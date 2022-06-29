 إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة

قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، في عملية لا تزال تثير غضب جارتيها، دولتي المصب مصر والسودان.

سدّ النهضة على النيل الأزرق

سدّ النهضة على النيل الأزرق

أكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزّان سدّ النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر. ولم تعلّق لا القاهرة ولا الخرطوم على الإعلان بعد. وقال أبي، في خطاب تلفزيوني الجمعة (12 أغسطس/آب) من موقع سدّ النهضة الإثيوبي الكبير في شمال غرب البلاد، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في إفريقيا "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".

وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ 25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أبي.

وفي ردّ مبطّن على انتقادات مصر والسودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "النيل هبة أغدقها الله علينا كي ينتفع منها الإثيوبيون"، منتقدا "الذين لا يتحمّلون المسؤوليات المنوطة بهم". لكنه أعاد التأكيد على أن إثيوبيا لا تنوي احتكار مياه النيل وهي ستبقى حريصة على عدم إلحاق أيّ ضرر لبلد في المصبّ.

وطلب كلّ من مصر والسودان مرارا وتكرارا من إثيوبيا أن توقف عمليات ملء السدّ، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. ويؤكد البلدان أن السدّ الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر بـ 74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.

وفي نهاية تموز/يوليو، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ تموز/يوليو 2020 بدون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.

إثيوبيا "ماضية" في مشروع سد النهضة... ماذا تبقى لمصر؟

وأكّد أبي من جهته أن "النيل هبة وهبت مجّانا لثلاثة بلدان، هي إثيوبيا والسودان ومصر. وهذه الدولة تستفيد من الاستخدام المجاني لمياهه"، مؤكدا "إذا كان أيّ بلد يظن أنه ينبغي عدم استخدامها، فهو يخالف قوانين الطبيعة". وذكّر في تغريدة "عندما بدأنا بتشييد السدّ على النيل، قلنا إننا لا نريد الاستيلاء على النهر لكننا نريد الاستفادة من المنافع التي هي من حقّنا". وأردف "نأمل أن تنتفع من النهر دولتا مصر والسودان، كما إثيوبيا، كلّ على طريقته... ونحن بقينا على وعدنا بعدم إلحاق ضرر بأحد".

مختارات

وخلال مراسم أقيمت الخميس، أعطى أحمد الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على سدّ النهضة الكبير الذي من المرتقب أن يضاعف كمّية الكهرباء التي تنتجها إثيوبيا. ويتمتّع التوربينان راهنا بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 750 ميغاوات.

وسعى أبي أحمد في هذه المناسبة مجددا إلى طمأنة القاهرة والخرطوم. وأعلن "سبق أن قلنا ونكرر للدول المطلة (على النيل) خصوصا مصر والسودان أنه بإنتاج الكهرباء نطور اقتصادنا ونود أن نسمح لمواطنينا الذين يعيشون في العتمة أن يروا النور". وقال "لا نسعى إلى تهميشهما والإضرار بهما".

وقال مدير المشروع كيفل هورو في هذه المناسبة إن "المشروع بمجمله أنجز بنسبة 83,3 %" موضحا أن "أعمال الهندسة المدنية تم إتمامها بنسبة 95 %". وأوضح أن الهدف "خلال العامين ونصف العام القادمين (...)هو استكمال السدّ بالكامل وتنفيذ كل مرحلة من مراحل الملء وتركيب التوربينات المتبقية" حتى يتمكن السدّ من الإنتاج بكامل طاقته.

يذكر أن سدّ النهضة الكبير يقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من الحدود السودانية على النيل الأزرق الذي يربط النيل الأبيض بالخرطوم ليشكل نهر النيل. ويبلغ طول السدّ 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا. أطلقت إثيوبيا المشروع عام 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار.

وتصل قدرته على توليد الكهرباء إلى 5000 ميغاوات وستسمح بمضاعفة الإنتاج الحالي لإثيوبيا حيث لا يحصل سوى نصف السكان البالغ عددهم 120 مليونا على الكهرباء. وترغب إثيوبيا في نهاية المطاف في أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة الكهربائية.

وأوصت الأمم المتحدة التي تم اللجوء إليها في 2021 الدول الثلاث بمواصلة محادثاتها التي بدأت برعاية الاتحاد الإفريقي، وهي حاليا في طريق مسدود. وتعتبر إثيوبيا السد أساسياً لتنميتها، بينما تعتبره مصر تهديداً "وجودياً" في حين حذر السودان من "مخاطر كبيرة" على حياة ملايين البشر.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    حكايات من ضفاف النهر

    مبادرة EverydayNile "يوميات النيل" انطلقت قبل 3 سنوات بهدف رسم خريطة بصرية معلوماتية عن مجتمعات دول حوض النيل، وكسر الصور النمطية عنها، واستكمال الحكايات المنقوصة عن النيل والتعرف على الآخر. افتتح معرض المبادرة في 15 يونيو/ حزيران، في معهد غوتة بوسط القاهرة، ويستمر حتى 20 يوليو/ تموز 2022.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    رحلة إلى الجذور

    عادت المصورة أسماء الجعفري إلى مسقط رأسها في أقصى جنوب مصر مدينة إدفو بأسوان، لتنقل حكايات قبيلتها "الجعافرة" في قريتها مع النيل، وكيف هاجر غالبية أبناء القرية إلى محافظات أخرى بحثا عن الرزق، تاركين خلفهم مهنة الأجداد "زراعة قصب السكر" التي تحتضر.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    ما بعد الفيضان

    لم تكن الفيضانات التي ضربت السودان في صيف 2020 عادية، فقد اجتاحت 16 ولاية وخلفت 103 قتلى وانهارت الآلاف من المنازل وتضرر أكثر من نصف مليون شخص بينهم السيدة سمية محمد (55 عاما) التي عادت لتجمع ما تبقى من أشياء في بيتها "المهدوم" بقرية الجماير.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    متى تأتي محطات المياه

    يجد سكان جوبا عاصمة، جنوب السودان، صعوبة في الحصول على المياه النظيفة بسبب عدم الاستقرار ونقص الاستثمار في قطاع المياه. وفي الوقت الذي يعتمد فيه سكان المدينة على صهاريج المياه، يتنتظرون أن تحل محلها محطات للمياه، تؤمن حاجتهم من المياه النظيفة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    نهر النيل الشاهد الصامت

    يعد نهر النيل أطول أنهار العالم، له رافدان رئيسيَّان: النيل الأبيض ينبع من جنوب رواندا، والنيل الأزرق من أثيوبيا. في عام 1937 قطع المستكشف الألماني بوركهارت فالديكر نحو 7 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام لمدة 4 سنوات، بين مصب النيل بمصر ومنبعه في بوروندي، ليبني في نهاية المطاف هرما صغيرا بات معلما سياحيا في المنطقة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    المياه سلعة نادرة!

    سكان غوما بدون مياه صالحة للشرب، بعد أن تسبب بركان جبل نيراغونغو في مقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية في مايو/أيار 2021 في إذابة خزانات المياه الخاصة بهم. كما تلوثت البحيرات والبرك ومياه الأمطار بفعل الحمم البركانية والرياح الملوثة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    الفيضانات لا ترحم

    تعد منطقة غامبيلا واحدة من الولايات الإقليمية في إثيوبيا، التي تضررت بشدة من الفيضانات السنوية. وتسببت في عام 2020 تلك الفيضانات في نزوح نحو 12 ألف شخص من المقاطعة وتدمير المحاصيل، كما أثرت على أعمال الصيد لـ "عمان عكاشي وأوموت أوموت".

