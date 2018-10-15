إخراج دودة خطرة طولها 15 سنتمترا من عين رجل

راجع مريض في الستين من عمره المركز الطبي الجديد بولاية كوندابور، الهندية شاكياً من آلام ومن حكة محرقة في عينه. وانتبه الطبيب بسرعة إلى سبب الآلام، ففي عين الرجل استقرت دودة طفيلية تعيش على سوائل العين والمواد المكونة لها، وهي قد تكون أثرت بشكل دائم على قوة نظر الرجل. وخلص الطبيب إلى ضرورة استئصال تلك الدودة فوراً.
وكان "التحدي الأكبر هو استئصال الدودة من العين وهي حية، لأنّ قتلها في العين، كان يمكن أن يسبب تعقيدات جراحية شديدة" على حد وصف الطبيب.
الفحوص المكثفة التي أجريت للرجل، كشفت عن وجود عدد من الديدان في دمه، وقد منح علاجات مكثفة للقضاء على تلك الديدان. وكشف الطبيب المعالج، أن الدودة من نوع "ووشيريريا بانكروفتي" التي يمكن أن تنمو حتى طول غير محدود. وينقل البعوض عادة شرانق هذه الدودة، وتنتقل من البعوض إلى دم الإنسان خلال لسعات البعوض.
وقد يظن المرء أن هذه الحالة غير شائعة، لكن العالم شهد حالات مماثلة لها، ففي العام الماضي، عثر الأطباء على دودة في عين مراهق مكسيكي، وأجروا له عملية لاستئصالها، بعد أن الحقت ضرراً بليغا بقدرة نظره.
وفي مطلع هذا العام، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حالة أغرب، حسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" فقد عثر على 14 دودة في عين سيدة وجرى استئصالها بعملية جراحية.
بل إنّ تقريراً نشره موقع "هايل براكسس" الألماني المتخصص بالعلاج الطبيعي قدر وجود 120 مليون إنسان يعاني من هذه الديدان، وأغلبهم في أفريقيا الوسطى وأمريكا الوسطى والجنوبية، علاوة على آسيا.
م.م/ ع.ج DW
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خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!
خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.
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خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!
كرات الدم الحمراء
تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.
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خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!
البشرة
الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.
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خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!
الكبد
الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".
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خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!
الرموش
تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.
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خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!
اللسان
علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