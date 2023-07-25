إدانة صلاح عبد السلام وسبعة آخرين بالقتل في تفجيرات بروكسل

أدانت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء (25 تموز/يوليو 2023) ثمانية رجال بالقتل والشروع في القتل لدورهم في تفجيرات 2016 في بروكسل والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 300.
ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في المحاكمة المتعلقة بهجمات باريس عام 2015، والذي ألقي القبض عليه قبل أربعة أيام من هجمات بروكسل.
وأعلن الأحكام رئيسة المحكمة لورنس ماسارت مساء الثلاثاء في العاصمة البلجيكية. وتم اتهام 10 مشتبه بهم بارتكاب جرائم، من بينها جرائم قتل إرهابية والشروع في جرائم قتل إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية. وتم الإعلان عن الحكم بعد قيام هيئة محلفين تتكون من 12 عضوا بمداولات لأكثر من أسبوعين. ومن المقرر أن تبدأ جلسات استماع منفصلة بشأن الأحكام في أيلول/ سبتمبر.
أسفرت تفجيرات بروكسل الإرهابية عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة
واستهدفت التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 22 من آذار/ مارس عام 2016 مطار المدينة ومحطة مترو. وأسفرت تفجيرات بروكسل عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة من أكثر من عشر دول إذ يعيش أجانب في المدينة التي تضم مقرات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما أصيب أكثر من 300.
وستة من المتهمين أدينوا في يونيو/حزيران 2022 بالضلوع في هجمات إرهابية وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، وبين المتهمين أيضا شخص يُعتقد أنه قتل في سوريا ويحاكم غيابيا.
ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
-
تفجيرات بروكسل الإرهابية.. هلع ودماء وإجراءات أمنية مشددة
مطار زافينتم صبيحة يوم 22 آذار/ مارس 2016 الدامي بعد التفجيرين، الهلع والارتباك يسيطران على المشهد. سلطات الأمن البلجيكية سارعت الى إخلاء المطار من المسافرين، وتحدثت الأنباء عن إلغاء كل الرحلات الجوية من المطار وإليه.
-
تفجيرات بروكسل الإرهابية.. هلع ودماء وإجراءات أمنية مشددة
الانفجار التالي طال محطة مترو منطقة مالبيك القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. عدد الضحايا يرتفع، وأغلقت السلطات البلجيكية المحطات وأوقفت خدمات قطار الأنفاق. الصورة من كاميرا أحد ركاب المترو في محطة شومان حيث ترجل جميع الركاب بعد الهجوم.
-
تفجيرات بروكسل الإرهابية.. هلع ودماء وإجراءات أمنية مشددة
قال الفونس ليورا وهو موظف في قسم أمن الأمتعة في مطار زافنتم الدولي لوكالة فرانس برس: "صاح رجل بالعربية، ردد بعض الكلمات بصوت مرتفع ثم سمعت دوي انفجار كبير". فيما عثرت سلطات الأمن على بندقية كلاشينكوف قرب جثة المهاجم.الدخان والامتعة والجثث والجرحى في كل مكان من قاعة المطار.
-
تفجيرات بروكسل الإرهابية.. هلع ودماء وإجراءات أمنية مشددة
إخلاء القتلى والجرحى في محطة مالبيك للمترو بعد الهجمات في بروكسل. تصاعدت سحابة غبار عند الساعة 9,30 بالتوقيت المحلي. ورقد المصابون على الأرض وهم يتلقون الإسعافات الأولية. وجرى الهجوم على بعد 300 متر من مبنى المفوضية الأوروبية ومقرات أوروبية أخرى.
-
تفجيرات بروكسل الإرهابية.. هلع ودماء وإجراءات أمنية مشددة
الشرطة الألمانية ضاعفت إجراءات الحماية على مطار فرانكفورت الدولي الأكبر في غرب أوروبا، فيما دعت الحكومات في أوروبا وخارجها إلى عقد اجتماعات أمن وطنية طارئة وتكثيف الضوابط في المطارات وغيرها من المواقع الحساسة.
-
تفجيرات بروكسل الإرهابية.. هلع ودماء وإجراءات أمنية مشددة
أفراد من قوة مكافحة الإرهاب في هنغاريا يستقرون بعجلة مدرعة في موقف السيارات الخاص بمطار بودابست الدولي. هنغاريا رفعت حالة الإنذار من الهجمات الإرهابية إلى الدرجة الثانية تحسباً لوقوع هجمات مشابهة لتلك التي ضربت بروكسل.
الكاتب: ملهم الملائكة