 إحصائية تضع بوغبا في موقف محرج | عالم الرياضة | DW | 27.04.2019

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عالم الرياضة

إحصائية تضع بوغبا في موقف محرج

بينما تحاصر الشائعات بقوة مستقبل بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضعت إحصائية حديثة النجم الفرنسي في موقف محرج للغاية وجعلته يتصدر القائمة بدون منازع. فما الذي توصلت إليه هذه الإحصائية بخصوص بول بوغبا؟

Russland WM 2018 Frankreich gegen Peru (Reuters/A. Couldridge)

صورة من الأرشيف.

بعدما تعاقد مانشستر يونايتد مع بول بوغبا في صفقة قياسية حينها، ظن الكثير من متابعي كرة القدم أن موهبة النجم الفرنسي، ستساعد قطار "الشياطين الحمر" على الانطلاقة بقوة من جديد، وذلك بعدما أصابته عدة أعطال عقب رحيل المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون.

بيد أن مزاجية الدولي الفرنسي، وطباعه الحادة داخل وخارج المستطيل الأخضر، أثرت نوعاً ما على مستواه، وأدخلته في صراع مباشر مع مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو. وقد أدى تذبذب مستوى متوسط ميدان مانشستر يونايتد إلى تعرضه لانتقادات لاذعة في أكثر من مرة.

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انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016، ضمن صفقة كانت الأعلى في تاريخ النادي الانجليزي. غير أن عودة زيدان إلى قلعة "الملكي" وقبل ذلك تجربته المتقلبة مع "الشياطين الحمر"، أمور جعلت بول بوغبا يعدل بوصلته. (01.04.2019)

ويبدو أن لغة الأرقام، تُعطي نوعاً من المصداقية لهذه الانتقادات، فقد ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بول بوغبا، أمضى وقتاً في المشي بدل الركض على أرض الملعب هذا الموسم أكثر من أي لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن نسبة مشي بول بوغبا على المستطيل الأخضر تبلغ 64 في المائة، ما يضع الدولي الفرنسي في المرتبة الأولى من بين 79 لاعباً يلعبون في مركز وسط الميدان في "البريميرليغ".

وفي نفس السياق، نقل الموقع البريطاني عن أسطورة مانشستر يونايتد روي كين قوله إن بول بوغبا مشكلة للفريق، وأضاف :"إنه بوغبا لاعب موهوب، لكننا نقول نفس الشيء مراراً وتكراراً ، لقد رأيناه في عدة مباريات وهو لا يجري".

في المقابل، تفيد تقارير صحفية متطابقة أن بول بوغبا قريب من الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يعتزم مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان تعزيز كتيبة الفريق ببوغبا، الذي لمح في وقت سابق إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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