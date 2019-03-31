 إدماج اللاجئين في سوق العمل الألماني- خطوات على درب طويل | سياسة واقتصاد | DW | 06.04.2019

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سياسة واقتصاد

إدماج اللاجئين في سوق العمل الألماني- خطوات على درب طويل

تعمل "شبكة شركات تدمج اللاجئين" من أجل إدماج أفضل للاجئين في سوق العمل. وصل عدد الشركات المنخرطة في الشبكة إلى 2000. حصيلة جهود الشبكة حتى اللحظة: اندماج اللاجئين وتكوينهم يتقدم بخطى جيدة، لكن هناك الكثير لفعله.

Deutschland Abdulraham Alabsi aus Syrien | Auszubildender bei Heraeus (picture-alliance/dpa/D. Kögel)

لا يجب أن يحول عدم وجود أوراق ثبوتية وشهادات دون دخول اللاجئين في سوق العمل؛ ما يهم بالدرجة الأولى هو امتلاك الخبرة والمؤهلات المطلوبة للعمل. ما سبق فحوى كلام رئيسة موظفي الفندق الفاخر شتايغنبيرغر فرانكفورتر هوف، ماريون فريدريكه كريمر.

ساهمت "شبكة شركات تدمج اللاجئين" في إدماج المهاجرين في سوق العمل الألماني. وهذه الشبكة تم تأسيسها من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد في 2016 . "نحو 60 في المائة من الشركات غير قادرة على ملئ مواطن عمل شاغرة"، يقول رئيس غرفة الصناعة والتجارة، إريك شفايتسير.

مختارات

طالبت شركات صغيرة ومتوسطة بمنح حق البقاء للاجئين المندمجين في ألمانيا، ذاهبة إلى أن خسارة الأيدي العاملة ستكون له عواقب. كما ذهبت دراسة لمعهد حكومي إلى أن إدماج اللاجئين سيؤتي ثماره اقتصادياً على المدى القريب. (12.03.2019)

تسعى ولاية برلين من خلال تأسيس دائرة حكومية جديدة إلى تخفيف التعقيدات البيروقراطية من أجل جذب المهاجرين ذوي الكفاءات، في خطوة يراها خبراء أنها قد تخفف العبء عن كاهل الأجانب الذين يواجهون صعوبات أكبر في دخول سوق العمل. (02.03.2019)

إلى جانب استقطاب الكفاءات المهنية عن طريق الهجرة، فإن تأهيل اللاجئين سبيل لسد النقص الحاصل في المهارات الحرفية مستقبلاً. وهذا التكاثف من شأنه تعبيد الطريق في هذا الاتجاه وتزويد الشركات بالمشورة من تجارب شركات أخرى. "نحن شبكة والفائدة المتأتية منها هي أن المصانع يمكن لها فعلاً عملياً الحصول على حلول مُجربة لمنح اللاجئين فرصة"، كما تقول مديرة مشروع الشبكة، مارلينه تيله لـ DW. وتفيد غرفة الصناعة والتجارة أنه بالتحديد لدى اللاجئين المسنين يكون التأهيل الجزئي أفضل من تكوين كامل طوال سنوات.

تكوين أقل.. لكن التزام أكبر

تفيد شركات المنخرطة في "شبكة شركات تدمج اللاجئين" أن نحو ثلثي اللاجئين يشتغلون في إطار دورات تدريب أو أعمال مساعدة داخل الشركات، أي أنهم في طور التأهيل المهني أو في أعمال منخفضة الدخل. ويتبع نحو 13 في المائة من اللاجئين تكويناً مهنياً داخل الشركات، لأن القليل من اللاجئين يأتون بقليل من التكوين الأولي. "لكنهم يتميزون بالتزام كبير، ويتوفرون في الغالب على تجربة عمل إذا كانوا متقدمين بعض الشيء في العمر. ويمكن على إثرها إلحاقهم بسوق العمل"، كما يقول نائب مدير أعمال غرفة الصناعة والتجارة، أخيم ديركس.

وحتى في فندق فرانكفورتر هوف تمت إثارة هذا النوع من الأفكار للالتحاق بالشبكة. وهنا توجد مسألتان تعرقلان مسار الشركات واللاجئين الراغبين في العمل: عقبات تنظيمية وبيروقراطية مثل رخصة العمل أو الخوف من الترحيل. إضافة إلى عقبات لغوية. "ساعدت الشبكة في هذين المضمارين إلى حد كبير"، تقول رئيسة موظفي الفندق الفاخر شتايغنبيرغر فرانكفورتر هوف، ماريون فريدريكه كريمر. وتشدد ماريون على أنه يجب التحلي بحس رهيف عند التعامل مع الناس الوافدين من ظروف حساسة أو مناطق حروب.

ما يزال هناك الكثير لفعله

وبهذه الشبكة تأمل غرفة الصناعة والتجارة أن يساعد اللاجئون في المستقبل في تحقيق التوازن في نقص المهارات المهنية. وإلى ذلك الحين يجب على اللاجئين تجاوز الكثير من مراحل التكوين بنجاح. حسب إحصائية داخلية للشركات المنخرطة في الشبكة، فإنه يوجد فقط 263 لاجئاً يعملون كعمال مهرة في مهنهم. وهذه نسبة خمسة في المائة فقط.

ولكن على الجانب الآخر يبقى الاهتمام بالتكوين كبيراً لدى اللاجئين، كما تعلن وكالة العمل الاتحادية: فعدد اللاجئين الشباب الذين بحثوا بمساعدة وكالة العمل الاتحادية على موطن تكوين ارتفع بين تشرين الأول / أكتوبر وآذار / مارس بنحو 15 في المائة.

ميشا إرهاردت/ م.أ.م

  • Deutschland BASF Arbeiter in Schwarzheide

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية

  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف

  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين

    الكاتب: م.أ.م/DW


مختارات

مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟ (20.11.2015)  

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