 إحصائية: نحو 900 ألف وظيفة شاغرة في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2020

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أخبار

إحصائية: نحو 900 ألف وظيفة شاغرة في ألمانيا

رغم تراجع عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا نسبة 36%، إلا أن هناك نحو 900 ألف وظيفة شاغرة في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن معهد نورنبرغ لأبحاث السوق والتوظيف. ووزراة الصحة الألمانية تكشف توقف خطة لجذب الممرضين من الخارج.

سيدة ألمانية تعمل بأحد المصانع في ولاية بادن فورتمبيرغ

فاقمت جائحة كورونا من التراجع في أعداد الوظائف والذي بدأ بالفعل مع الانكماش الاقتصادي

تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بمقدار نصف مليون وظيفة.

وأعلن معهد نورنبرغ لأبحاث السوق والتوظيف اليوم الثلاثاء (4 أغسطس/آب 2020) أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بذلك بنسبة 36% إلى 893 ألف وظيفة.

مختارات

يحتفل العالم بعيد العمال هذا العام في ظروف أستثنائية غير مسبوقة، حيث يجتاح كورونا العالم، وأتخذت الكثير من الدول إجراءت حجر شلت الحركة الاقتصادية ما يهدد بتسريح ملايين العمال، الذين احتجوا أيضا بطريقة مختلفة هذا العام.

بسبب كورونا يواصل عدد العاطلين عن العمل ارتفاعه في أمريكا مع رفده أسبوعيا بمسجلين جدد. المراقبون يتوقعون أن تقترب نسبة البطالة من 20%، أي ضعف ما شهدته البلاد خلال أزمة 2009. فهل تبخرت أحلام ترامب بالفوز بولاية ثانية؟

وبسبب ارتفاع البطالة في ظل أزمة جائحة كورونا، فإنه من الناحية الإحصائية متوفر حالياً وظيفة شاغرة واحدة لكل ثلاثة من العاطلين عن العمل.

وفاقمت جائحة كورونا من التراجع الذي بدأ بالفعل مع الانكماش الاقتصادي. ومقارنة بالربع الأول من عام 2020، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 191 ألف وظيفة في الربع الثاني.

وكان التراجع الأكبر في القطاع الصناعي، حيث قامت الشركات بتخفيض عدد الوظائف الشاغرة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق من 151 ألف وظيفة إلى 66 ألف وظيفة.

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ألمانيا تواجه نقص العمالة الماهرة بمحاولة جذبها من الخارج

ووفقا لبيانات المعهد، انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الخدمات المتعلقة بالأعمال - بما في ذلك العمالة المؤقتة - من 367 ألف إلى 209 آلاف وظيفة.

وبالنسبة للخدمات الأخرى - بما في ذلك قطاع الضيافة - تراجعت من 367 ألف إلى 261 ألف وظيفة، وفي الإدارة العامة والضمان الاجتماعي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة قليلا في المقابل من 24 ألف إلى 27 ألف وظيفة.

وفي أيار/مايو الماضي، بلغ عدد العاملين بدوام جزئي في ألمانيا 7ر6 مليون موظف، وهو رقم قياسي في تاريخ الجمهورية الاتحادية.

ويفحص المعهد العرض الكامل للعمل في ألمانيا أربع مرات في العام الواحد، بما في ذلك العروض التي لم يتم إبلاغ وكالات التوظيف بها. وفي الربع الثاني، تلقى المعهد ردود من حوالي 8500 رب عمل من جميع القطاعات الاقتصادية.

من جهة أخرى سببت أزمة جائحة كورونا، توقف توظيف عاملين أجانب في مجال التمريض في ألمانيا.
وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أطلق في الصيف الماضي مبادرات في كوسوفو والفلبين والمكسيك لجذب ممرضين إلى سوق العمل الألمانية التي تعاني من نقص حاد في هذا القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ردا على استفسار أنه بسبب الجائحة توقفت إجراءات التوظيف في الفلبين والمكسيك حاليا لأجل غير مسمى، وأضافت: "كان من المقرر في الأساس وصول أول دفعة من الممرضين الأجانب الذين تقرر توظيفهم في إطار الحملة اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام".
ويُسمح حاليا بدخول مسافرين من كوسوفو ودول أخرى في غرب البلقان إلى ألمانيا على نحو مبدئي. 
وبحسب بيانات الوزارة، فإن الأرقام الرسمية حول هجرة الممرضين من الدول الثلاث المذكورة ليست متاحة بعد لعامي 2019 و .2020 
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

  • Hans Dietrich Genscher Geburtshaus Begegnungsstätte Deutsche Einheit Gütersloh Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    المدن والأقضية الأفقر في ألمانيا

    ذكر تقرير "فينانز ريبورت كومونال" الأخير الصادر من مؤسسة يبرتيلسمان، أن ميزانيات المدن والأقضية المحلية في ألمانيا ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، لكن الفارق بين المدن الغنية والفقيرة ما زال كبيرا، وذلك بالاعتماد على معدل الدخل ونسبة الضرائب المستقطعة من العاملين. وفيما وصل معدل استقطاع الضرائب في أغنى مدينة وهي ميوينخ إلى 3440 يورو سنويا لكل شخص تراجع إلى 462 يورو فقط في أفقرها.

