إحصائية رسمية: أكثر من ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول مهاجرة

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء (12 ابريل/ نيسان 2022) أن أكثر من ربع الألمان منحدرون منأصول أجنبية مهاجرة،. ووفق هذا التصنيف الإحصائي يعتبر الشخص من أصول أجنبية إذا كان هو أحد والديه لم يكن يحمل الجنسية الألمانية عند الميلاد.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا العام الماضي 22.3 مليون نسمة، ما يعادل 27.2 في المئة من إجمالي السكان، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء الإحصاء في عام 2005.

ومقارنة بعام 2020، الذي تم فيه تسجيل 21.9 مليون شخص من أصول مهاجرة، يمثل ذلك زيادة نسبتها 2 في المئة. وفي عام 2020، كان المنحدرون من أصول مهاجرة يشكلون 26.7 في المئة من السكان، وفي عام 2019 كانت نسبتهم 26 في المئة.

ووفقا للإحصاءات، فإن تركيا هي بلد المنشأ لـ12 في المئة من الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا تليها بولندا (10 في المئة) والاتحاد الروسي (6 في المئة)، و1 في المئة أو 308 آلاف شخص من أوكرانيا.

وجاء في بيان مكتب الإحصاء: "نظرا للتدفق الأخير للاجئين (من أوكرانيا)، فإن عدد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أوكرانية قد يزيد بشكل كبير في المستقبل".

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)