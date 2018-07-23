 إخطارات وفاة المفقودين- ما سر توقيتها وغاية النظام السوري منها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.08.2018

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سياسة واقتصاد

إخطارات وفاة المفقودين- ما سر توقيتها وغاية النظام السوري منها؟

أثار تلقي عشرات العائلات السورية إخطارات بوفاة أبنائهم الذين كانوا قد اختفوا في سوريا الكثير من الجدل والقلق والترقب. قلق تصاعد مع تزايد أعداد من أعلن عن وفاتهم. فما الذي يستهدفه النظام السوري من مثل هذا الإجراء؟

UNO verlängert Untersuchung zu Chemiewaffeneinsatz in Syrien (picture alliance/dpa/M. Badra)

سنوات عديدة، تمسك خلالها أهالي المفقودين في السجون السورية، بأهداب أمل تكذبه الحقائق والوقائع على الأرض خوفاً من تلقي الخبر الذي كانوا يحاولون الهرب منه. 

آلاف ممن اختفوا قسرياً قبل عدة سنوات واختفت آثارهم، بدأ ذووهم مؤخرا يتلقون إخطارات رسمية بوفاتهم من الشرطة العسكرية السورية وجهات قيد النفوس (السجل المدني) .

لماذا الآن؟

أثار تصرف الحكومة السورية هذا الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف من إعلان وفاة كل هذا العدد من المفقودين الذين تقول منظمات حقوقية إنهم كانوا محتجزين في سجون النظام السوري.

حقوقيون في منظمات مختلفة متفقون على أن النظام يبدو وكأنه يطوي صفحة من الماضي موجهاً رسالة للجميع مفاده أنه "انتصر وسحق من وقف في وجهه وأن على الجميع القبول به كما هو كأمر واقع لا أمل في تغييره لا الآن ولا مستقبلاً"، وهو أيضاً ما أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من إن الإخطارات الأخيرة ليست إلا إعلان نصر نهائي من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

فدوى محمود، الشريك المؤسس لمبادرة "عائلات من أجل الحرية" لا تعلم حتى الآن مصير زوجها وابنها، وقالت خلال مقابلة مع DW عربية إن الهدف من هذه الإخطارات هو إيصال رسالة بأن "ملف المعتقلين أُغلق للأبد ولا سبيل لا لفتحه ولا لمحاسبة القائمين على القتل. وإن ما قام به النظام هو إجراء وقائي حتى لا يحاسب فيما بعد. ولذلك لا يذكر في شهادات الوفاة أن الموت كان بسبب التعذيب أو الإعدام الميداني وإنما بسبب أزمة قلبية".

ويتفق معها رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يرى أن مغزى إشعارات الوفاة هو رسالة لإغلاق هذا الملف تماماً مشيراً إلى توقعه بارتفاع أعداد من سيعلن عن وفاتهم في الأيام المقبلة وقال في حوار مع DW عربية "الحصر المبدئي لمن مات في السجون هو 60 ألف شخص، قضى أغلبهم في فروع المخابرات الجوية وسجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، وقد وثقنا منهم وفاة 16 ألف سجين بأسباب مختلفة".

رامي عبد الرحمن: الحصر المبدئي لمن مات في السجون السورية هو 60 ألف معتقل

رامي عبد الرحمن: الحصر المبدئي لمن مات في السجون السورية هو 60 ألف معتقل

لكن الدكتور تركي الحسن، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي المقيم في دمشق، له رأي آخر وهو أن "الظرف السابق لم يكن يسمح بمثل هذا الأمر، خاصة وأن جغرافيا واسعة كانت خارج سيطرة الدولة السورية التي لم تكن تحتفظ بأكثر من 20 في المئة من مساحة البلاد العام الماضي". ويضيف لـ DW عربية أن "الدولة بدأت في استعادة السيطرة وبدأت أجهزتها في العمل، فمن الطبيعي أن تقوم بمهامها لحفظ حقوق الناس من مواريث وممتلكات وغيرها وهذا دليل من دلائل الاستقرار في الدولة".

تحرك قانوني؟

وثقت 55 ألف صورة لنحو 11 ألف معتقل توفوا تحت التعذيب، ما حدث في سوريا. الصور التي سربها ونشرها مصور يدعى "قيصر" – اسم مستعار – والذي كان يعمل بأحد مراكز التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، أحدثت ضجة عالمية. وتوقع كثيرون أن يتغير التعاطي الدولي مع النظام السوري بسبب ما نسب إليه من جرائم وفق ما ورد بالصور، لكن لم يحدث شيء.

