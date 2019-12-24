 إدلب.. تركيا تضغط على روسيا وغوتيريش يطالب بوقف فوري للعنف | أخبار | DW | 24.12.2019

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أخبار

إدلب.. تركيا تضغط على روسيا وغوتيريش يطالب بوقف فوري للعنف

تتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في إدلب مع استمرار الهجوم الروسي والسوري على قرى وبلدات ريف المحافظة وارتفاع حصيلة قتلى القصف. وتمارس تركيا ضغوطاً على روسيا لوقف الهجمات، في حين يطالب غوتيريش بوقف فوري للعنف.

مشاهدة الفيديو 23:50

إدلب تحت القصف..أي سيناريوهات ترسم للمحافظة

في الوقت الذي اعلن فيه المرصد السوري عن ارتفاع حصيلة القصف الروسي على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب إلى 10 مدنيين، بينهم أطفال، أكدت القيادة العامة لجيش النظام السوري استمرار عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي لاستعادة السيطرة على جميع المناطق.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2019) إن القرية التي استهدفها القصف تقع على بعد كيلومتر غرب أوتوستراد دمشق - حلب الدولي.

مختارات

توعد الرئيس التركي أردوغان الدول الأوروبية مجددا قائلا إنها ستشعر بأثر موجة هجرة جديدة. أردوغان أعلن أن 80 الف سوري بدأوا بالتحرك من إدلب باتجاه تركيا، قائلا إن بلاده لا تستطيع استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا. (22.12.2019)

فرض الأسد نفسه عسكريا، لكن السلام لا يعم سوريا، ويبدو أن الحكم الاستبدادي في البلاد سيتعزز، إزاء ذلك سيكون على أوروبا بذل جهود إضافية لدعم اللاجئين في دول الجوار السوري وتبني سياسة لجوء واندماج أكثر سخاء. (22.12.2019)

من ناحية أخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) اليوم الثلاثاء: "إن الأطفال يتحملون وطأة العنف المتصاعد في شمال غربي سوريا". وأضافت اليونيسيف في بيان لها: "أكثر من 500 طفل أصيبوا أو قُتلوا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وقتل أو جرح ما لا يقل عن 65 طفلاً في كانون الأول/ديسمبر وحده".

وقالت إن أعمال العنف الأخيرة المكثفة في مناطق معرة النعمان، جنوب مدينة إدلب، دفعت الآلاف من الأسر إلى الفرار شمالاً. وقال بيان اليونيسف: "منذ 11 كانون الأول/ديسمبر، نزح أكثر من 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 60 ألف طفل، من جنوب إدلب وشمال حماة وغرب حلب بسبب القتال المتصاعد".

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء عن بالغ قلقه لتفاقم الوضع الإنساني في شمال سوريا مطالباً بوقف فوري لهجوم القوات الحكومية على المنطقة وعقد هدنة عاجلة فورية. وحذر المسؤول الأممي الكبير من كارثة إنسانية في شمال غرب سوريا، حسب تعبيره، كما حذر غوتيريش من موجة جديدة للنازحين والفارين صوب الحدود التركية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود قرابة 80 ألف سوري حالياً في تركيا وصولها في أعقاب الهجمات الحكومية على إدلب. ونوه غوتيريش إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.

مشاهدة الفيديو 26:06

في دائرة الخطر - الضيف: إبراهيم كالين

تركيا "تضغط" على روسيا

سياسياً، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية الثلاثاء أن بلاده تجري محادثات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية. وقال المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة "نتابع العملية من كثب بهدف وضع حد لعمليات القصف. يجب أن يتوقف هذا القصف فوراً بموجب وقف جديد لإطلاق النار. هذا أبرز ما نتوقعه من الجانب الروسي". وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد محادثات مع وفد تركي في موسكو مضيفاً أن بلاده تتوقع حدوث ذلك.

وأضاف كالين "نتوقع أن تبذل (روسيا) جهوداً لدى النظام (السوري) في الساعات الـ24 المقبلة لوقف الهجمات في إدلب". يشار أن وفداً تركياً برئاسة نائب وزير الخارجية أجرى محادثات أمس الاثنين في موسكو تركزت بمجملها على الوضع في سوريا وليبيا.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا الأحد من أن بلاده لا تستطيع وحدها مواجهة تدفق جديد للاجئين السوريين الفارين من القصف في إدلب.

يذكر أن الجيش التركي ينتشر في 12 موقع مراقبة في محافظة إدلب بموجب اتفاق مع موسكو تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر 2018 لتجنب هجوم لدمشق على المنطقة. ويلحظ الاتفاق إقامة "منطقة منزوعة السلاح" يراوح عرضها بين 15 و20 كلم لفصل مناطق سيطرة القوات الحكومية عن تلك التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والجهادية في محافظة إدلب ومناطق مجاورة في محافظات حلب وحماة واللاذقية. ورغم وقف للنار أعلنته موسكو نهاية آب/أغسطس، تكثفت الغارات الجوية السورية والروسية في الأسابيع الأخيرة وسجل منذ ذلك الوقت مقتل أكثر من 280 مدنياً.

ح.ع.ح/خ.س(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


مختارات

شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

عقود من المواجهات والحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ودول مجاورة، مثل سوريا، خلفت آثارا عميقة في المنطقة. في صور.. نكشف عن آثار جروح النزاع في الشرق الأوسط. (08.07.2019)  

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