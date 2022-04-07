إحداهن ألمانية.... من هن أغنى عشر سيدات في العالم؟

نشرت مجلة فوربس الأمريكية مؤخراً تقريراً عن أغنى الأشخاص في العالم. وقالت المجلة إن من بين 2668 مليارديراً في قائمة هذا العام 2022، كان هناك عدد قليل من النساء، بلغ عددهن 327 فقط، بانخفاض من 328 العام الماضي.

وتقول المجلة إن قيمة ما تملكنه النساء اللواتي وردت أسماءهن في القائمة التي نشرت مؤخراً (بما في ذلك أولئك اللائي يشاركن ثروتهن مع أزواجهن أو أطفالهن أو أشقائهن) نحو 1.56 تريليون دولار، بارتفاع قدره ثلاثة مليارات دولار عن العام الماضي.

وبحسب المجلة، فقد ورثت غالبية هؤلاء النساء الثريات - 226 سيدة - ثروتهن، بما في ذلك أغنى ثلاث نساء في العالم: لوريال وريثة فرانسواز بيتنكور مايرز، ووريثة وول مارت أليس والتون وجوليا كوخ، اللتين ورثتا حصة في شركة كوخ للصناعات Koch Industries عندما كان زوجة لديفيد كوتش، وقد توفيت في عام 2019.

وفي هذا العام دخلت القائمة ريناتا كيلنيروفا وأطفالها الأربعة بثروة تقدر بنحو 16.6 مليار دولار لتصبح أغنى مليارديرة لهذا العام وهي وريثة بيتر كيلنر، والذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية في مارس/آذار 2021.

ويشير التقرير إلى أن 101 سيدة من النساء اللواتي وردت أسماءهن في قائمة المليارديرات في العالم لهذا العام نجحن في تكوين ثرواتهن بأنفسهن - ما يعني أنهن أسسن أو شاركن في تأسيس شركة، أو قمن بتكوين ثرواتهن الخاصة - ولم يرثنها - بما في ذلك رائدة الأعمال ديان هندريكس والتي تقوم شركتها بتوريد الأسقف، والشريكة المؤسسة لشركة Gap دوريس فيشر، والمقامرة البريطانية عبر الإنترنت دينيس كواتس.

ومن بين الوافدات الجدد هذا العام المغنية الأمريكية ريهانا. وجاءت في القائمة أيضاً ميلاني بيركنز، المؤسس المشارك لشركة التصميم Canva والبالغة من العمر 34 عامًا؛ وميليندا فرينش جيتس، التي دخلت القائمة بعد طلاقها من بيل جيتس في منتصف عام 2021.

يذكر أنه يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من المليارديرات في العالم، بعدد يبلغ 90 شخصاً، تليها الصين (63 ، بما في ذلك 11 من هونغ كونغ) وألمانيا (35 شخصاً).

من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟ مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية (ليدل) ديتر شفارتس، البالغ من العمر 77 عاماً، والذي قدرت ثروته بنحو 37 مليار يورو، الأمر الذي جعله أغنى رجل ألماني على الإطلاق وفقاً لمجلة بلانتس بزنس. افتتحت فروع ليدل الأولى في سبعينيات القرن الماضي، حول مدينة لودفيغ شافين، وتوسعت في الوقت نفسه في جميع أنحاء العالم. ووصلت هذا العام إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل ليدل منافسة شرسة لوول مارت.

من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟ صنفت المجلة عائلة رايمان في المرتبة الثانية في قائمة أثرياء ألمانيا. مع مقتنياتها في مجموعة صحة المستهلك (ريكيت بنكيسر) ومنتجات الشعر ويللا. وصلت ثروتها إلى الـ 30 مليار يورو. إذ أن ما بدأ كمؤسسة كيميائية في القرن الـ19، هو الآن إمبراطورية تشمل العلامات التجارية الشهيرة المتنوعة مثل كلياراسيل، كوتي، جيمي تشو وكرسبي كريم (دونات).

من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟ إليزابيث شيفلر- تومان، وابنها غيورغ، أصحاب شركة شيفلر العالمية لصناعة الآلات ومعدات السيارات العالمية والصناعية، والمساهمين الرئيسيين في شركة (كونتيننتال) لصناعة الإطارات. إذ احتلت عائلة شيفلر المرتبة الثالثة بين أغنى العائلات في ألمانيا مع ثروة قدرت بنحو 25.5 مليار يورو.

