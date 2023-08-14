إدانات دولية لنية انقلابيي النيجر اتهام بازوم بالخيانة العظمى
على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية، ينوي انقلابيو النيجر توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع محمد بازوم، وهو ما اعتبر "استفزازا" جديدا، يتعارض مع أعلنوا عنه بخصوص حل الأزمة.
يقول موقع "فيلت" الألماني إن الرئيس محمد بازوم (63 عاما) فقد من وزنه، منذ اعتقاله على يد الإنقلابيين في النيجر في 26 يوليو/ تموز، خمسة كيلوغرامات كاملة.
بعدما قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر في انقلاب، إنه سيقاضي الرئيس، الذي أُطيح به من المنصب، محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"، اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان اليوم الاثنين (14 أغسطس/ آب 2023) أن هذا الإعلان يشكل "استفزازا" جديدا.
ومساء أمس الأحد، أكد المجلس العسكري أنه جمع "الأدلة لملاحقة" الرئيس المخلوع محمد بازوم "أمام الهيئات الوطنية والدولية" بتهمة "الخيانة العظمى" و"المساس بأمن" البلاد. واستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".
وأورد بيان "إيكواس" الذي وقّع في ابوجا أن هذا التهديد هو "شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".
كما أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى... هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة".
ومن جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".
وأضاف دوجاريك للصحفيين: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".
وبحسب موقع جريدة "دي فيلت" الألمانية فإن تهمة الخيانة العظمى يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأوضح الموقع أن المرة الأخيرة التي تم فيها استخدام عقوبة الإعدام في النيجر كانت في عام 1976، عندما حُكم على حوالي 30 عسكريا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وبالمناسبة كان ذلك بسبب محاولة انقلاب.
ومنذ ذلك لم تستخدم عقوبة الإعدام في البلاد، لكنها لم تُلغ إطلاقا، بحسب "فيلت".
وأضاف الموقع أن الرئيس محمد بازوم (63 عاما) فقد من وزنه، منذ اعتقاله على يد الإنقلابيين في 26 يوليو/ تموز، خمسة كيلوغرامات كاملة "لذلك أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا يبربوك، من بين آخرين، عن قلقهم الكبير على صحة بازوم".
الأمين زين لـDW: سنتجاوز التحدي
وفي سياق متصل، أوضح علي محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون في النيجر، أن بلاده قادرة على "تجاوز" العقوبات التي فرضتها عليها إيكواس إثر الانقلاب.
وفي مقابلة مع "دويشته فيله" (DW)، قال الأمين زين الاثنين، معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، "نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه".
وأكد الأمين زين لـDW أن نيجيريا وإيكواس شريكان مهمان للنيجر مضيفا "يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إيكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة". لكنه حذر "إذا تبيّن لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز )
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
فقر مدقع
النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم. تعدادها سكانها يبلغ أكثر من 25 مليون نسمة، فيما يقبع قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، بما في أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
عبء اللاجئين
بسبب النزاعات التي تعصف بدول الساحل الإفريقي، تعاني النيجر من تداعيات الصراعات، ليس فقط في الشق الأمني وإنما أيضا في التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تستضيف النيجر 255 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، فيما أعادت الجزائر آلاف اللاجئين بموجب اتفاقية تعاون أمني تم توقيعها في أكتوبر/ كانون الأول عام 2021.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
العيش في كنف المساعدات
40 بالمئة من ميزانية النيجر تأتي من المساعدات الخارجية. فقد خصصت بروكسل 503 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024 لاستخدامها في التعليم والحوكمة والنمو المستدام، مع تخصيص 70 مليون يورو العام الماضي لدعم جيش النيجر. وأعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات قيمتها 131.6 مليون دولار للنيجر، فيما قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 233 مليون دولار. وأعلنت ألمانيا في 2021 عن حزمة مساعدات لمدة عامين بقيمة 131 مليون دولار.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
ثروات طبيعية ضخمة
تزخر النيجر بثروات طبيعية هائلة في مقدمتها اليورانيوم. تمتلك النيجر سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم على مستوى العالم، حيث تعد أوروبا المستفيد الأكبر. إذ تلبي النيجر ربع حاجة بلدان التكتل من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الطاقة. ولا تقتصر ثروات النيجر الطبيعية على اليورانيوم بل تزخر أيضا بالذهب، حيث بلغت صادراتها منه 2.7 مليار دولار عام 2021، فضلا عن أنه يوجد بها خام الحديد والقصدير والفوسفات والنفط.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
ركيزة اقتصادية
بفضل ما تمتلكه النيجر من يورانيوم وذهب ونفط، باتت ثرواتها الطبيعية الضخمة ركيزة اقتصاد البلاد، حيث قدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادراتها، فيما يساهم قطاع المعادن بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
ثروة حيوانية وزراعية
تمتلك النيجر ثروة حيوانية وزراعية ضخمة. ووفق بيانات البنك الدولي يمثل القطاع الحيواني نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها على الزراعة. بيد أن هناك تناقضا في القطاع الزراعي بين شمال وجنوب البلاد. إذ تعاني المناطق الشمالية من جفاف وتصحر فيما تسقط في المناطق الجنوبية أمطار وفيرة.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
واحة للاستقرار والديمقراطية
لسنوات طويلة، ظلت النيجر واحة الاستقرار وآخر معاقله في منطقة الساحل، التي تعصف بدولها اضطرابات وأزمات سياسية خانقة. فقبل عامين، شهدت البلاد انتقالا ديمقراطيا ناجحا للسلطة رغم محاولة انقلاب فاشلة حاولت إرباك المشهد الديمقراطي، وهو تطور على عكس ما حصل في دول الجوار، لا سيما مالي وبوركينا فاسو التي شهدت في السنوات الأخيرة أربعة انقلابات.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
تاريخ حافل بالانقلابات
ورغم تمتعها بمسار ديمقراطي نسبي، إلا أن تاريخ النيجر حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. فقد وقع أول الانقلابات العسكرية عام 1974 حين أطاح الجيش بحكومة تولت زمام الأمور في البلاد منذ الاستقلال. وفي عام 1996 وقع انقلاب آخر قاده الجيش ضد رئيس البلاد مهمان عثمان، بيد أن انقلاب عام 1999 كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
انقلاب قلب الموازين
في السادس والعشرين من يوليو / تموز الماضي، أعلنت قوات من الحرس الجمهوري استيلاءها على السلطة واعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي رفض قبول ذلك. وفي بيان متلفز، أعلن الانقلابيون تشكيل ما يُعرف بـ " المجلس الوطني لحماية الوطن".
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
عبد الرحمن تياني.. رجل الظل
بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب. ينحدر الجنرال تياني من قبائل الهوسا التي تشكل غالبية سكان النيجر. انضم إلى الجيش عام 1984 حيث خدم في عدة بعثات للأمم المتحدة في ساحل العاج والكونغو ودارفور بالسودان. شغل منصب قائد الحرس الرئاسي عام 2011. وبحسب السلطات، فإن تياني أحبط عدة محاولات للانقلاب بين عامي 2021 و2022.
بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة
محمد بازوم.. الرئيس السجين
ينحدر الرئيس بازوم من أصول عربية، فهو ينتمي إلى قبائل "عرب ديفا" الذين يمثلون نسبة 0.3 بالمئة من السكان. في الثاني من أبريل/ نيسان 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر حيث كان أول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب. وقبل الرئاسة، شغل بازوم مناصب وزراية، فضلا عن دوره في "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم. ومنذ الانقلاب، بات بازوم معتقلا في قصره. م.ع