إخفاق ومشاكل ثقافية وعاطفية – أربعة شهور لرونالدو في النصر السعودي

في مؤتمر تقديمه بملعب نادي النصر "مرسول بارك" بالرياض في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: "جئت إلى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءا من نجاحات البلد وثقافة البلد". وأضاف ابن الـ37 عاما: "حاولت العديد من الأندية التوقيع معي لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا". وتابع "الانتقال إلى النصر تحد كبير ولكن من ناحية أخرى أنا سعيد، عندما اتخذت قراري عائلتي دعمتني وخاصة أطفالي. أنا حقا فخور وسعيد بالتواجد في السعودية".

لكن بعد أربعة شهور من مؤتمره الصحفي في مرسول بارك والذي كان مفعما بالحماسة والتفاؤل يبدو أن النجم البرتغالي يعاني من تجربة فاشلة جديدة بعد تجربته الكارثية في مانشستر يونايتد والتي دفعته إلى قبول عرض النصر السعودي في صفقة قيل إن تكلفتها في العام 200 مليون يورو.

وقالت صحيفة "إل ناسونال" الكاتالونية إن كريستيانو رونالدو لن يستمر لفترة أطول في السعودية.

وكان النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية، قد توقع بلهجة تحد أن رونالدو "سيغادر السعودية بعد سنة واحدة فقط" من عقده الذي يمتد لعامين ونصف. وأضاف تريكة صاحب الشعبية الكبيرة في مصر والعالم العربي: "العقل والعاطفة يقولان له ابق في أوروبا.. كنت أتمنى منه إن لم يجد عقدا في أوروبا أن يعتزل وأن يحاول تولي تدريب منتخب البرتغال..".

خيبة أمل كروية

على مدار الشهور الماضية لم يكن أداء كريستيانو رونالدو في فريقه الجديد بمستوى التطلعات من لاعب فاز بالكرة الذهبية خمس مرات، فلم يستطع النجم، الذي أعطي شارة قيادة النصر، مساعدة الفريق في السير نحو منصات التتويج. ويمكن أن يخرج "العالمي" (لقب النصر) خالي الوفاض هذا الموسم.

بدأت خسائر النصر للبطولات في وجود رونالدو الخميس 26 يناير/ كانون الثاني عندما خرج أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. علما بأن كأس السوبر لعب لأول مرة بمشاركة أربعة فرق وفاز باللقب الاتحاد للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفيحاء 2 /صفر.

رونالدو والحزن والأحسى بعد الخسارة أمام الاتحاد في السوبر السعودي (26/1/2023)

وفي 23 أبريل/ نيسان بمشاركة رونالدو أيضا، ودع النصر كأس خادم الحرمين بالخسارة على ملعبه أمام الوحدة بهدف لصفر. وأضاع رونالدو عدة فرص وبدا غريبا جدا، ذهنيا وبدنيا، في تلك المباراة.

أما في الدوري السعودي الذي يتكون من 30 جولة فيتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 56، بعدما خاض 25 جولة، بينما يحتل الصدارة فريق الاتحاد برصيد 59 نقطة علما بأنه لعب مباراة أقل، ما يعني أنه يمكن أن يوسع الفارق إلى ست نقاط إذا فاز في المباراة المؤجلة له.

ومن المؤكد أن هذا الوضع لم يكن يتمناه مسلى آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حينما تعاقد مع رونالدو.

وانتشرت بعد الخروج من كأس خادم الحرمين تصريحات منسوبة لآل معمر بأنه "تعرض للخداع في صفقة رونالدو" لكن وليد المهيدب، المتحدث الإعلامي للنصر، أكد أن تلك التصريحات هي "أخبار كاذبة وملفقة".

وطبقا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن رونالدو خاض مع النصر في الدوري السعودي 12 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع هدفين فقط. وفي كأس السوبر خاض مباراة واحدة لم يسجل فيها أو يصنع، وخاض مباراتين في كأس خادم الحرمين لم يسجل فيهما أيضا أو يصنع فيهما أهدافا.

