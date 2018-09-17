 إدارة ترامب تعلّق حق اللجوء لعابري الحدود الأمريكية | أخبار | DW | 09.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إدارة ترامب تعلّق حق اللجوء لعابري الحدود الأمريكية

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة كبرى لفرض قيود على مطالبة المهاجرين باللجوء بأن وضعت قاعدة تجعل من الأشخاص الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الجنوبية بشكل غير مشروع غير مؤهلين لطلب اللجوء.

Guatemala Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf Einreise nach Mexiko (Getty Images/AFP/P. Pardo)

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة جديدة تهدف إلى تقييد طلبات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من خلال مطالبة الأشخاص بتقديم طلباتهم عند نقطة الدخول الحدودية. وأصدرت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل قاعدة اللجوء الجديدة، وقالتا في بيان صحفي إن هذه الخطوة تعني أن الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني لن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء.

وقال البيان إن الرئيس يتمتع بسلطة واسعة لتعليق أو تقييد الدخول إلى الولايات المتحدة إذا قرر أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. ويستعد الرئيس دونالد ترامب لإصدار إعلان لتأكيد تلك الصلاحيات، وسيتم نشر التغييرات رسميا اليوم الجمعة، حسبما قال مسؤولون للصحفيين. وقالت وزارة العدل "الذين يدخلون البلاد بين الموانئ يخرقون القانون عن قصد وبشكل طوعي".

مشاهدة الفيديو 02:03
بث مباشر الآن
02:03 دقيقة

"افتح الأبواب يا ترامب" ـ آلاف المهاجرين يجوبون البراري نحو أمريكا!

وبررت الوزارة كذلك هذه الخطوة قائلة إن نظام اللجوء الأمريكي "مكتظ بالكثير من طلبات اللجوء التي تنقصها الجوانب القانونية". وتمنع هذه المطالب المنظومة من التمكن من التعامل بسرعة مع طلبات اللجوء المشروعة. ومن المتوقع أن يتم الطعن على هذا الإعلان في المحاكم. ويقول المدافعون عن الهجرة إن القانون الأمريكي يوسّع بشكل واضح الحماية التي يكفلها اللجوء لأي شخص يصل إلى الولايات المتحدة بغض النظر عن كيفية دخوله. وتأتي هذه القاعدة في ظل هروب آلاف المهاجرين من انعدام القانون والفقر في بلدان من أمريكا الوسطى ضمن قوافل تتجه الآن إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

 

  • Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار بين أميركا والمكسيك

    ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء جداء على طول الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف الهجرة الشرعية. غير أن الجدار العازل بين البلدين أمر واقع، لكن ليس على طول الحدود الفاصلة بين البلدين. المكسيك رفضت الاشتراك في تمويل الجدار، فيما هدد ترامب بفرض ضريبة على المواد المستوردة من المكسيك لتمويله.

  • Grenze Türkei - Syrien (picture alliance/abaca/R. Maltas)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    بين تركيا وسوريا

    عام 2015 بدأ الجيش التركي ببناء جدار بارتفاع ثلاثة أمتار في منطقة ريحانلي في محافظة هاتاي قبالة بلدة أطمة السورية. وفي محافظة هاتاي لمنع للاجئين السوريين من العبور إلى تركيا.

  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران في إسرائيل

    لإسرائيل أربعة جدران تحيط بها، جدار يفصلها عن الضفة الغربية وآخر في هضبة الجولان، وجدار مع الأردن من مدينة إيلات على البحر الأحمر حتى صحراء النقب، وجدار كهربائي مع مصر.

  • Deutschland Berliner Mauer (colourbox)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار برلين

    الجدار الأسطورة الذي بدأ بناؤه عام 1961 قسم ألمانيا وأوروبا والعالم خلال الحرب الباردة حتى سقوطه عام 1989، فشكل رمزاً لإعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

  • Frankreich Mauer blockiert Weg von Flüchtlingen - Autobahn bei Calais (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    في كاليه لمنع الهجرة

    بسبب الهجرة واللجوء نحو أوروبا بدأت الجدران ترتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي من جديد. جدار على طول الطريق السريع نحو مدينة كاليه، لمنع اللاجئين من العبور إلى بريطانيا عن طريق ركوب الشاحنات المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. الهجرة غير الشرعية كانت من الأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea (picture alliance/AP Photo)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    بين الكوريتين

    جدار يفصل الكوريتين، الجنوبية الرأسمالية عن الشمالية الشيوعية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953 وافق الطرفان على التراجع لمسافة كيلومترين عن الحدود الفاصلة بينهما. بني بعد ذلك جدار يصل طوله إلى 248 كيلومترا.

