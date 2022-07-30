 إدانة لتصريح أوربان حول الأعراق: لا مكان للعنصرية في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.07.2022

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أخبار

إدانة لتصريح أوربان حول الأعراق: لا مكان للعنصرية في أوروبا

تواصلت الردود على تصريحات رئيس الوزراء المجري أوربان حول "اختلاط الأعراق". وفيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن التمييز العنصري يناقض القيم الأوروبية، نددت غالبية كتل البرلمان الأوروبي بما وصفتها بـ"تصريحات عنصرية".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أرشيف)

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ردت بشكل غير مباشر على تصريحات أوربان حول "اختلاط الأعراق"

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم السبت (30 تموز/يوليو 2022) أن "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الأوروبي، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حول "اختلاط الأعراق".

مختارات

ومن دون أن تندد في شكل مباشر بتصريحات المسؤول القومي المجري التي أثارت خصوصًا استياء واشنطن، ذكرت فون دير لاين في مقابلة مع موقع إخباري سلوفاكي بأن "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر، اعترفت بقيم مشتركة" عالمية "غير قابلة للتفاوض".

وأضافت فون دير لاين أن "ممارسة تمييز يستند إلى العرق تعني دوس هذه القيم" الواردة في المعاهدات الأوروبية والدولية، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يقوم على المساواة والتسامح والعدالة".

ولم تكن رئيسة المفوضية الأوروبية قد علقت حتى الآن على تصريحات أوربان. وكان متحدث أوضح الثلاثاء الماضي ردًا على سؤال أن المفوضية الأوروبية "لا تعلق بتاتًا على تصريحات يدلي بها مسؤولون سياسيون أوروبيون".

تنديد بـ"التصريحات العنصرية"
وندّد رؤساء الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي "بغالبية كبيرة" بـ"التصريحات العنصرية" لرئيس وزراء المجر. وجاء في بيان نشر اليوم السبت "نحن، قادة التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي، ندين بأشد العبارات التصريح العنصري العلني الأخير الذي أدلى به رئيس الوزراء أوربان بشأن عدم الرغبة في أن تصبح الشعوب مختلطة عرقيًا".

وأضاف البيان: "مثل تلك البيانات غير المقبولة، والتي تشكل بوضوح خرقًا لقيمنا المنصوص عليها أيضًا في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ليس لها مكان في مجتمعاتنا". ودعا رؤساء الكتل "المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا إلى إدانة هذه التصريحات بشكل عاجل وبأشدّ العبارات"، مطالبين حكومات الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ضدّ "التطبيع المتنامي للعنصرية وكره الأجانب".

وأشار مصدر برلماني إلى أن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين عارضت البيان. ونواب "التحالف المدني المجري" (فيديس) برئاسة أوربان غير مسجّلين، منذ انفصالهم عن كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان).

"لا مكان للعنصرية في أوروبا"
وأدت مواقف أوربان إلى استقالة مستشارة لديه نددت بما سمته "نصًا نازيًا". كذلك، أدان المستشار النمساوي كارل نيهامر هذه المواقف ومثله لجنة أوشفيتز الدولية.

وكان أوربان قد رفض في خطاب حادّ النبرة في 23 تموز/يوليو، فكرة مجتمع "متعدد الإثنيات"، وقال: "ننتقل إلى أماكن أخرى، نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا. لكن لا نريد أن نكون عرقًا مختلطًا أو (شعبًا) متعدد الإثنيات" يختلط مع "غير أوروبيين".

وعلّق نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس الأربعاء على تويتر، بدون أن يسمي فيكتور أوربان، معتبرًا أن العنصرية "اختراع سياسي سامّ يجب ألا يكون له مكان في أوروبا".


وطالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في العام 2018 بحق المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي". ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئيًا إلى تعليق حق التصويت للمجر علمًا أنه معطل فعليًا.

والمجر في دائرة الرصد بالنسبة إلى بروكسل بعدما أقرت مؤخرًا قانونًا مناهضًا لمجتمع الميم، وبسبب أوجه قصور على صعيد دولة القانون منذ سنوات عديدة (مساس باستقلال القضاء وبالتعددية الإعلامية ومكافحة غير كافية للفساد).

وبسبب هذه المشكلات، لا تزال بروكسل تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي تبلغ قيمتها 5,8 مليارات يورو من المساعدات.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)

  • Ein Graffitikunstwerk auf einer Backsteinwand zeigt das Gesicht George Floyds sowie seinen Namen als großformatigen Schriftzug, außerdem die Namen weiterer afro-amerikanischer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Das Gemälde ist in hellblau und orange gehalten. Vor dem Gemälde liegen Gegenstände und Protestschilder, die Trauernde hinterlassen haben.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    مينيابوليس

    هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

  • Ansicht einer Wand in der Hennepin Avenue in Minneapolis, auf der die Gesichter von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, Tamir Rice und Philando Castile zu sehen sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    وجوه مختلفة ورسالة واحدة...

    على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

  • Ein Wandgemälde von George Floyd ganz in schwarz-weiß. Davor liegen im Schnee Blumen und andere Gedenkstücke.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    رسائل مختلفة

    فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

  • Auf dem verschneiten Union Square in New York City prangt ein grau-schwarz-weißes Wandgemälde hinter einem blauen Briefkasten, auf dem der Schriftzug Black Lives Matter sowie die Namen derer zu lesen sind, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    نيويورك

    "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

  • Ein Wandgemälde in Washington, D. C.: Eine schwarze Faust hält eine US-amerikanische Flagge in die Höhe, auf der Black Lives Matter steht.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن

    في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

  • Diese Streetart zeigt eine schwarze Frau mit pinkem, langen Haar. Um sie ist der Schriftzug Fight the Power in rot angeordnet.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    أغنية ورمز

    أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

  • Ein goldenes Portrait des Bürgerrechtlers Martin Luther King jr.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    الحاضر الغائب

    مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

  • George Floyds Kopf vor einem gelben Hintergrund auf einer Häuserecke in Venezuela.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في فنزويلا

    في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

  • George Floyds Gesicht neben dem knalligen, rot-gelben Schriftzug I can't breath

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    برلين ...

    على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

  • An einer Gebäudewand in Köln recekn auf einem schwarz-blauen Gemälde Aktivistinnen und Aktivisten ihre Fäuste in die Höhe und halten ein Black Lives Matter-Schild

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    كولونيا

    تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

  • An einem sonnigen Tag in Gazastadt läuft eine Frau mit pinkem Kopftuch und Jeans an einer Mauer vorbei, auf der ein Portrait von George Floyd zu sehen ist, außerdem die Slogans We Are Not Numbers und Black Lives Matter und zwei Hände, eine schwarz, eine weiß, die ein Herz bilden.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في غزة

    فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.