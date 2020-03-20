إحصائية: أكثر من ربع مليون إصابة بوباء كورونا في العالم

أُحصيت أكثر من 250 الف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة (20 آذار/مارس 2020) حوالي الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.
وأحصت الوكالة 256.296 إصابة و11.015 وفاة في 163 بلداً ومنطقة، وخصوصاً في الصين (80.976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا حيث بلغ عدد الإصابات 47.021، منها 4032 وفاة، وبذلك تكون إيطاليا قد سجلت أكبر عدد من الوفيات عبر العالم.
وفي نشرتها اليومية، قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن العدد الإجمالي لحالات العدوى ارتفع بحوالي 15 بالمئة إلى 47 ألفا و21 حالة إصابة. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4032 حالة بنسبة بلغت 18.4 بالمئة من يوم أمس الخميس.
وزادت حالات الشفاء في إيطاليا بنسبة 15.5 بالمئة إلى 5 آلاف و129 حالة، بينما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة، وهو رقم تتم متابعته عن كثب في ظل نقص الأسرة بالمستشفيات، بحوالي 6 بالمئة إلى 2655 حالة.
ولا يزال إقليم لومباردي المحيط بمدينة ميلانو هو الإقليم الأكثر تضرراً بتفشي الفيروس، بوجود أكثر من 22 ألف حالة إصابة و2549 حالة وفاة، بينما سجل إقليم لاتسيو الذي يشمل العاصمة روما 1008 حالات إصابة و43 حالة وفاة.
نقلت وكالة آغي عن مدير مستشفى سان مارتينو للأمراض المعدية في جنوى قوله إن "عدد المصابين حتى اليوم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. نحن نواجه وباء فيروسيا لا يُظهر في أغلب الحالات أعراضاً أو يظهر أعراضا محدودة". وأضاف "هناك عدد كبير جداً من الناس الذين يتجولون ويحملون الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى الآخرين".
وبعد صدور دعوات في لومبارديا وكذلك في روما،تدرس الحكومة اللجوء إلى نشر الجيش لتطبيق الإجراءات المقيدة للتنقل لا سيما بعد تسجيل 9500 مخالفة الخميس.
وصارت بلديات عدة تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تطبيق القيود على التنقلات ورصد التجمعات المخالفة. ومن المنتظر أن يضاف 13 ألف شرطي إلى السبعة آلاف المنتشرين حالياً على طرقات المنطقة.
وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن إصدار مرسوم حكومي يتضمن تدابير جديدة منتصف الأسبوع المقبل.
خ.س/إ.ع (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
إشتر حيوان "الهامستر"
قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي
خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟
لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للصيام المتقطع
قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للتعرف على الجيران
لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!
إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
نصف الكوب الممتلئ
اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح