إجماع في الكونغرس على احتواء التصعيد مع إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020) أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديموقراطي سيصوّت الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وقالت بيلوسي "مخاوفنا لم تتبدّد".

في غضون ذلك أطلق أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس الأميركي نداء موحدا نادرا طالبوا فيه باحتواء التصعيد العسكري في مواجهة إيران، بعد إطلاق الجمهورية الإسلامية صواريخ على قاعدتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.

وأشاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بخطاب الرئيس دونالد ترامب الذي أدلى به في وقت سابق اليوم واصفا إياه بأنه "ممتاز"، وقال إن الخطاب كان "مدروسا وحازما"، وتابع "أتوجه إلى الإيرانيين والنظام الإيراني: لقد منحكم (ترامب) فرصة وضع حد لهذا الأمر برمته بطريقة سلمية. منحكم فرصة للحصول على السلام والازدهار، عليكم أن تغتنموها". كما توجّه غراهام إلى البيت الأبيض بالقول "لا ضرورة لإطلاق ردود انتقامية لمجرد الردود الانتقامية".

من جهتهم أيد الديموقراطيون الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لترامب خطاب التهدئة الذي اعتمده الرئيس. وقال السناتور الديموقراطي بين كاردن "نريد جميعا أن نشهد احتواء للتصعيد، هذا هو هدفنا".

وأقر السناتور روبرت ميننديز بـ"سعادته لعدم مقتل أي عسكري أميركي" في الضربة الإيرانية، مشيرا إلى أن "خطاب الرئيس ما كان يمكن أن يدفع أكثر باتجاه التهدئة".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)