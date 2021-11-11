 إثيوبيا على حافة حرب أهلية لهيب نيرانها يثير قلق الجيران! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.11.2021

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سياسة واقتصاد

إثيوبيا على حافة حرب أهلية لهيب نيرانها يثير قلق الجيران!

تقف قوات المتمردين على أعتاب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط أجواء شديدة التوتر تعم البلاد، وأنباء عن اقتراب سقوط عاصمة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان. ما تأثيرات ذلك على دول الجوار والقرن الإفريقي؟

دبابة تابعة لقوات تيغراي

تقف إثيوبيا على أعتاب حرب أهلية طاحنة يتوقع أن تسفر عن بحر من الدماء وملايين اللاجئين

حرب أهلية طاحنة تلوح في الأفق وتوقعات بحمام دم مريع.. تلك هي الصورة التي تتوقعها جهات إقليمية ودولية عدة لما ستؤول إليه الأحداث في إثيوبيا، ما قد ينجم عنه أيضا تفكك الدولة الفيدرالية إلى عدة دويلات لا تجمعها إلا الكراهية العرقية الشديدة.

مختارات

صنفت إثيوبيا سبعة مسؤولين في وكالات أممية أشخاصا غير مرغوبين وطالبتهم بمغادرة البلاد، بسبب دقهم ناقوس الخطر حول أوضاع إقليم تيغراي المهدد بشبح المجاعة. والأمين العام للأمم المتحدة "مصدوم" من قرار أديس أبابا.

تقرير مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظيرتها الإثيوبية، يكشف عن فظاعات وجرائم مروّعة مورست بحق مدينيين في إقليم تيغراي، اتسمت حسب ميشال بشليه بـ"وحشية قصوى" وارتكبتها "جميع الأطراف بدرجات متفاوتة".

مع إعلان متمردي تيغراي تقدمهم نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يزداد الضغط على حكومة أبيي أحمد التي فرضت حالة الطوارئ رغم نفيها تقدم المتمردين. وأمرت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها بإثيوبيا بمغادرة البلاد.

تسارعت الجهود الدبلوماسية لتجنب شنّ هجوم على أديس أبابا بعد أن تقدمت قوات تيغراي صوب العاصمة الإثيوبية، ففيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، يزور المبعوث الأمريكي أديس أبابا لبحث سبل وقف العمليات العسكرية.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، قالت إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي بلغ مستويات "كارثية". وأضافت لمجلس الأمن بأن "خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متنامية حقيقي تماماً".

ما الذي حدث؟

في عام 2020 وردت انباء عن هجوم لقوات إقليم تيغراي شمال البلاد على معسكرات للجيش الفيدرالي، أمر على إثرها رئيس الوزراء أبي أحمد في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، برد عسكري على الهجوم. لكن "جبهة تحرير شعب تيغراي" نفت قيامها بالهجوم. وتقول الجبهة إن ما أعلنه أحمد كان مجرد ذريعة لغزو الإقليم.

أدى اشتداد القتال إلى فرار عشرات الآلاف إلى السودان المجاور الذي يعاني من مشكلات سياسية متصاعدة. وبعد عشرة أيام من اندلاع المعارك حذّرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع جرائم حرب في تيغراي. وأرسلت إريتريا المجاورة قوات إلى تيغراي لمؤازرة القوات الإثيوبية، لكن أديس أبابا نفت ذلك. تصاعدت المواجهات بين الجانبين حتى أقر أبيي احمد في 23 آذار/مارس 2021 بأن القوات الإريترية دخلت تيغراي، وفي اليوم التالي أعلنت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان أن جنوداً إريتريين ارتكبوا مجزرة بحق أكثر من مئة مدني في أكسوم.

خريطة توضح أهم مناطق إثيوبيا

خريطة توضح أهم مناطق إثيوبيا

في 28 حزيران/ يونيو الماضي ومع تقدم "قوات دفاع تيغراي"، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها أبيي في تيغراي عاصمة الإقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفاً في النزاع. وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه المتمردون "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا بمواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.

لكن وفي 14 تموز/يوليو، وبعد أربعة أيام على فوز حزب أبي في الانتخابات تعهد بـ "صد الهجمات". وفي اليوم التالي، أعلنت ثلاث مناطق أنها ستنشر قوات دعماً لعمليات القوات الفدرالية في تيغراي. وامتد النزاع إلى منطقتين مجاورتين لتيغراي هما عفر وأمهرة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول دخل النزاع منعطفاً جديداً مع قيام الطائرات الإثيوبية بشن ضربات جوية على ميكيلي، مطلقة حملة قصف جوي في تيغراي. ومع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب وقتل ونهب واسعة قامت بها القوات المتصارعة، يُخشى أن تقترب البلاد من مذابح مروعة قد لا يتمكن أحد من إيقافها قريباً.

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مسائيةDW : هل تسقط أديس ابابا في أيدي قوات تيغراي وحلفائها؟

هل تسقط العاصمة؟

اليوم تحبس أديس أبابا أنفاسها والمروحيات العسكرية تحوم فوق في أجزاء من المدينة. وتسيطر حالة من الغموض والخوف على الحياة اليومية في العاصمة الإثيوبية. فبعد مرور عام واحد وصلت الحرب إلى قلب ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

فر الكثير من الإثيوبيين من مناطق تشهد معارك حالياً في تيغراي وعفر وأوروميا إلى أديس أبابا. لكن بعد 12 شهراً من الصراع في إثيوبيا، يعاني سكان العاصمة من أزمة اقتصادية، حسبما قال ميشائيل تروستر، مدير مؤسسة "فريدريش إيبرت" في إثيوبيا، مع تضخم هائل يضغط على أنفاس المواطنين يومياً.