  • Spanien Enklave Melilla Flüchtlinge am Zaun (AFP/Getty Images/B.d. Avellaneda)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار مليله

    جدار الأسلاك الشائكة لمدينة مليله الإسبانية يفصلها عن المغرب. آلاف المهاجرين الأفارقة يعبرونه كل سنة لغرض اللجوء إلى أوروبا. المدينة الواقعة في أفريقيا تشكل نقطة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للوصول إلى الفردوس الأوروبي.

  • Peru Mauer in Lima trennt Arme und Reiche (picture-alliance/AA/S. Castaneda)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار العار

    ولأميركا الجنوبية حصتها من الجدران أيضا. جدار العار أو كما يسميه السكان "جدار برلين في بيرو" في مدينة ليما عاصمة بيرو. يفصل بين الفقراء في حي سورسو والأغنياء في حي سان خوان ميرافولرس.

  • Irak Baghdad Sicherheit Betonmauer (picture-alliance/dpa/A. Abbas)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران بغداد التي اختفت

    بعد تصاعد العنف الطائفي عام 2006 في العراق وخاصة في بغداد، بنت الحكومة جدرانا لعزل المناطق ذات الأغلبية السنية عن ذات الأغلبية الشيعية. لكن الجدران اختفت تدريجيا من شوارع بغداد التي رفض سكانها تقسيمها.

  • Nordirland Belfast Protestanten Katholiken Konflikt (Peter Geoghegan)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    خط السلام

    في أوروبا نفسها كانت هناك جدران تفصل الطوائف الدينية عن بعضها. "خط السلام" الذي فصل الأحياء الكاثوليكية عن البروتستانتية في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين. بني الجدار عام 1969.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

ترامب يهدد بإطلاق النار على المهاجرين إذا رشقوا الجنود بالحجارة

قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي صعد الرئيس ترامب من لجهته الحادة تجاه المهاجرين غير النظاميين وقال لجنوده إن عليهم اعتبار من يرشقهم بالحجارة من المهاجرين على الحدود المكسيكية كمن يحمل معه بندقية. (02.11.2018)  

تداعيات سياسة ترامب المعادية للاجئين على الساحة الأوروبية

تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف متشددة حيال الهجرة، خاصة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف يؤثر خطاب ترامب على سياسات الهجرة في أوروبا؟ (02.11.2018)  

ميركل تُقر بأن الخلاف بشأن سياسة اللجوء أدى إلى زيادة السأم السياسي

عقدت المستشارة ميركل مؤتمرها الصحفي السنوي قبل ذهابها لقضاء العطلة، وتناولت ميركل قضايا مهمة كسياسة اللجوء والعلاقة مع واشنطن وخلية "إن اس يو" اليمينية التي وصفتها ميركل بأنها "بقعة مظلمة في تاريخ ألمانيا". (20.07.2018)  

جدران تفصل السكان والبلدان

من جدار برلين إلى خط السلام في بلفاست وحتى "جدار العار" في بيرو، أقيمت عشرات الجدران حول العالم بين الدول وداخل المدن، مرة لمنع الهجرة أو القتال بين الطوائف وأخرى بين الأغنياء والفقراء. جدران بين الناس والأرض نفسها!. (27.01.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"افتح الأبواب يا ترامب" ـ آلاف المهاجرين يجوبون البراري نحو أمريكا!  

مواضيع ذات صلة

Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier

الجزائر- حصن منيع ضد الهجرة وسوق واعدة لشركات ألمانيا 17.09.2018

ملفات الاقتصاد والهجرة المهمة تربط بين ألمانيا والجزائر، فالأرقام تشير إلى تطور نوعي في حجم التبادل التجاري بين البلدين والاهتمام منصب على نقل التكنولوجيا الألمانية وشراء السلاح ومنع الهجرة إلى أوروبا.

Washington Protest Vermisster Journalist Khashoggi

الإعلام العربي وقضية خاشقجي.. بين "الرواية المتناقضة" و"النكاية" 22.10.2018

سلّطت قضية خاشقجي الضوء على المفارقة في التغطية الإعلامية في العالم العربي، بين تبني روايات السلطة وإن كانت متناقضة، وبين تغطية "لا تخلو من شماتة ونكاية سياسية"، كما يرى خبراء إعلاميون.

Washington Oval Office Trump

ترامب يوضح ماذا يقصد بوصفه لمهاجرين بـ"حيوانات"! 18.05.2018

دافع البيت الأبيض عن وصف دونالد ترامب لبعض المهاجرين غير الشرعيين"المجرمين" بأنهم "حيوانات". وكانت الخارجية المكسيكية انتقدت تلك التصريحات مؤكدة أنها ستقدم احتجاجا دبلوماسيا بهذا الصدد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  