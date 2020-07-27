إحصائية: نحو 900 ألف وظيفة شاغرة في ألمانيا

تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بمقدار نصف مليون وظيفة.

وأعلن معهد نورنبرغ لأبحاث السوق والتوظيف اليوم الثلاثاء (4 أغسطس/آب 2020) أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بذلك بنسبة 36% إلى 893 ألف وظيفة.

وبسبب ارتفاع البطالة في ظل أزمة جائحة كورونا، فإنه من الناحية الإحصائية متوفر حالياً وظيفة شاغرة واحدة لكل ثلاثة من العاطلين عن العمل.

وفاقمت جائحة كورونا من التراجع الذي بدأ بالفعل مع الانكماش الاقتصادي. ومقارنة بالربع الأول من عام 2020، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 191 ألف وظيفة في الربع الثاني.

وكان التراجع الأكبر في القطاع الصناعي، حيث قامت الشركات بتخفيض عدد الوظائف الشاغرة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق من 151 ألف وظيفة إلى 66 ألف وظيفة.

مشاهدة الفيديو 01:26 شارك ألمانيا تريد جذب المزيد من العمال المتخصصين الأجانب إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3UvsK ألمانيا تواجه نقص العمالة الماهرة بمحاولة جذبها من الخارج

ووفقا لبيانات المعهد، انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الخدمات المتعلقة بالأعمال - بما في ذلك العمالة المؤقتة - من 367 ألف إلى 209 آلاف وظيفة.

وبالنسبة للخدمات الأخرى - بما في ذلك قطاع الضيافة - تراجعت من 367 ألف إلى 261 ألف وظيفة، وفي الإدارة العامة والضمان الاجتماعي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة قليلا في المقابل من 24 ألف إلى 27 ألف وظيفة.

وفي أيار/مايو الماضي، بلغ عدد العاملين بدوام جزئي في ألمانيا 7ر6 مليون موظف، وهو رقم قياسي في تاريخ الجمهورية الاتحادية.

ويفحص المعهد العرض الكامل للعمل في ألمانيا أربع مرات في العام الواحد، بما في ذلك العروض التي لم يتم إبلاغ وكالات التوظيف بها. وفي الربع الثاني، تلقى المعهد ردود من حوالي 8500 رب عمل من جميع القطاعات الاقتصادية.

من جهة أخرى سببت أزمة جائحة كورونا، توقف توظيف عاملين أجانب في مجال التمريض في ألمانيا.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أطلق في الصيف الماضي مبادرات في كوسوفو والفلبين والمكسيك لجذب ممرضين إلى سوق العمل الألمانية التي تعاني من نقص حاد في هذا القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ردا على استفسار أنه بسبب الجائحة توقفت إجراءات التوظيف في الفلبين والمكسيك حاليا لأجل غير مسمى، وأضافت: "كان من المقرر في الأساس وصول أول دفعة من الممرضين الأجانب الذين تقرر توظيفهم في إطار الحملة اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام".

ويُسمح حاليا بدخول مسافرين من كوسوفو ودول أخرى في غرب البلقان إلى ألمانيا على نحو مبدئي.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الأرقام الرسمية حول هجرة الممرضين من الدول الثلاث المذكورة ليست متاحة بعد لعامي 2019 و .2020

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)