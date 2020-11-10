إدانة لاعب سابق في منتخب ألمانيا بنشر مواد إباحية للأطفال

قضت محكمة في مدينة دوسلدورف الألمانية اليوم الخميس (29 نيسان/أبريل 2021) على لاعب المنتخب الألماني السابق كريستوف ميتسلدر بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازة ونشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال. وقد اعترف كريستوف البالغ من العمر 40 عاماً بفعلته، ومن هنا صدر عليه الحكم في اليوم الأول من المحاكمة. ونفى الدولي السابق أن يكون قد اعتدى جنسياً على أطفال أو مراهقين، ونفى كذلك وجود أي خطط في هذا المضمار.

وكانت السلطات الألمانية قد اتهمت قلب الدفاع السابق ومدافع بوروسيا دورتموند السابق بإرسال 29 صورة إباحية للأطفال لأحد معارفه عبر تطبيق واتساب، وحيازة صور إباحية للأطفال.

ولم تصدر مذكرة توقيف بحق لاعب ريال مدريد الإسباني الأسبق الذي كان يخضع لدورة تدريبية لنيل شهادة مدرب مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، عندما فُتح التحقيق بحقه في أيلول/ سبتمبر من العام 2019.

كما قررت قناة "ايه آر دي" العامة التي عمل لها مستشاراً منذ فترة قصيرة، على الفور "تعليق تعاونها" معه خلال فترة التحقيقات.

وشارك ميتسلدر في 47 مباراة دولية بين عامي 2001 و2008 وحل وصيفاً لكأس العالم 2002 مع المانشافت. ولعب مع دورتموند بين عامي 2000 و2007 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد حتى العام 2010 ويعود إلى بلاده من بوابة شالكه وينهي معه مسيرته الاحترافيةفي العام 2013. منذ حينها، يدير وكالة إعلانات ولديه "مؤسسة كريستوف ميتسلدر" الخاصة به والتي تدعم مشاريع للأطفال والشباب. كما درّب فريق توس هالتيرن لما دون الـ19 عاما.

خ.س/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)