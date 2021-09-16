 إحالة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مجدداً إلى محكمة استثنائية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2021

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أخبار

إحالة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مجدداً إلى محكمة استثنائية

أحالت النيابة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ "محكمة استثنائية" لتبدأ محاكمتهم في قضية منع المحامون من الإطلاع على أوراقها.

#FreedomofSpeech Alaa Abd El Fattah, Egypt

احالت النيابة العامة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى محكمة استثنائية مجدداً.

وقالت والدته الاستاذة الجامعية ليلى سويف لفرانس برس إن "علاء ابلغ شقيقته منى التي كانت تزوره في السجن اليوم (السبت) أنه تم ابلاغه باحالته الى محكمة جنح أمن دولة طوارئ وأن المحاكمة ستبدأ الاثنين".

وأكد محاميه خالد علي في تدوينة على صفحته على فيسبوك المعلومات نفسها مؤكداً أن ناشطين آخرين هما "محمد باقر" و "محمد اكسجين" احيلا للمحاكمة مع علاء على ذمة قضية واحدة.

مختارات

بعد يوم من الاعتداء على عائلة الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح أمام السجن الذي "يُحتجز فيه"، اعتقلت السلطات شقيقته الناشطة سناء سيف "بتهمة نشر شائعات حول تفشي كورونا في السجون". العفو الدولية أدانت اعتقال الناشطة.

ذكرت مصادر قضائية مصرية أن القضاء أصدر حكما بالسجن عاما ونصف العام بحق الناشطة البارزة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على دعوة 31 دولة غربية للقاهرة للتوقف عن ملاحقة المعارضين.

وقال محامي الناشط علاء عبد الفتاح، خالد علي في تصريحات خاصة لموقع "المنصة" إنه وفريق الدفاع عن باقي المتهمين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لم يتسن لهم معرفة التهم الموجهة لموكليهم في القضية، حيث لم تمكنهم نيابة أمن الدولة العليا من الإطلاع على أوراقها أو الحصول على نسخ منها.

وأوضحت ليلى سويف أن الاتهامات التي سيحاكم علاء بموجبها "غير معروفة ذلك أن النيابة لم تبلغ المحامين". ولكنها رجحت أن تكون التهمة "نشر أخبار كاذبة لأن النيابة استدعته قبل حوالى شهر وحققت معه في هذا الاتهام".

وكتبت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح (39 عاما)على فيسبوك بعد أن زارته في السجن أنها "لم تر يوماً" شقيقها في مثل هذه الحالة السيئة، واضافت "علاء يتعامل كأنه سيموت في هذا السجن".

كان علاء عبد الفتاح قد ألقي القبض عليه في العام 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة وخرج في عام 2019، وخلال تنفيذه لحكم مراقبة لمدة 5 سنوات أعيد توقيفه مجدداً بعد بضعة أشهر، ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين ولم تتم إحالته إلى المحكمة طوال هذه المدة.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، لتبدأ السلطات منذ ذلك الحين حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.

ع.ح./ع.أ.ج (أ ف ب)

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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