من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟ ألدي اسم مألوف في ألمانيا.. صُنفت عائلة كارل ألبريشت، رئيس ألدي زود (جنوب) والمؤسس المشارك لسلسلة المحلات التجارية الناجحة هذه، في المرتبة الرابعة في قائمة أثرياء ألمانيا بثروة قدرت حوالي الـ23 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي في عام 2014 - غير أن امبراطوريته تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع ليدل في ألمانيا.

من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟ كذلك، فإن ثيو شقيق كارل ألبريشت، المؤسس الآخر لسلسلة ألدي، يدير سلسلة متاجر ألدي الألمانية الشمالية (ألدي نورد). وبحسب التقديرات صنفت هذه العائلة في المرتبة الخامسة لأغنى العائلات الألمانية في عام 2017، بثروة قدرت نحو الـ18.5 مليار يورو. إضافة إلى ذلك، تدير العائلة أيضاً سلسلة متاجر البقالة ( جو تريدر) بالولايات المتحدة.

من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟ صنفت مجلة بلانتس بزنس سوزان كلاتن سيدة الأعمال الألمانية البالغة من العمر 55 عاما، ووريثة شركة صناعة السيارات الفاخرة بي إم دبليو، والشركة المصنعة للأدوية والكيماويات "أتلانتا"، السادسة على قائمة أغنى الأغنياء الألمان، بثروة بلغت الـ 18.5 مليار يورو. داغمر برايتنباخ/ ريم ضوا.



وفيما يلي قائمة الأشخاص:

1- الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز

صافي الثروة: 74.8 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة لوريال

وتعد هي أغنى امرأة على هذا الكوكب للسنة الثانية على التوالي. وهي حفيدة مؤسس عملاق التجميل لوريال، وظهرت لأول مرة على قائمة المليارديرات في العالم في عام 2018، بعد وفاة والدتها، ليليان بيتينكور، أغنى امرأة في العالم.

2- الأمريكية أليس والتون

صافي الثروة: 65.3 مليار دولار

مصدر الثروة: وول مارت

وهي ابنة مؤسس وول مارت سام والتون. ارتفعت ثروة أليس والتون بما يقدر بنحو 3.5 مليار دولار على مدار العام الماضي بفضل ارتفاع أسهم وول مارت، وكانت أغنى امرأة في العالم في عام 2020، لكنها فقدت مكانتها لصالح بيتنكور مايرز.

3 - الأمريكية جوليا كوخ

صافي الثروة: 60 مليار دولار

مصدر الثروة: صناعات كوتش

وهي أرملة دافيد كوخ أحد أشهر المتبرعين للأعمال الخيرية، وتمتلك هي وأطفالها 42٪ من أسهم شركة Koch Industries، ثاني أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة.

4- الأمريكية ماكينزي سكوت

صافي الثروة: 43.6 مليار دولار

مصدر الثروة: أمازون

منذ طلاقها من مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس في عام 2019، أصبحت سكوت واحدة من أكثر فاعلي الخير ربما في التاريخ الحديث، إذ تبرعت بمبلغ 12.5 مليار دولار لأكثر من 1250 منظمة خيرية في أقل من عامين.

5- الأمريكية جاكلين مارس

صافي الثروة: 31.7 مليار دولار

مصدر الثروة: حلوى ، طعام للحيوانات الأليفة

ورثت مارس ما يقدر بثلث شركة مارس إنكوربوريتد ، وهي مجموعة الشركات المنتجة للحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة والمالكة للعلاقة التجارية ام اند ام M & M's وعلامات تجارية أخرى مثل IAMS و Pedigree. أسس الشركة جدها فرانك سي مارس عام 1911.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية أظهرت دراسة لمؤسسة الإغاثة (أوكسفام) أن الهوة بين الأغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 2015 بشكل غير مسيوق. وحسب الدراسة فإن أغنى ثمانية أشخاص من أغنياء العالم يمتلكون ثروة تقترب مما يمتلكه نصف فقراء البشرية إجمالا. واستندت الدراسة إلى بيانات متعددة المصادر، منها على سبيل المثال تقديرات مجلة فوربس بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال في العالم بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية وقالت (أوكسفام) التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة" إنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه ثمانية أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية. وطبقا لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصا تساوي ثروة أفقر 50 بالمائة من سكان الأرض.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية يعتقد أن ثروة مايكل بلومبيرغ محافظ نيويورك السابق قد وصلت في عام 2016 إلى 40 مليار دولار، وأحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الأغنى في العالم حسب ارقام مجلة "فوربس". ويعمل بلومبيرغ في عدة مجالات، منها الإعلام ويمتلك عدة قنوات تلفزيونية، وكذلك في مجال الاستثمار وفي مجال البرمجيات.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية أما لاري إليسون المدير التنفيذي السابق لشركة أوراكل للبرمجيات فانخفضت ثروته من نحو 55 مليار دولار في عام 2015 إلى 43.6 مليار دولار في عام 2016، حسب مجلة فوربس. لكنه ما زال ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم وحل في المركز السابع.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ كان في المركز السادس وبثروة وصلت إلى 44.6 مليار دولار في عام 2016. وكانت مجلة فوربس قد وضعته في المركز العاشر في العام الماضي ضمن قائمة الرجال الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية قُدرت ثروة جيف بيزوس المدير التنفيذي لموقع أمازون بـ 45.2 مليار دولار في عام 2016. بيزوس من مواليد 1964 وأسس موقع أمازون في سنة 1994.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية كان المكسيكي كارلوس سليم من أغنى أغنياء العالم، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في عام 2016. ووصلت ثروته إلى 50 مليار دولار، ويملك سليم شركات عملاقة للاتصالات.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافت كان في المركز الثالث ووصلت ثروته إلى 60.8 مليار دولار.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية أمانسيو أورتيغا قفز إلى المركز الثاني عالميا بعد أن كان في المركز الرابع في عام 2015. وأورتيغا هو مالك سلسلة محال "زارا" للملابس. وكانت ثروته قد وصلت إلى 67 مليار دولار في عام 2016.

