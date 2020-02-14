إحصائية: الأجانب يسدون الفراغ في القطاع الحرفي بألمانيا

يتولى الأجانب على نحو متزايد وظائف شاغرة في كثير من المهن الحرفية بألمانيا. فقد أظهر تقييم خاص لمكتب الإحصاء الاتحادي نُشر اليوم (الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020) أنه بينما تراجعت نسبة عقود التدريب المهني المبرمة سنوياً خلال إجمالي الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 بنسبة 14.1% لتصل إلى نحو 522 ألف عقد، تضاعف تقريبا عدد المتدربين المهنيين من الأجانب ليصل إلى 61 ألف متدرب.

وجاء في التقرير أن الأجانب الشباب يجدون أيضاً فرصاً للتدريب المهني في حرف تعاني من نقص في العمالة، مثل قطاع المعادن والبناء والبستنة وقيادة السيارات وميكانيكا السيارات.

وبحسب البيانات، انخرط نحو 25% من المتدربين في المهن الحرفية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة بألمانيا.

وتضاعف عدد المتدربين الأجانب في هذه المهن عام 2018 بمقدار ثلاث مرات، ليصل إلى 16700 متدرب أجنبي، من بينهم متدربين من دول ينحدر منها الكثير من طالبي اللجوء، مثل أفغانستان وسوريا. وفي المقابل تراجع عدد الألمان الذين بدأو تدريبا في هذه المهن العام الماضي بنسبة9.5%.

ص.ش/خ.س (د ب أ)