ويقف تحالف المتمردين، المكون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو، على بعد أقل من 400 كيلومتر عن العاصمة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، وفي الشرق يريدون قطع طريق الإمدادات الذي يصل المدينة بالميناء المهم في دولة جيبوتي المجاورة. ويتساءل الناس متى ستسقط العاصمة، في الوقت الذي دعت فيه السلطات إلى تسليح النفس والدفاع عن العاصمة.

وقد أدى الصراع إلى أزمة إنسانية خطيرة في البلاد، حيث يعتمد ملايين الأشخاص الآن على المساعدات. وأصبح أبي أحمد الإصلاحي المحتفى به دولياً، طرفاً في الصراع وتعرض لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات  حقوقية مريعة، أوقف المانحون الغربيون، وخاصة الولايات المتحدة، بسببها الكثير من المساعدات لإثيوبيا.

مناصرون لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

دعا رئيس الوزراء سكان العاصمة لتسليح أنفسهم والاستعداد للدفاع عن المدينة

عرقيات متناثرة بين البلاد

وفي مقابلة لها مع DW من كينيا قالت أليس ويريمو نديريتو، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، إن البلدان الأفريقية تحكمها حدود استعمارية وهذه الحدود الاستعمارية تقسم المجتمعات العرقية إلى قسمين. على سبيل المثال، توجد جماعة الأورومو في كل من كينيا وإثيوبيا، والصوماليون موجودون في كل من الصومال وإثيوبيا، ويوجد اللوو في كل من إثيوبيا وجنوب السودان. لذا فإن خطر نشوب نزاع عبر الحدود وانتشاره كبير جدًا في الوقت الحالي.

وأضافت نديريتو: "نحن بحاجة إلى تدخل الهيئات الدولية الفاعلة. جيران إثيوبيا بحاجة إلى العمل على ضمان منع النزاعات عبر الحدود قبل وقوعها وعدم التعامل معها عند حدوثها. لقد رحبت بيانات الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، اللذين قالا إنهما يعملان الآن لدعم إثيوبيا. إنها خطوة إيجابية للغاية".

وتؤكد نديريتو على أن الأزمة أعمق بكثير من مشكلة عرقية التيغراي والأورومو، "هذه مشكلة إثيوبية. إذا حللنا مشكلة تيغراي اليوم ولم نحل ما يحدث في منطقة أورومو، فسنواجه مشكلة أخرى مستقبلاً". لكن ما عقد الأمور وقلل من إمكانية الوصول إلى تهدئة بين الأطراف المتنازعة هو أن "رئيس الوزراء الإثيوبي قال مراراً وتكراراً إنه لا يمكنه التفاوض مع جبهة تحرير تيغري لأنه تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية".

مشاهدة الفيديو 01:59

إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع في "الحرب الوجودية"

الدول المجاورة تتحسب لأزمة إنسانية

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الكينية تشديد الإجراءات الأمنية على طول حدودها الشمالية التي يبلغ طولها 800 كيلومتر مع إثيوبيا. كما أقامت الشرطة حواجز طرق إضافية لمراقبة حركة الأسلحة والأجانب الذين قد يحاولون دخول كينيا بشكل غير قانوني.

وتخشى المجتمعات المحلية والحكومة الكينية من تدفق اللاجئين الإثيوبيين. وشمال كينيا هو بالفعل موطن لمخيمات اللاجئين في كاكوما في الشمال الغربي وداداب في الشمال الشرقي. وهي من بين أكبر مخيمات اللاجئين في العالم. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان المسؤولون الكينيون يضغطون بشدة لإغلاق المخيمات بالكامل بحلول منتصف عام 2022 - وهي خطة يمكن أن يفسدها اللاجئون الجدد من إثيوبيا.

وقال حسن خانيجي، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية ومقره نيروبي، لـ DW: "هناك احتمال بتدفق مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين اللاجئين، إلى كينيا". وقال إن ذلك "سيفرض تكاليف باهظة على كينيا"، مضيفًا أنه قد يؤدي إلى وضع إنساني، كينيا ليست مستعدة له. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مليونا شخص حالياً أزمة انعدام الأمن الغذائي في شمال كينيا، حيث وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه "خطير بشكل خاص" بسبب قلة هطول الأمطار.

كما يبدو أن الصراع في إثيوبيا قد أضعف بشكل غير مباشر تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان المجاورة. إذ لعبت إثيوبيا، في السنوات الأخيرة، دور الوساطة بين الفصائل المنافسة للرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة السابق ريك مشار. ويخشى مراقبون من أن تصبح عملية السلام في جنوب السودان أكثر صعوبة مع استمرار الحرب في إثيوبيا.

أيضاً، لجأ مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من حرب جنوب السودان إلى منطقة غامبيلا الإثيوبية على الحدود الغربية للسودان مع إثيوبيا. وإذا استمرت الحرب الإثيوبية، فإنها ستؤدي، وفق خبراء، إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي على الحدود بين جنوب السودان وإثيوبيا.

لكن خبراء ومراقبون يرون أن نتيجة الحرب في إثيوبيا قد تؤدي لإطاحة أبي احمد من المشهد السياسي، وهو ما سينعكس إيجابياً على أزمة سد النهضة مع مصر والسودان خاصة وأنه كان المسؤول الإثيوبي الأكثر تشدداً من أسلافه في هذا الملف الشائك والذي يثير قلقاً غير عادي لدى دولتي المصب، خاصة وأن سعة الخزان قد تتعدى حصتي دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل ما يثير شكوكاً حول الهدف منه.

عماد حسن

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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