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    انجراف "الذهب الأزرق"

    يسمي الإثيوبيون النيل الأزرق (أكبر رافد رئيسي لنهر النيل) بنهر "أباي" أو الذهب الأزرق بسبب لونه الأزرق الداكن نتيجة الطمي الثقيل الذي جرفته المياه من أراضي إثيوبيا الخصبة، لكن استمرار انجراف الأرض عند المنبع قد يشكل تهديدا لمشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    الحد من انجراف "الذهب الأزرق"

    لا يزال التحدي الرئيسي أمام إثيوبيا، يكمن في تقليل تآكل وتعرية الأراضي وإحياء الغابات، لأن إزالة الغابات في نهر غاما أدت إلى تسريع وتيرة انجراف وتعرية التربة في المرتفعات. لهذا أطلقت إثيوبيا حملة لزراعة 22 مليار شتلة في غضون 4 سنوات لتثبيت التربة.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    مدينة الأشباح في جزيرة روزينغا

    يعتمد سكان جزيرة روزينغا على صيد الأسماك كمصدر أساسي للدخل، إلا أن التنوع السمكي في البحيرة يتأثر ويتراجع بسبب تأثيرات تغير المناخ في كينيا مثل زيادة منسوب البحيرة وارتفاع حرارتها، والصيد الجائر والتلوث.

  • معرض يوميات النيل في مصر

    يوميات النيل.. معرض يرصد حكايات من النهر العظيم

    كي تصبح جزيرة روزينغا صديقة للبيئة

    تسبب شيوع استخدام مصابيح الكيروسين سابقا أثناء الصيد ليلا، في تدهور النظام البييئ في بحيرة فيكتوريا بسبب تسرب وانسكاب زيوتها في الماء. لكن الآن تعد المصابيح الشمسية بديلا آمنا لتحسين معيشة الصيادين والحفاظ على صحتهم، بل ويمكنهم الاستعانة بها لإنارة منازلهم على الجزيرة. إعداد: محمد مجدي.


مواضيع ذات صلة

A general view of the Sudan-Ethiopia border, March 23, 2021. Those going hungry inside Tigray aren't making it as far as the border post where a fading Sudanese flag whipped near soldiers watching a no man's land at dusk. Their task is to take the names of the battered new arrivals walking in from Ethiopia, then send them for registration. There, the Tigrayans will be asked their ethnicity. For once, they'll be free to answer. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

قلق أفريقي من تصاعد التوتر العسكري بين إثيوبيا والسودان 29.06.2022

أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.

--FILE--An aerial view of the dam at the Jinghong Hydropower Station on the Lancang River, the Chinese part of the Mekong River, in Jinghong city, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan province, 9 August 2013. China will release more water from a dam in its southwestern province of Yunnan to help alleviate a drought in parts of Southeast Asia, China's Foreign Ministry said on Tuesday (12 April 2016), following an initial release begun in March. The water already began being released on Monday from the Jinghong dam, and will continue to be released until the low water period is over, ministry spokesman Lu Kang told a daily news briefing. The actual amount of water released will be decided upon by how much water there is to release upstream and the demands of downstream users, Lu added. China's releases of water show the effectiveness of water facilities in helping control floods and address droughts, he said. China has said that the water released will benefit Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam. |

الأنهار العابرة للحدود وتقاسم المياه.. مصدر للتعاون أم للنزاع؟ 10.04.2022

تتشارك العديد من الدول مياه الأنهار، وقد يكون مصدرا للتعاون والسلام أو سببا للنزاع والصراع بين هذه الدول، خاصة في حالة بناء السدود التي تضمن إمدادات المياه لبلد ما على حساب بلد آخر قد يتعرض للجفاف والعطش.

Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien, aufgenommen am 25.11.2017. Der Damm wird derzeit auf dem Blauen Nil gebaut und wird der größte Staudamm Afrikas werden. Das Bauwerk sorgt aber für Spannungen vor allem mit Ägypten, die Sorge um ihren Anteil am Nilwasser haben. (zu dpa Der Kampf um das Nilwasser vom 07.12.2017) Foto: Gioia Forster/dpa

رسمياً.. انطلاق عملية توليد الكهرباء في سد النهضة 20.02.2022

في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.