فدوى محمود قالت لــDW عربية إن منظمتها "تدرس المسألة لمعرفة كيفية التحرك لمقاضاة النظام السوري دولياً". لكنها بدت فاقدة للأمل بقولها

فدوى محمود: ندرس كيفية التحرك لمقاضاة النظام السوري دولياً

فدوى محمود: ندرس كيفية التحرك لمقاضاة النظام السوري دولياً

 "لا نعول كثيراً عل المجتمع الدولي، وهو الذي لم نر منه أي تجاوب أو تحرك خلال السنوات الماضية في أي شيء يتعلق بمعاناة الشعب السوري. ونفكر حالياً في أن نطلب من ذوي المتوفين عدم استلام إخطارات الوفاة رغم أن الأمر يعد مخاطرة كبيرة، لكن ما الذي يمكن أن تخسره سيدة بعد أن تفقد أعز من لديها في هذه الحياة؟".

أضافت فدوى أن شهادات الوفاة لا توثق لا مكان ولا سبب الوفاة، وأن عشرات الأهالي تسلموا جثث ذويهم وقد شوهها التعذيب، ورغم ذلك يرد في الشهادة التي تسلمهم إياها الشرطة العسكرية السورية أن الوفاة بسبب أزمة قلبية، فيما لا تذكر الشهادة المستلمة من السجلات المدنية سبب الوفاة. وقالت إن "الأسوأ أن من يتأخر أو يمتنع عن استلام الإخطار يفرض النظام عليه غرامات مالية كبيرة عقاباً له".

مختارات

عاد موضوع لم شمل أسر اللاجئين السوريين في ألمانيا ليطرح من جديد مسألة آفاق بقاء دائم لهؤلاء في ظل عدد من المتغيرات يتعلق جزء منها بالسياسة الداخلية الألمانية والآخر بالتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري. (02.08.2018)

يبدو أن التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا قد أثارت تفاؤل إسرائيل التي تعتبر أن الحرب في سوريا قد انتهت فعليا وأن الأوضاع بدأت تهدأ مع عودة سيطرة الحكم المركزي لدمشق على معظم المناطق، حسب تصريحات وزير الدفاع ليبرمان. (02.08.2018)

رسالة تطمين أم تخويف؟

تسارعت وتيرة الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية السورية هذا العام بدعم من روسيا وإيران وأصبحت المعارضة المسلحة لا تمثل حالياً تهديدا عسكريا لحكم بشار الأسد. فيما حثت روسيا اللاجئين على العودة إلى ديارهم قائلة إنه ليس هناك ما يجعلهم يخشون الحكومة السورية وأنها تضمن عدم لجوئها للانتقام أو ملاحقة العائدين. لكن الكثير من النازحين أبدوا تخوفهم من العودة خشية الاعتقال أو التجنيد الإجباري أو الموت تحت التعذيب.

الدكتور تركي الحسن الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي قال لــ DW عربية إن "الدولة حريصة للغاية على عودة أبنائها سواء النازحين أو من في الخارج، كما أنها أبدت أكثر من مرة استعدادها لاستقبالهم وتهيئة الظروف الحياتية المناسبة لهم" واضاف أن من أهم العوامل المساعدة على ذلك العفو عمن بالخارج بغض النظر عن الظرف الذي خرج فيه "فهؤلاء تؤمن الدولة عودتهم وإسكانهم ومساعدتهم، وهذا يحدث الآن لمن يعود من الأردن ولبنان فلم يتعرض أحد منهم لا للاعتقال ولا للملاحقة. وكل السوريين لهم حق العودة دون أدنى خوف".

لكن الناشط السوري عدنان الناشي قال خلال مقابلة سابقة له مع DW عربية، إن ما سيحدث هو أنه مع بدء عودة اللاجئين وانتقال الأمور للنظام السوري "ستبدأ دوريات 14 جهاز أمني سوري في عمليات الملاحقة والاعتقال والقتل بحق من عاد ممن تشك تلك الأجهزة في توجهاته السياسية حيال النظام السوري".

وأشار إلى أن السوريين في الخارج لم يعودوا يصدقون مثل هذه الوعود بالأمن والأمان كما لم يصدقوا تصريحات دول عربية عن عدم إجبار اللاجئين السوريين على لعودة إلى بلادهم في الوقت الذي يتم فيه الضغط عليهم في عدد من البلدان العربية للمغادرة والعودة الى سوريا.

عماد حسن / لويس ساندرز

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

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