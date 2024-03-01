إحصائية: ألمانيا تعتمد على ذوي الأصول المهاجرة بقطاعات عديدة

ربع الأطباء ونصف الطباخين وثلث الحلاقين في ألمانيا من ذوي أصول مهاجرة! لكن نسبتهم في صفوف الشرطة لا تتجاوز 6%! هذا ما كشفته إحصائية رسمية جديدة سلطت الضوء على اعتماد البلاد على ذوي الأصول الأجنبية في العديد من المهن.

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الجمعة (الأول من آذار/مارس 2024) استنادًا إلى بيانات من عام 2022، أن العديد من القطاعات المهنية الألمانية تعتمد على أشخاص من ذوي الأصول الأجنبية، وذلك في ظل نقص العمالة الماهرة على مستوى البلاد.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة المنحدرين من أصول مهاجرة بلغت بوجه عام 25% من كل الأشخاص في سن العمل بين 15 إلى 64 عامًا في 2022 . ويشمل هذا التعريف أي شخص هاجر إلى ألمانيا منذ عام 1950 وما يليها، أو كان كلا والديه قد هاجرا منذ ذلك الحين.

وأظهرت البيانات أن قطاعي التنظيف وخدمات المطاعم والفنادق يضمان نسبة عالية بشكل خاص من العمال المنحدرين من أصول مهاجرة بنسبة 60% و 46% على الترتيب. كما وصل نسبة الطباخين ذوي الأصول المهاجرة إلى 51%.



وفي عام 2022، جاءت نسبة المنحدرين من أصول أجنبية أعلى من المتوسط في مهن النقل والخدمات اللوجستية (38%) وفي البناء (36%). بينما وصلت نسبتهم إلى ما دون الثلث (30%) بين مقدمي الرعاية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عامًا. وبلغت النسبة بين الأطباء نحو 27%، ووصلت في المهن المتعلقة بالعناية الشخصية - بما في ذلك مصففي الشعر وخبراء التجميل - إلى 36%.

في المقابل، رصدت الإحصائية أن عدد الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية العاملين في قوات الشرطة أو القضاء قليل نسبيًا، حيث شكلوا فقط 6% من القوى العاملة، أو واحد من كل 16 موظفًا. ووصلت نسبة هؤلاء الأشخاص بين معلمي المدارس إلى 11%، بينما وصلت في المهن المصرفية والتأمين إلى 16% .

م.ع.ح/هـ.د (د ب أ)