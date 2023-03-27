 إحصائيات: ملايين الألمان لا يستخدمون الإنترنت! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 11.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

إحصائيات: ملايين الألمان لا يستخدمون الإنترنت!

لم يعد هناك غنى عن شبكة الإنترنت لأغلب الناس، فقد أصبحت عالما موازيا تجري فيه عمليات البيع والشراء والتعلم والتواصل وغيرها. رغم ذلك هناك أكثر من 2,5 مليار إنسان ليسوا متصلين بالإنترنت، فما هو الموقف في ألمانيا وأوروبا؟

هناك أسباب لعدم استعمال الأنترنيت منها عدم توفر البنية التحتية أو الانقطاع احيانا!

صورة رمزية لاستخدام الإنترنت

تفيد بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، بأن متوسط نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى الاتحاد الأوروبي بلغت 7% العام الماضي، 2022. وكانت هناك فوارق واضحة بين دول الاتحاد الأوروبي.

مختارات

فوفقا للبيانات، بحسب ما نقل مكتب الإحصاء الألماني؛ فإن أقل من 4% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاما في الدول الاسكندنافية ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا وأيرلندا لم يستخدموا الإنترنت مطلقا. وفي المقابل، سجلت اليونان والبرتغال أعلى نسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي (14%)، وكذلك كرواتيا وبلغاريا (13% لكل منهما).

أين تقف ألمانيا في المقارنة الأوروبية؟

أما في ألمانيا فما يزال هناك حوالي 6% من المواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاما، غير متصلين بالإنترنت؛ أي أنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقا، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء (11 أبريل/ نيسان 2023) في مقره بمدينة فيسبادن.

وبحسب البيانات الخاصة بعام 2022، فإن هذا يعادل نحو 3,4 مليون شخص. وكما هو متوقع، كانت نسبة غير المتصلين بالإنترنت مرتفعة بشكل خاص بين كبار السن. ففي الفئة العمرية من 65 إلى 74 عاما، بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت 17%.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة غير المتصلين، بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عاما، 5%. وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما، كانت النسبة %2.

 

يذكر أن مستخدمي الإنترنت في ألمانيا في عام 1997، كانوا 4,1 مليون شخص، وكانوا يشكلون 6,5% من السكان. وفي عام 2022، انقلبت النسبة رأسا على عقب، فقد أصبحت نسبة من لا يستخدمون الإنترنت حاليا في ألمانيا 6%.

ثلث سكان العالم ليس لديهم إنترنت

في الآونة الأخيرة لم يكن لدى حوالي ثلث سكان العالم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، كما أوضح الإحصائيون. ووفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة، بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى العالم العام الماضي حوالي 34%؛ أي ما يعادل 2;7 مليار نسمة.

والوصول إلى الإنترنتأسهل في أوروبا، حتى في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في أمريكا، على الرغم من أن 11 % من سكان أوروبا و17% من سكان أمريكا لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت أيضا.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، ك ن أ)

ما مشكلة الإنترنت في ألمانيا؟

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