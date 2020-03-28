إحصائية: عدد حالات كورونا في ألمانيا يتجاوز 54 ألفاً

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد المسجلين رسمياً في ألمانيا حتى مساء السبت (28 مارس/ آذار 2020) 54200 شخص. جاء ذلك في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية وفقاً لما تسجله الولايات الألمانية من إصابات على أراضيها كل منها على حدة.

وسجلت ولاية شمال الراين وستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة، حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصاً، وبلغ عدد الوفيات فيها 105 حالات، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصاً، ثم ولاية بادن فوتمبرغ، التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118 شخصاً.

وسجلت ولاية هامبورغ أعلى نسبة إصابات بالمرضلكل 100 ألف نسمة، إذ حققت قيمة بلغت 105.1، مقارنة بمعدل 65.2 في بقية الولايات الألمانية.

وتوفي حتى الآن بمرض "سارس-كوف2" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء ألمانيا ما لا يقل عن 397 شخصاً، وفقاً للبيانات الرسمية.

كما توفي عدد من الألمان خارج البلاد بسبب الفيروس، منهم اثنان كانا في زيارة إلى مصر وسائح ألماني (67 عاماً) كان في زيارة إلى قبرص، ورابع على جزيرة كريت اليونانية يبلغ من العمر 42 عاماً.

وتنشر وكالة الأنباء الألمانية يومياً ثلاثة إحصاءات عن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا وعدد الوفيات نتيجة لهذه العدوى داخل ألمانيا على أساس الإحصاءات التي تصدرها مكاتب الصحة في كل ولاية ألمانية.

وينشر معهد روبرت كوخ مرة كل يوم إحصاءً واحداً للوضع في ألمانيا، وأحياناً يتأخر المعهد نسبياً في الإحصاء "بحيث تختلف الأعداد التي تصدر عنه عما تعلنه مصادر أخرى".

يشار إلى أن إسبانيا أصبحت أكثر الدول الأوروبية تسجيلاً لحالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، إذ توفي هناك خلال الـ24 ساعة الماضية 832 شخصاً، ما يرفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى نحو 5700 حالة.

أما في إيطاليا، فقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي للفيروس اليوم عشرة آلاف شخص، وهو الرقم الأعلى عالمياً، فيما ارتفع عدد المصابين بكورونا هناك إلى 92472 حالة.

ي.أ/ م.ع.ح (د ب أ)