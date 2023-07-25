إدانة صلاح عبد السلام وسبعة آخرين بالقتل في تفجيرات بروكسل

أدانت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء (25 تموز/يوليو 2023) ثمانية رجال بالقتل والشروع في القتل لدورهم في تفجيرات 2016 في بروكسل والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 300.

ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في المحاكمة المتعلقة بهجمات باريس عام 2015، والذي ألقي القبض عليه قبل أربعة أيام من هجمات بروكسل.

وأعلن الأحكام رئيسة المحكمة لورنس ماسارت مساء الثلاثاء في العاصمة البلجيكية. وتم اتهام 10 مشتبه بهم بارتكاب جرائم، من بينها جرائم قتل إرهابية والشروع في جرائم قتل إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية. وتم الإعلان عن الحكم بعد قيام هيئة محلفين تتكون من 12 عضوا بمداولات لأكثر من أسبوعين. ومن المقرر أن تبدأ جلسات استماع منفصلة بشأن الأحكام في أيلول/ سبتمبر.

أسفرت تفجيرات بروكسل الإرهابية عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة

واستهدفت التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 22 من آذار/ مارس عام 2016 مطار المدينة ومحطة مترو. وأسفرت تفجيرات بروكسل عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة من أكثر من عشر دول إذ يعيش أجانب في المدينة التي تضم مقرات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما أصيب أكثر من 300.

وستة من المتهمين أدينوا في يونيو/حزيران 2022 بالضلوع في هجمات إرهابية وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، وبين المتهمين أيضا شخص يُعتقد أنه قتل في سوريا ويحاكم غيابيا.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)