  • Deutschland Weimarer Zwiebelmarkt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة فايمار في تورنغن

    فايمار هي إحدى المدن المهمة في تاريخ ألمانيا وفيها عاش الأديب الألماني الشهير غوته والشاعر المسرحي شيلر، وفيها تأسست الجمهورية الألمانية الأولى بعد إسقاط الملكية في سنة 1919 وسميت بجمهورية فايمار نسبة إليها. وكانت تعد من أهم المدن الألمانية في القرن العشرين وحتى قدوم النازية. أما اليوم فتعد المدينة من الأفقر في ألمانيا واحتلت المركز 17 في القائمة.

  • Eifel Immerath Wiesen Felder Einsamkeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    كوسيل في راينلاند فالتس

    تعد مدينة كوسيل في ولاية راينلاند فالتس أصغر مدينة فيها إدارة محلية كقضاء في ألمانيا ويسكنها نحو 5 آلاف شخص فقط. وهي أفقر مدينة في ولايات جمهورية "ألمانيا الغربية سابقا" وفي المركز 16 في عموم ألمانيا. يدفع سكان المدينة في المعدل نحو 564 يورو من الضرائب سنويا.

  • Görlitz Denkmalgeschütze Gebäude aus der Gründerzeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    غورليتس في سكسونيا

    تعد مدينة غورليتس من المدن التاريخية المهمة في ألمانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وترسيم الحدود وقعت المدينة مباشرة على الحدود مع بولندا. وتوجد في المدينة أكثر من 4000 قطعة وبناية مسجلة ضمن قوائم "المعالم الأثرية الثقافية" في المدينة، ولذلك تضم المدينة أكبر تجمع للإرث الثقافي والعمراني في ألمانيا. أما في قائمة الضرائب فاحتلت المركز الثامن في قائمة المدن الأفقر في ألمانيا.

  • Verfallenes Haus

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء غرايفسفالد في مكلينبورغ فوربوميرن

    تعد مدينة غرايفسفالد عاصمة قضاء غرايفسفالد بولاية مكلينبورغ فوربوميرن من المدن الشهيرة والقديمة في شمال شرق ألمانيا وتطل مباشرة على بحر البلطيق، وعرفت بمدينة "الرومانسية". وتشتهر المدينة كذلك بإحيائها للكثير من الفعاليات الثقافية والموسيقية لكنها رغم الغناء الثقافي والعلمي تعد فقيرة جدا مقارنة بالمدن الأخرى ولا يدفع سكانها سوى 518 يورو ضرائب في السنة.

  • Deutschland Halle Sachsen-Anhalt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة هاله/ زاله في سكسونيا

    تقع مدينة هاله على نهر زاله في ولاية سكسونيا أنهالت ويقطنها أكثر من 230 ألف شخص واشتهرت تاريخيا بمدينة الملح وكانت مركزا لصناعته وتجميعه. وفيها جامعة قديمة شهيرة. ورغم أنها نجت من الحرب العالمية الثانية دون أضرار كبيرة قبعت المدينة في قائمة المدن الفقيرة في ألمانيا ولم يتجاوز معدل استقطاع الضرائب من ضريبة الدخل سوى 513 يورو، وحلت بذلك في المركز السادس في القائمة.

  • Tracht in Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء ألتينبورغر لاند في تورنغن

    المدينة الألمانية الساحرة ألتينبورغ هي عاصمة قضاء ألتينبورغر لاند في ولاية تورنغن وكانت تعد من المدن المهمة في القرون الماضية وفيها الكثير من القلاع القديمة. كما اكتشف فيها ورق اللعب الشهير في القرن التاسع عشر، ويقام فيها مهرجان الملابس الفلكلورية. أما اليوم فتقبع في المركز الثالث بقائمة أفقر المناطق في ألمانيا وبلغ معدل استقطاع الضرائب من رواتب السكان فيها 497 يورو فقط.

  • SLM Johanngeorgenstadt Stadtansicht Altstadt

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء إرتسغيبيرغس في سكسونيا

    جمال الطبيعية والريف الساحر قد يجلب الهدوء والراحة والسرور لكنه لا يجلب المال دائما. فلذلك قبعت منطقة إرتسغيبيرغس الواقعة في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا في المركز قبل الأخير في قائمة أفقر المناطق في ألمانيا. معدل استقطاع الضرائب كان فيها 485 يورو فقط سنويا من كل فرد.

  • Lutherstadt Eisleben Marktplatz

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء مانسفيلد زود هارتس في سكسونيا أنهالت

    أيسليبن هي المدينة الثانية في قضاء مانسفيلد زود هارتس ورغم غناها الثقافي والتاريخي كونها المدينة التي ولد ومات فيها مارتن لوثر وفيها أحد أهم معالم الإرث الحضاري العالمي لكنها تعد أفقر منطقة في ألمانيا. ووصل معدل استقطاع الضرائب من العاملين في قضاء مانسفيلد زود هارتس إلى 462 يورو سنويا فقط.

    الكاتب: زمن البدري


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