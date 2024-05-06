"إجلاء المدنيين غير مقبول".. تحذير أوروبي من التصعيد في رفح

انضمت ألمانيا إلى المحذرين من تداعيات شن إسرائيل عملية كبيرة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وأكد الاتحاد الأوروبي وجوب منع شن العملية، كما حذرت اليونيسف من مصير أطفال رفح. وأجرى بايدن اتصالا مع نتنياهو.

جددت الحكومة الألمانية تحذيراتها من تداعيات شن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة الفلسطيني. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الإثنين (السادس من مايو/ أيار 2024)، إن هذه المنطقة يقيم بها أكثر من مليون شخص، وأردفت: "هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى الحماية. إنهم يحتاجون بالطبع إلى دعم إنساني".

وكانت الحكومة الألمانية وكذلك وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أعلنتا مرارا في الفترة الماضية أن شن هجوم بري واسع النطاق على رفح سيكون بمثابة"كارثة إنسانية متوقعة".

وفي الوقت نفسه، أدانت المتحدثة استئناف حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية، هجماتها على إسرائيل، وذلك بعد سقوط صواريخ أمس الأحد على معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) الحدودي بين إسرائيل وغزة، والذي يقع على مسافة غير بعيدة عن مدينة رفح، الأمر الذي أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين. يذكر أن معبر كرم أبو سالم يعد أهم المنافذ بالنسبة لتوريد المساعدات القادمة من إسرائيل إلى قطاع غزة المحاصر.

كما طالبت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية بعدم تعريض المفاوضات الجارية والصعبة للخطر، وقالت: "نمر في الوقت نفسه بوضع نجد فيه أكثر من 100 شخص في الأسر محتجزين لدى حركة حماس، وهؤلاء الأشخاص يجب إطلاق سراحهم".

وطالبت المتحدثة كل الأطراف ببذل "أقصى الجهود لأنه يتعين التوصل إلى وضع يمكن فيه إمداد الناس في غزة بسلع إنسانية على أفضل نحو ممكن وفي الوقت نفسه يمكن فيه تحرير الرهائن".

رفح بانتظار اجتياح إسرائيلي أو اتفاق للتهدئة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"الجيش الإسرائيلي يبدأ في إخلاء رفح"

ودعا الجيش الإسرائيلي الإثنين سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة إلى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الجيش الإسرائيلي بدأ اليوم في إخلاء مدينة رفح، حيث دعا السكان في شرق المدينة إلى التوجه إلى مخيم المواصي الذي يبعد بضعة كيلومترات شمالي رفح. وقال متحدث عسكري إن هذا الإجراء يسري على ما يقدر بـ 100 ألف شخص.

بوريل: يجب العمل لمنع شن هجوم على رفح

من جهته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن أمر إسرائيل للمدنيين بإخلاء رفح في جنوب غزة "غير مقبول".

وأضاف بوريل في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين في رفح تنذر بالأسوأ، ألا وهو المزيد من الحرب والمجاعة. إنه أمر غير مقبول". وأضاف بوريل إنه يجب على إسرائيل "التخلي" عن شن أي هجوم بري على المدينة.

واستطرد قائلا: "يمكن للاتحاد الأوروبي، بل وينبغي عليه، العمل مع المجتمع الدولي ،لمنع حدوث مثل هذا السيناريو".

اليونيسف: أطفال رفح ليس لهم ملاذ

كما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الإثنين من أن نحو 600 ألف طفل في رفح مهددون بـ"كارثة وشيكة جديدة"، داعية إلى عدم "إجلائهم بالقوة". وأكدت مديرة المنظمة كاثرين راسل "رفح الآن مدينة أطفال، وليس لأطفالها أي مكان آمن يلوذون به ضمن غزة. وإذا بدأت عمليات عسكرية واسعة، فلن يتعرض الأطفال لخطر العنف فحسب، بل أيضاً للفوضى والذعر - وهم منهكون جسدياً وعقلياً بالأصل".

وتشدد اليونيسف، التي طالبت مرة جديدة بوقف لإطلاق النار، خصوصا على وجود 78 ألف رضيع دون سن الثانية و175 ألف طفل دون الخامسة (تسعة من كل عشرة أطفال) يعانون من مرض أو عدة امراض معدية.

بايدن يتحدث مع نتنياهو

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين محادثة دامت نصف ساعة. وقبل المحادثة، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي لوكالة فرانس برس "أخبرنا الحكومة الإسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح...".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن اتفاقا بشأن (عملية إفراج عن) الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح حيث يلجأ أكثر من مليون شخص. تلك المحادثات مستمرة حاليا".

"قصف منطقتين في رفح"

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر في قطاع غزة الإثنين أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقتين في رفح سبق أن طلب الجيش صباحا من السكان إخلاءهما.

وقال مسؤول الإعلام في الدفاع المدني أحمد رضوان لوكالة فرانس برس إن المناطق المستهدفة "بالقرب من محيط مطار غزة الدولي ومنطقة الشوكة وأبو حلاوة ومنطقة شارع صلاح الدين وحي السلام". وأكد أسامة الكحلوت من غرفة طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني أن "القصف حاليا في المناطق الشرقية لمحافظة رفح".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على القصف لكنه كان قد أمر في وقت سابق الأحد سكان حيي الشوكة والسلام بإخلائهما والانتقال إلى مناطق "آمنة".



ص.ش/أ.ح/ م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)