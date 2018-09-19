إحصائيات: 75 % من نساء ألمانيا يعتمدن ماليا على دخلهن الخاص

ارتفع عدد النساء اللاتي يعتمدن على دخلهن الخاص في المعيشة في ألمانيا. فقد كشف مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء (6 آذار/ مارس) في مدينة فيسبادن بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق الجمعة (8 آذار/ مارس) المقبل، أن نحو 72 في المئة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 عاماً استطعن تدبير غالبية تكاليف معيشتهن عبر دخلهن الشخصي من العمل عام 2017. بينما كانت تبلغ النسبة قبل عشرة أعوام 65 في المئة فقط.

ورصد المكتب تغيرات ملحوظة في الفئة العمرية بين 55 و 64 عاماً، حيث اعتمدت 57 في المئة من النساء في هذه الفئة العمرية على دخلها الخاص في توفير سبل المعيشة عام 2017، في حين كانت تبلغ النسبة قبل عشرة أعوام 36 في المئة.

وفقاً للإحصائيين، فإن الأمهات العاملات يكسبن أجراً أقل بكثير من الآباء. فبحسب إحصائيات ضريبة الدخل لعام 2014، حصلت الأمهات على أجر يبلغ في المتوسط 29 ألف يورو في السنة، وهو أقل من أجر الآباء في السنة التي تلي ولادة الطفل الأول، ولا يتضمن ذلك بدل " بدل رعاية الطفل". واعتباراً من السنة الثانية من عمر الطفل، انخفض الفرق إلى حوالي 22 ألف يورو، وظل الاختلاف على الأقل حتى سن 18 عاماً بالمبلغ نفسه تقريباً.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ/إ بي دي)