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية بيل غيتس هو أغنى شخص في العالم لعام 2016 حسب مجلة فوربس ووصلت ثروته إلى 75 مليار دولار. بينما كان في المركز السابع في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في العالم، حسب نفس المجلة. الكاتب: زمن البدري



6- الأسترالية جينا رينهارت

صافي الثروة: 30.2 مليار دولار

مصدر الثروة: التعدين

تترأس رينهارت شركة التعدين والزراعة الأسترالية Hancock Prospecting Group، التي أسسها والدها لانج هانكوك والذي توفي عام 1992. لسنوات، خاضت جينا معركة قضائية ضد أبناءها البالغين حول صندوق الأسرة، ويتوقع أن تستمر المعارك القضائية حتى العام المقبل على الأقل ؛ إذ أرجأ القاضي موعد الجلسة التالية حتى عام 2023.

7- الأمريكية ميريام أديلسون

صافي الثروة: 27.5 مليار دولار

مصدر الثروة: الكازينوهات

وهي أرملة الجمهوري البارز وقطب صناعة الكازينوهات شيلدون أديلسون. تمتلك ميريام الآن حصة زوجها الراحل بنسبة تقترب من 50 ٪ في لاس فيغاس ساندز بعد وفاته في أوائل عام 2021. بعد شهرين من وفاة أديلسون، وافقت الشركة على بيع أصولها البارزة في لاس فيغاس، بما في ذلك منتجع بعض المنتجعات الشهيرة، مقابل 6.25 مليار دولار في محاولة منها للتركيز على السوق الآسيوية.

8- الألمانية سوزان كلاتن

صافي الثروة: 24.3 مليار دولار

مصدر الثروة: بي إم دبليو ، شركات أدوية

تمتلك سوزان كلاتن حوالي 19٪ من شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، والتي ورثتها عن والدتها جوانا كوانت والأب هربرت كواندت، رجل الصناعة الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ شركة BMW من الإفلاس في عام 1959. تمتلك كلاتن أيضًا شركة الكيماويات ألتانا.

9- التشيلية ايريس فونتبونا

صافي الثروة: 22.8 مليار دولار

مصدر الثروة: التعدين

هي أرملة قطب الأعمال التشيلي اندرونيكو لوكسيك، الذي توفي بالسرطان في عام 2005 بعد أن جمع ثروة من التعدين والمشروبات. تمتلك هي وعائلتها مناجم نحاس في تشيلي من خلال شركة Antofagasta Plc، التي يتم تداول أسهمها في بورصة لندن. كما تمتلك العائلة حصة الأغلبية في كوينينكو Quiñenco، وهو تكتل تشيلي يتم تداول أسمه ايضاً ويُعنى بالبنوك والبيرة والتصنيع.

10- الأمريكية أبيغيل جونسون

صافي الثروة: 21.2 مليار دولار

مصدر الثروة: إدارة الأموال

تشغل أبيغيل جونسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديلتي للاستثمارات Fidelity Investments منذ عام 2014 بعد أن تولت منصب والدها الراحل نيد جونسون الثالث. تمتلك ما يقدر بنحو 24.5 ٪ من الأسهم في الشركة التي تمتلك 4.2 تريليون دولار من الأصول المدارة والتي أسسها جدها في عام 1946.

عماد حسن/خ.س