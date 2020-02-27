 إدلب.. ماس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وترامب يعلن مساعدته لتركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2020

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أخبار

إدلب.. ماس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وترامب يعلن مساعدته لتركيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وقف فوري لإطلاق النار في إدلب بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش التركي هناك، فيما جدد ترامب التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية.

وزير الخارجية الألماني: ندين الهجمات المستمرة للنظام السوري وحليفته روسيا في الشمال السوري

وزير الخارجية الألماني: ندين الهجمات المستمرة للنظام السوري وحليفته روسيا في الشمال السوري

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020): "ندين الهجمات المستمرة للنظام السوري وحليفته روسيا في الشمال السوري، والأحداث التي وقعت الليلة الماضية تبين الخطر الكبير الذي سيكون عليه الحال إذا تفاقم الوضع العسكري هناك".

مختارات

زيادة حدة التهديدات التركية بفتح الأبواب للاجئين للعبور إلى أوروبا، وبدء تنفيذ تلك التهديدات بالفعل، يجدد مخاوف القارة العجوز على اتفاقية اللاجئين. فماذا تريد تركيا بالضبط؟ وماذا يمكن لأوروبا أن تفعل؟ (28.02.2020)

في الوقت الذي تشهد فيه جبهة القتال بين تركيا والنظام السوري تصعيداً عنيفاً أسفر عن مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً و16 عسكرياً تابعين للنظام السوري، شهد السوق المالي التركي تقهقراً لليرة لأدنى مستوى لها منذ 17 شهراً. (28.02.2020)

قُتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، ولم يتأخر رد الجيش التركي مستهدفا مواقع للنظام السوري، فيما أكدت واشنطن أنها تقف إلى جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. (28.02.2020)

تبدو ملامح المرحلة القادمة في أزمة إدلب ليست في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما قد يجره إلى "المستنقع السوري"، سيما بعد أن وجد نفسه في مواجهة روسيا والنظام السوري دون حلفاء، لكن ما هي الخيارات المتبقية أمام تركيا؟ (28.02.2020)

وكان ما لا يقل عن 33 جنديا تركيا قتلوا أمس الخميس في غارة جوية سورية على مقر للجيش التركي في الشمال السوري وجرح العشرات، بحسب ما أعلنته أنقرة. واتهم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا نوربرت فالتر بوريانس كلا من الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بانتهاك القانون الدولي بسبب الهجمات على المدنيين.

وقال فالتر بوريانس لشبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا كبيرا من وسائل الإعلام الألمانية الصادرة غدا (السبت): "كلا الرئيسين لا يكترث بمئات الآلاف من الضحايا المدنيين خلال ضربهما لأهدافهما".

في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أيد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة خفض تصعيد العنف في شمال غرب سوريا ودعا الحكومة السورية وروسيا وإيران إلى وقف هجماتها.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض "جدد ترامب التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية". جاء ذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للقوات السورية المدعومة من روسيا في محافظة إدلب السورية.

وقال دير في البيان "اتفق الزعيمان على أنه يجب على النظام السوري وروسيا وإيران وقف هجومهم قبل مقتل وتشريد المزيد من المدنيين الأبرياء". كانت إدارة الاتصالات التركية قد قالت على تويتر في وقت سابق إن الرئيسين ناقشا التطورات في المنطقة واتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في إدلب، حيث شردت أحدث موجة من القتال قرابة مليون شخص.

ع.ش/ ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


مختارات

مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

شهدت إدلب خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً حاداً بين النظام السوري وتركيا، مما يضع المنطقة تحت تساؤلات حول إمكانية تحول هذه المواجهة إلى منحنى أخطر، فما هي آخر التطورات بين الطرفين حتى اللحظة؟ (13.02.2020)  

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