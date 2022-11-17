 إدارة بايدن تقول إن بن سلمان لديه حصانة في قضية مقتل خاشقجي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2022

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أخبار

إدارة بايدن تقول إن بن سلمان لديه حصانة في قضية مقتل خاشقجي

قالت وزارة العدل الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل خاشقجي. وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح له الحصانة أم لا.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (28/7/2022)

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للسعودية منذ سنوات

 

قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة أرسلت إلى المحكمة الخميس (17/11/2022) إن إدارة الرئيس  جو بايدن  خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

مختارات

وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها صدرت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.

وقالت الإدارة الأمريكية في ملفها الذي أرسل للمحكمة "إنها تؤكد بما لا لبس فيه إدانة عملية القتل البشعة لجمال خاشقجي".

يذكر أن ما خلصت إليه الإدارة الأمريكية غير ملزم وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح ولي العهد السعودي الحصانة أم لا. لكنه سيثير غضب نشطاء حقوق الإنسان والعديد من المشرعين الأمريكيين، الذين يثيرون انتقادات متعددة للسعودية في تعاملها مع كافة أشكال الانتقاد السلمي في الداخل والخارج.

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!"

ولم يتسن لرويترز الوصول لمتحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق بعد ساعات العمل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية". وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.

وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".

وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".

ونفى الأمير محمد بن سلمان  إصدار أمر بقتل خاشقجي لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث "تحت وصايتي".

وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة واشنطن بوست. وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.

وقالت سارة لي ويتسن المتحدثة باسم منظمة "الديمقراطية الآن" للعالم العربي في بيان مكتوب "من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

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  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

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  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

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  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

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  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

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  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


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هل يحقق القضاء الأمريكي العدالة في قضية الصحفي جمال خاشقجي؟ 17.11.2022

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وقعت السعودية واليونان عدة اتفاقيات في مجالات الانترنت والطاقة وغيرها، في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لأثينا، وهي الزيارة الأولى له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

WASHINGTON, USA - OCTOBER 02: Commemoration ceremony held in front of the US Congress on the 3rd anniversary of the death of Saudi journalist Jamal Khashoggi, who was murdered in the Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul, with an event organized by the Freedom First platform in Washington, United States on October 02, 2021. Yasin Ozturk / Anadolu Agency

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قالت الخارجية الأمريكية إنها لا ترى في الوقت الحالي ارتباطاً بين اعتقال مواطن أمريكي في الإمارات وبين قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. والمواطن الأمريكي يدعى عاصم غفور وسبق له العمل كمحام لخاشقجي.