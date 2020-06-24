 إثيوبيا: مسلحون يقتلون 34 شخصاً في هجوم على حافلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.11.2020

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إثيوبيا: مسلحون يقتلون 34 شخصاً في هجوم على حافلة

قالت لجنة حقوق الإنسان الوطنية في إثيوبيا أن مسلحين استهدفوا حافلة ركاب في غرب البلاد ما أوقع 34 قتيلاً على الأقل في حصيلة أولى، فيما تبنّت سلطات إقليم تيغراي الضربات الصاروخية التي طالت مطار العاصمة الإريترية أسمرة.

مقاتلون في إقليم تيغراي الإثيوبي بتاريخ 9 نوفمير/ تشرين الثاني 2020

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قتل مسلّحون 34 شخصاً على الأقل في هجوم "مروع" استهدف حافلة ركاب في غرب إثيوبيا، المنطقة التي شهدت مؤخراً سلسلة هجمات دامية ضد مدنيين، وفق ما أفادت لجنة حقوق الإنسان الوطنية اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020). وقالت اللجنة في بيان إن "التقديرات حالياً تشير إلى أن عدد الضحايا يبلغ 34 شخصاً، ويرجّح بأن يرتفع" جرّاء الهجوم الذي وقع ليل السبت في منطقة بنيشنقول-قماز.

ويأتي الإعلان عن هذا الهجوم بعد وقت قصير من قول زعيم إقليم تيغراي الإثيوبي لرويترز اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 12 يوماً في إثيوبيا.

وذكر دبرصيون جبراميكائيل رئيس  إقليم تيغراي  أن قواته قاتلت قوات إريترية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية. ولم يحدد مكان المعارك لكنه قال إن القوات الإريترية منتشرة وتقاتل على الحدود الإثيوبية. وأضاف أن قواته تقاتل "16 فرقة" من فرق الجيش الإريتري بالإضافة إلى قوات إثيوبية.

وفي أول رد فعل له قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في ولاية تيغراي المتمردة "بنفسها". 

وقال رئيس إقليم تيغراي دبرتسيون غبر ميكائيل لفرانس برس إن "القوات الإثيوبية تستخدم كذلك مطار أسمرة" في عمليتها العسكرية ضد منطقته، ما يجعل المطار "هدفاً مشروعاً" على حد تعبيره للضربات التي وقعت ليل السبت.

وكان  رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد  قد بدأ هجوماً عسكرياً في إقليم تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ونفت حكومة إريتريا أي دور لها في الصراع. ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام قبل عامين، إلا أن حكومة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لا تزال معادية لقيادة تيغراي بعد دورها في حرب مدمرة بين عامي 1998 و2000.

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ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة الإثيوبية على حديث دبرصيون عن الضربات في إريتريا. وكان عضو في حزب دبرصيون، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قد هدد أمس السبت بمهاجمة أهداف إريترية. وقال دبرصيون لرويترز إن القتال على الأرض يستعر "على عدة جبهات" وإن معدلات نزوح المدنيين آخذة في الارتفاع.

ويتهم أبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تدير الإقليم الجبلي الذي يقطنه أكثر من خمسة ملايين، بالخيانة والإرهاب ويقول إن حملته العسكرية ستستعيد النظام.

وفاز أبي بجائزة نوبل للسلام بفضل اتفاق السلام مع إريتريا عام 2018.

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن القتال في إثيوبيا دفع أكثر من 14500 شخص للهروب إلى السودان.

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)

  • Sudan Bürgerkrieg

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    بعد حرب استقلال طويلة ودامية، انفصل الجزء الجنوبي من السودان وقامت عليه جمهورية جنوب السودان. واندلعت هذه الحرب عام 1955، حيث قاتل مسيحيو جنوب السودان من أجل الاستقلال عن الشمال حتى قبل أن ينقل المستعمرون البريطانيون صلاحياتهم إلى حكومة الخرطوم.

  • Sudan Bürgerkrieg John Garang 1997

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    تمتع جنوب السودان نسبياً بحالة من السلم والحكم الذاتي للفترة من عام 1972 إلى 1983، قبل أن يسقط مجدداً في أتون حرب أهلية. وخاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان وذراعها العسكري قتالاً، قاده الجنرال جون قرنق، ثم سرعان ما انقسمت الحركة بين سيلفا كير ورياك مشار.

  • red carpet with print Welcome to South Sudan (Photo: )

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    في يناير/ كانون الثاني 2011 صوت سكان جنوب السودان لصالح الاستقلال في استفتاء شعبي. وصار سيلفا كير رئيساً للدولة ورياك مشار نائباً له. واستندت الدولة الوليدة على اتفاق سلام أبرمه قرنق عام 2005 قُبيل مقتله في حادث تحطم مروحية بعد أسابيع من التوقيع.

  • South Sudanese soldier with machine gun

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    لكن التحالف بين خصوم الأمس وحلفاء اليوم لم يدم طويلاً، فبعد سنتين من إعلان الاستقلال في تموز/ يوليو 2013 تجاهل الرئيس كير نائبه مشار وجميع أعضاء الحكومة الآخرين. وفي خطوة ذات دلالة ارتدى بزته العسكرية مجدداً عند إلقائه إحدى خطاباته أمام وسائل الإعلام، متهماً مشار وحلفاءه بمحاولة الانقلاب عليه. وكانت تلك بداية الحرب الأهلية مستمرة.

  • Refugees in Minkaman, South Sudan

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    لقي خمسون ألف شخص على الأقل حتفهم في هذا النزاع، وأُجبر أكثر من 2.4 مليون شخص على ترك منازلهم، وفشلت جميع محاولات إنهائه. وفي أيار/ مايو 2014 أُعيد تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة مكونة من 14000 عنصر للانتشار في مواقع محددة لحماية المدنيين.

  • Südsudan - Abkommen

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    تمخض لقاء بين كير (يسار الصورة) ومشار (يمين الصورة) في أيار/مايو 2015 بأديس أبابا عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما بعث الآمال مجدداً بتحقيق السلام، لكن تلك الآمال سرعان ما تبخرت، إذ اندلع القتال بين أنصارهما بعد ساعات من التوقيع. وأخفق القائدان في الالتزام بالاتفاق والأسوأ من ذلك أنهما فقدا السيطرة على المقاتلين التابعين لهما بحسب ما قال مراقبون.

  • South Sudanese rebel leader Riek Machar

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    بصعوبة ولد اتفاق السلام الأخير الموقع في آب/ أغسطس 2015، إذ رفض الرئيس سيلفا كير في البدء التوقيع لكنه رضخ أخيراً للضغوط الدولية. كان جزء من الصفقة هو ضمان حماية عودة مشار من منفاه في أثيوبيا. وتمثل الخلاف الرئيسي بعدد الجنود ونوعية الأسلحة التي ستكون تحت سيطرته في جوبا.

  • Symbolbild Frauen Opfer Konflikt Südsudan

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    بينما حول النزاع البلاد إلى ركام من الدمار قال مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سعيد رعد الحسين إن كلاً من القوات الحكومية والمتمردين يلجؤون إلى الاغتصاب كوسيلة للإرهاب والحرب. وهو ما دفع مجلس الأمن لإرسال لجنة للتحقيق في هذا الشأن.

    الكاتب: فيليب زاندنر/ ر.أ


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