 إحصائية: أكثر من ربع مليون إصابة بوباء كورونا في العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إحصائية: أكثر من ربع مليون إصابة بوباء كورونا في العالم

أُحصيت أكثر من 250 الف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية. وفي إيطاليا بلغت الوفيات 627 حالة في 24 ساعة وتجاوزت الحصيلة الكلية 4000 وفاة.

Deutschland Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

أُحصيت أكثر من 250 الف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة (20 آذار/مارس 2020) حوالي الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.

وأحصت الوكالة 256.296 إصابة و11.015 وفاة في 163 بلداً ومنطقة، وخصوصاً في الصين (80.976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا حيث بلغ عدد الإصابات 47.021، منها 4032 وفاة، وبذلك تكون إيطاليا قد سجلت أكبر عدد من الوفيات عبر العالم.

مختارات

"على أرض الملعب نحن قادرون على هزيمة أي منافس، أما ضد كورونا فنحن بحاجة إليكم جميعاً". هو نداء وجهه لاعبان من بايرن ميونيخ لإطلاق صندوق للتبرعات، ساهما فيه بمليون يورو. (20.03.2020)

مع ازدياد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تحاول الدول الأكثر تضررا اتخاذ كل إجراء ممكن لمواجهة تفشي الوباء. وإيطاليا التي سجلت أكبر عدد للوفيات تستعد لتشديد الإجراءات والاستعانة بالجيش لتقييد حركة المواطنين. (20.03.2020)

وفي نشرتها اليومية، قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن العدد الإجمالي لحالات العدوى ارتفع بحوالي 15 بالمئة إلى 47 ألفا و21 حالة إصابة. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4032 حالة بنسبة بلغت 18.4 بالمئة من يوم أمس  الخميس.

وزادت حالات الشفاء في إيطاليا بنسبة 15.5 بالمئة إلى 5 آلاف و129 حالة، بينما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة، وهو رقم تتم متابعته عن كثب في ظل نقص الأسرة بالمستشفيات، بحوالي 6 بالمئة إلى 2655 حالة.

ولا يزال إقليم لومباردي المحيط بمدينة ميلانو هو الإقليم الأكثر تضرراً بتفشي الفيروس، بوجود أكثر من 22 ألف حالة إصابة و2549 حالة وفاة، بينما سجل إقليم لاتسيو الذي يشمل العاصمة روما 1008 حالات إصابة و43 حالة وفاة.

نقلت وكالة آغي عن مدير مستشفى سان مارتينو للأمراض المعدية في جنوى قوله إن "عدد المصابين حتى اليوم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. نحن نواجه وباء فيروسيا لا يُظهر في أغلب الحالات أعراضاً أو يظهر أعراضا محدودة". وأضاف "هناك عدد كبير جداً من الناس الذين يتجولون ويحملون الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى الآخرين".

وبعد صدور دعوات في لومبارديا وكذلك في روما،تدرس الحكومة اللجوء إلى نشر الجيش لتطبيق الإجراءات المقيدة للتنقل لا سيما بعد تسجيل 9500 مخالفة الخميس.

وصارت بلديات عدة تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تطبيق القيود على التنقلات ورصد التجمعات المخالفة. ومن المنتظر أن يضاف 13 ألف شرطي إلى السبعة آلاف المنتشرين حالياً على طرقات المنطقة.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن إصدار مرسوم حكومي يتضمن تدابير جديدة منتصف الأسبوع المقبل.

خ.س/إ.ع (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • حيوان الهامستر نشيط ويحب الجري على العجلة الخاصة به.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    إشتر حيوان "الهامستر"

    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

  • تُعد لعبة Plague Inc من أنجح ألعاب الفيديو حيث فازت بجائزة لعبة العام أكثر من مرة و حازت على إعجاب النقاد و اللاعبين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

    خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".

  • إبتدعت اليابانية ماري كوندو طريقة كون ماري في ترتيب الأشياء و الإحتفاظ فقط بما يُشعر الإنسان يالسعادة. لاقت فلسفتها في التنظيم نجاحاً و شهرةً عالمية دفعت نتفليكس للتعاقد معها لتقديم برنامج عن طريقة الترتيب المثالية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟

    لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".

  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


مختارات

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

فيروس كورونا - طبيعته وعملية مهاجمته للخلايا الحية  

مواضيع ذات صلة

BdT | Kontrolle an der italienisch-französischen Grenze

إيطاليا ستشدد إجراءاتها وتستعين بالجيش في حربها ضد كورونا 20.03.2020

مع ازدياد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تحاول الدول الأكثر تضررا اتخاذ كل إجراء ممكن لمواجهة تفشي الوباء. وإيطاليا التي سجلت أكبر عدد للوفيات تستعد لتشديد الإجراءات والاستعانة بالجيش لتقييد حركة المواطنين.

China Hubei Provinz Arzt mit Lungen-Röntgen-Bilder

كورونا في الصين.. ارتفاع في الوفيات وانخفاض في الإصابات 22.02.2020

في الصين تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد الـ 2300، بيد أن ما يبعث على التفاؤل في المقابل هو تراجع حالات الإصابة. وفي إيطاليا قضى مواطن وأغلقت الأماكن العامة وألغيت أنشطة في بعض البلدات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  