مشاكل ثقافية ودعوة للطرد من السعودية

تقول صحيفة "إل ناسونال" الكاتالونية متحدثة عن تواجد رونالدو في السعودية: "فكما يمكن للكثيرين أن يتخيلوا، ثبت أنه من الصعب للغاية التكيف مع مثل هذا البلد المختلف، ومع مثل هذه الثقافة المنغلقة"، بحسب الصحيفة التي أضافت: كما كان حاجز اللغة عقبة كبيرة أمام تأقلم النجم البرتغالي مع ناديه الجديد الذي انضم إليه في يناير/ كانون الثاني.

لكن حاجز اللغة لم يكن موجودا حينما استفزت جماهير الهلال السعودي رونالدو بعد خسارة النصر أمام فريقها في ديربي العاصمة بالدوري السعودي بهدفين لصفر (الثلاثاء 18 أبريل/ نيسان) وأخذت تهتف باسم منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء خروجه من الملعب. فما كان من رونالدو إلا أن رد بحركة أثارت ضده الجماهير والتي اعتبرتها "مشينة وخادشة للحياء". وانتشر على موقع تويتر "هاشتاغ" #اطردو_المسي_للجماهير للمطالبة بطرد رونالدو من السعودية.

وناقش الإعلام السعودي القضية وقال البعض إن لديه معلومة بأن اللاعب يعاني من إصابة، في إشارة إلى أن هذه الحركة لم يكن يقصد بها رونالدو إهانة الجماهير.

مشاكل الأطفال وأزمة عاطفية

عندما وصل رونالدو إلى السعودية في مطلع يناير/ كانون الثاني جاء بعائلته، وعلى رأسها شريكة حياته جورجينا رودريغز، وهي موديل إسبانية أرجنتينية، يرتبط بها بدون عقد زواج تقليدي، وأنجب منها ثلاثة أطفال يعيش منهم اثنتان فقط أكبرهما آلانا مارتينا (ولدت نوفمبر 2017). فأثناء ولادة التوأم أنخل وبيلا إسمرالادا، (أبريل/ نيسان 2022) توفي أنخيل. وفي موقف إنساني مؤثر خلال تواجد رونالدو مع مانشستر يونايتد، قامت جماهير ليفربول في أنفيلد بمؤازرته بلقطة تاريخية، رددوا خلالها نشيدهم الشهير "لن تسير وحدك".

ويبلغ عدد أبناء رونالدو الآن خمسة أكبرهم كريستيانو جونيور، الذي يسير على خطى والده في كرة القدم. وإضافة إلى جونيور وآلانا وإسمرالدا لدى رونالدو توءمان هما ماتيو وإيفا ولدا من أم أخرى في يونيو 2017. ونشرت جورجينا في شهر مارس/ آذار مقطع فيديو لاثنين من بنات رونالدو وهما يتعلمان اللغة العربية وتبدو عليهما السعادة.

لكن انتشرت في الساعات الماضية صورة لرونالدو وجورجينا، قيل إنها من داخل إحدى مستشفيات الرياض، وإن ابنتهما خضعت هناك لعملية الزائدة.

وكان رونالدو قد نشر مؤخرا على موقع انستغرام، الذي يتابعه عليه أكثر من نصف مليار متابع (580 مليون متابع) صورة له في أجواء رومانسية مع شريكة حياته، فيما يبدو أنه رد على الشائعات التي انتشرت بقوة في الصحافة العالمية عن وجود خلافات شديدة بينهما وقرب انفصالهما، وأن جورجينا غير سعيدة بتواجدها في السعودية.

غير أنه لا يوجد تصريح علني واحد حتى الآن لرونالدو أو جورجينا يردان بها على تلك الشائعات.

ص.ش/إ. ف