الضرورة فقط.