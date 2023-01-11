إخلاء قرية لوتسيرات.. عشرات الإصابات بصفوف الشرطة الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (15 كانون الثاني/ يناير 2023) أن أكثر من 70 فرداً من عناصرها أُصيبوا خلال عملية إخلاء قرية لوتسيرات للتعدين التي بدأت يوم الأربعاء الماضي. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد إن أغلب الإصابات حدثت أمس السبت خلال احتجاجات نشطاء حماية المناخ المعارضين لاستخدام الفحم، لافتا إلى أن الإصابات نتجت جزئياً عن عنف المتظاهرين. وأضاف المتحدث أن هناك إصابات بين المتظاهرين أيضا، ولكنه أشار إلى أنه ليس معروفا عددهم.

ووجهت متحدثة باسم مجموعة الناشطين التي تحمل اسم "تحيا لوتسيرات" اتهامات خطيرة للشرطة، وقالت اليوم إنه كان هناك "مستوى لا يُصدق من العنف الشرطي" خلال المظاهرة أمس، موضحة أنه تم نقل أحد الأشخاص من صفوف المتظاهرين إلى المستشفى في حالة خطيرة. ووصفت إجراءات الإخلاء بأنها قاسية، وقالت: "إنها معجزة أنه لم يكن هناك قتلى هنا". ومن جانبها ترفض الشرطة هذا الاتهام وتؤكد أنها تتخذ أعلى درجات الحذر في إجراءاتها.

وتعتزم الشرطة الألمانية مواصلة إجلاء قرية التعدين الأحد، وذلك بعد ليلة هادئة. وتقوم الشرطة بدوريات منتظمة، فيما تتفحص فرقة الإطفاء جهاز تهوية في نفق يتحصن فيه اثنان من النشطاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة "ستستمر عملية الإزالة على مدار اليوم"، مضيفاً بالقول: "لا يزال يجري فحص عدد قليل من الهياكل الشجرية". وحسب بيانات الشرطة، لم يتبق في قرية لوتسيرات سوى عدد قليل من النشطاء.

ويحتج المتظاهرون على هدم بلدة لوتسيرات، التي هجرها السكان منذ فترة طويلة، ويحتلها عدد قليل من النشطاء المعارضين لتوسيع شركة الطاقة (آر دبليو إي) في عملياتها للتنقيب عن الفحم. وبدأت الشرطة الألمانية عملية إجلاء الموقع من النشطاء يوم الأربعاء الماضي من خلال دوريات منتظمة.

وغادر سكان القرية الموقع منذ فترة طويلة، ولكن نشطاء المناخ احتلوه بعد ذلك احتجاجا على استخدام طاقة الفحم في ألمانيا. وتظاهر أمس السبت عدة آلاف من الأشخاص في حي كاينبرغ بمدينة إركلينتس ضد إخلاء لوتسيرات وهدمها.

ع.غ/ و.ب ( د ب أ)