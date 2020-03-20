إحصائية: أكثر من ربع مليون إصابة بوباء كورونا في العالم

أُحصيت أكثر من 250 الف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة (20 آذار/مارس 2020) حوالي الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.

وأحصت الوكالة 256.296 إصابة و11.015 وفاة في 163 بلداً ومنطقة، وخصوصاً في الصين (80.976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا حيث بلغ عدد الإصابات 47.021، منها 4032 وفاة، وبذلك تكون إيطاليا قد سجلت أكبر عدد من الوفيات عبر العالم.

وفي نشرتها اليومية، قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن العدد الإجمالي لحالات العدوى ارتفع بحوالي 15 بالمئة إلى 47 ألفا و21 حالة إصابة. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4032 حالة بنسبة بلغت 18.4 بالمئة من يوم أمس الخميس.

وزادت حالات الشفاء في إيطاليا بنسبة 15.5 بالمئة إلى 5 آلاف و129 حالة، بينما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة، وهو رقم تتم متابعته عن كثب في ظل نقص الأسرة بالمستشفيات، بحوالي 6 بالمئة إلى 2655 حالة.

ولا يزال إقليم لومباردي المحيط بمدينة ميلانو هو الإقليم الأكثر تضرراً بتفشي الفيروس، بوجود أكثر من 22 ألف حالة إصابة و2549 حالة وفاة، بينما سجل إقليم لاتسيو الذي يشمل العاصمة روما 1008 حالات إصابة و43 حالة وفاة.

نقلت وكالة آغي عن مدير مستشفى سان مارتينو للأمراض المعدية في جنوى قوله إن "عدد المصابين حتى اليوم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. نحن نواجه وباء فيروسيا لا يُظهر في أغلب الحالات أعراضاً أو يظهر أعراضا محدودة". وأضاف "هناك عدد كبير جداً من الناس الذين يتجولون ويحملون الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى الآخرين".

وبعد صدور دعوات في لومبارديا وكذلك في روما،تدرس الحكومة اللجوء إلى نشر الجيش لتطبيق الإجراءات المقيدة للتنقل لا سيما بعد تسجيل 9500 مخالفة الخميس.

وصارت بلديات عدة تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تطبيق القيود على التنقلات ورصد التجمعات المخالفة. ومن المنتظر أن يضاف 13 ألف شرطي إلى السبعة آلاف المنتشرين حالياً على طرقات المنطقة.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن إصدار مرسوم حكومي يتضمن تدابير جديدة منتصف الأسبوع المقبل.

خ.س/إ.ع (أ ف ب، د ب أ، رويترز)