إخراج مصور من المؤتمر الصحفي لميركل وأردوغان يثير جدلا واسعا

دافع المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عن تصدي أفراد الأمن لواقعة احتجاج من قبل صحفي تركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برلين، اليوم الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر). وكتب زايبرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إننا نتبع في المؤتمرات الصحفية بديوان المستشارية نفس القواعد المطبقة بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)... لا مظاهرات أو مسيرات ذات مطالب سياسية... هذه القواعد تُطبق بصرف النظر تماماً عما إذا كان الأمر يدور حول مطلب مشروع أم لا".
وكان أفراد الأمن اقتادوا الصحفي أرطغرل يغيت أمام الكاميرات إلى خارج قاعة المؤتمر الصحفي المنعقد في ديوان المستشارية ببرلين، حيث كان الصحفي يرتدي قميصاً كتب عليه "الحرية للصحفيين في تركيا"، باللغتين الألمانية والتركية. وأثناء اقتياده إلى خارج القاعة، صرخ الصحفي الذي يحمل تصريحاً بتغطية المؤتمر، قائلاً: "لم أفعل شيئا". وقال شهود عيان إن الصحفي كان يصور المؤتمر بهدوء قبل الواقعة. وارتسمت ابتسامة على وجه أردوغان خلال الواقعة.
ر.ض/ف.ي (د ب أ)
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
"اختلافات ومصالح"
خلال مؤتمرها الصحفي المشترك مع الرئيس التركي أردوغان في برلين الجمعة (29 سبتمبر/ أيلول 2018) أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا تزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشددة على أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا كالناتو والهجرة ومكافحة الإرهاب. أما الرئيس التركي فدعا برلين لتسليم ما قال إنهم مئات من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا.
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
مقاطعة المأدبة على شرف الرئيس
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2018) في قصر "بيلفو" الرئاسي في برلين بالتشريفات العسكرية. وتقام مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرفه، الأمر الذي أثار بدوره جدلاً واسعاً في ألمانيا. كما رفض العديد من الساسة الألمان المشاركة في المأدبة المُقامة على شرف الضيف التركي احتجاجاً على سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
المراسم الضخمة "أمر سخيف"
ومنذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لهذه الزيارة المثيرة للجدل لا يتوقف. وطالت الانتقادات عدة جوانب، أهمها مراسم الاستقبال الضخمة للضيف التركي، وهو ما انتقده عدد من الساسة أبرزهم رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، زارا فاغنكنشت، التي قالت إن "استقبال شخص يهدم الديمقراطية في بلاده ويؤسس ديكتاتورية إسلامية، بالسجادة الحمراء وبكل مراتب الشرف، هو أمر السخيف".
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
أول زيارة بمراسم عسكرية
رغم أن أردوغان زار ألمانيا من قبل في أكثر من 12 مناسبة عندما كان رئيساً للوزراء أو حتى رئيساً لتركيا إلا أن زيارته هذه هي أول زيارة رسمية له بمراسم تكريم عسكرية كاملة، ولم تتوقف انتقادات زارا فاغنكنشت على تلك المراسم وإنما اتهمت أردوغان بدعم جماعات إرهابية. أما حزب الخضر، فقد طالب المستشارة ميركل باتخاذ موقف واضح ضد الرئيس التركي وسياسته.
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
"إشارة رابعة"
لم تتوقف زيارة أردوغان في إثارة الجدل عند مراسم الاستقبال الضخمة، بل طالت أيضاً طريقة إلقائه التحية لمؤيديه. ففي طريقه إلى الفندق في برلين حيَّا أردوغان مؤيديه، الذين تجمعوا على جانب الطريق برفع "أصابعه الأربعة" وهي الإشارة المعروفة لدى جماعة الإخوان المسلمين، بالأخص في مصر. غير أنه يبقى من غير المعروف إن كان أردوغان يعني بذلك في برلين أيضا الإشارة إلى الإخوان وواقعة رابعة في مصر، بحسب مراقبين.
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
شعبيته في ألمانيا أكبر
بالرغم من الانتقادات المتتالية لسياسته ووضع حقوق الإنسان في تركيا، يحظى أردوغان بقاعدة شعبية مهمة بين أفراد الجالية التركية في ألمانيا، ومن بينهم هم فئة الشباب أيضاً. فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على نسبة أصوات لدى الجالية التركية في ألمانيا تفوق نسبة ما حصل عليه داخل تركيا نفسها، وفقا للنتائج الأولية.
-
محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
المعارضون "الأعداء"
قائمة المعارضين "أعداء" أردوغان داخل وخارج تركيا طويلة، وذلك بسبب سياسته القمعية ووضع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في تركيا. وقد رفض العديد من السياسيين المعارضين الألمان لقاء الضيف التركي. كما تقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في برلين وكولونيا. وقد أصيب شرطيان في برلين الخميس في مظاهرة عفوية ضد أردوغان، شارك فيها أشخاص ملثمون وألقيت خلالها حجارة على الشرطة. اعداد: إيمان ملوك